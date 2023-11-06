Северная часть сектора Газа окружена израильская армией.

Недавно Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил об окружении сектора Газа, которое позволяет израильским военным углубляться в оборонительные позиции палестинских территории, отрезанных от стороннего снабжения, проводя зачистки от сил ХАМАС.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию об окружении, сообщив, что израильская армия занимает позиции вдоль побережья. Он отметил, что на сегодняшний день существует северный и южный сектор Газа.

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Израильский офицер отметил, что израильтяне по-прежнему допускают работу гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения на юг Палестины. В то же время израильские военные продолжат штурмовать северную часть сектора и сам город Газа, поэтому палестинцам рекомендуемо покинуть север страны.

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Первая информация о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа появилась 28 октября. Спустя пять дней израильское военное командование уже заявило об окружении сектора и дальнейшей зачистке палестинских территорий от движения ХАМАС.