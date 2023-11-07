Всего за месяц боевых действий погибло 88 сотрудников организации.

Продолжительное время в секторе Газа работает Ближневосточное агентство Организации объединённых наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), важность которого существенно возросла после ответных атак Израиля по Палестине в связи с вторжением ХАМАС на израильские территории.

В совместном заявлении руководителей гуманитарных ведомств международной организации сообщается, что фиксируется крупнейшее число погибших сотрудников БАПОР в секторе Газа за всю историю. С момента обострения палестино-израильского конфликта погибло уже 88 сотрудников

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«Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте», - говорится в заявлении.

Агентство призывает стороны к соблюдении прав человека и обязательств в рамках международного гуманитарного права. Отмечается также то, что с начала конфликта прошёл месяц и «всему есть предел» поэтому эскалация должна прекратиться уже сейчас.

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В конце октября была информация о 63 погибших сотрудников БАПОР, 10 из которых погибли на протяжение последних 72 часов.