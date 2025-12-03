Генеративный ИИ становится основным каналом трафика с высокой конверсией. Традиционной поисковой оптимизации (SEO) более не достаточно, теперь компаниям важно присутствовать в ответах ИИ-ассистентов

Аналитическая компания Similarweb, которая измеряет и анализирует цифровой трафик в интернете, представила отчет, где говорится, что генеративные системы перестали быть экспериментом и превратились в основу интернет-поиска и принятия решений. GenAI-платформы становятся самостоятельным источником трафика.

Суммарное число визитов на платформы Perplexity, ChatGPT, Gemini и Claude достигло примерно 7 миллиардов в месяц, а загрузки приложений для работы с ИИ выросли почти на 319 процентов. Объем переходов с ИИ-платформ на внешние сайты вырос почти в 8 раз и составил около 2 миллиардов посещений. В среднем до 7 процентов этих переходов завершается покупками и регистрациями, что выше, чем при традиционном поиске.

Авторы отчета отмечают, что меняется и поведение пользователей. Средний запрос в Google содержит около трех-четырех слов, тогда как обращение к ИИ может состоять из шестидесяти. Пользователи переходят от коротких поисковых фраз к развернутым запросам, обсуждая с ИИ вопросы из самых разных областей.

Аудитория генеративных сервисов постепенно взрослеет. Количество пользователей 18–34 лет снизилась с 62 до 53 процентов, а доля аудитории старше 45 выросла почти до 30 процентов. При этом около 95% пользователей GenAI-площадок по-прежнему активно используют традиционные поисковики, что подтверждает мирное сосуществование двух форм поиска.

Similarweb подчеркивает, что для брендов становится важным не только присутствие в поисковой выдаче, но и упоминание в ответах ИИ. Компания предлагает новый подход к оценке видимости бренда под названием Generative Engine Optimization, направленный на анализ частоты и контекста упоминаний компании искусственным интеллектом в ответах.