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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласен передать контроль Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом над сектором Газа. Объясняет он это тем, что палестинские власти, в частности Аббас, до сих пор не осудили действия палестинского движения ХАМАС.
Стоит сразу отметить, что в Палестине действует Палестинская национальная администрация во главе с президентом, однако фактический контроль над сектором Газа осуществляется функционерами из ХАМАС. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен неделю назад проводил встречу с Махмудом Аббасом, где говорил о заинтересованности штатов помочь палестинцам создать независимое палестинское государство и назвал роль ПНА ключевой в этом вопросе.
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Глава израильского правительства напомнил, что целями Израиля является уничтожение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и контроль анклава с точки зрения безопасности. Об этом он уже говорил ранее, но тогда формулировки намекали на присутствие израильской армии на палестинских территориях в целях обеспечения безопасности израильского государства.
По всей видимости, Нетаньяху опасается, что палестинские власти могут лоббировать интересы ХАМАС и в таком случае полная ликвидация движения обернётся провалом.