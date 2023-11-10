Они будут происходить ежедневно по четыре часа.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль согласился на проведение ежедневных перерывов в боевых действия в секторе Газа, чтобы палестинцы могли покинуть северную часть анклава.

Американский чиновник утверждает, что каждый день израильская армия будет объявлять перерыв на четыре часа с прекращением ведения огня, в частности авиационных бомбардировок. Объявление о проведении гуманитарных пауз будут делать за три часа до их начала. Благодаря принятому решению мирное население сможет покинуть опасные зоны, отправившись в южную часть сектора.

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Перерывы в обстрелах также помогут доставить гуманитарные грузы и освободить пленников в Газе. К такому соглашению пришли американцы с израильтянами после переговоров. Американские власти считают, что это важные первые шаги, которые должны продолжаться до тех пор, пока есть необходимость.

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При этом полноценное прекращение огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС нецелесообразно, так как при таких обстоятельствах будет проигнорировано вторжение палестинских сил на израильские территории 7 октября.