Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Предисловие
реклама
Предыдущие части:
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
Вот и настал момент завершить серию статей, миниатюрный ПК собран и работает, но это не значит что я завершу на этом историю...
Учитывая комментарии к предыдущей части и мнение адекватных людей, было решено выпустить 8 часть чтобы полноценно закончить серию статей, после этой статьи я буду развивать и дальше миниатюрный ПК, но уже в виде отдельных статей.
Я разочарован лишь одним фактом, некоторые особо озабоченные комментаторы усердно продолжают ходить под чужие статьи и рассказывать как все неправильно...
реклама
"Уважаемый" Pavelshakh, пожалуйста, научитесь читать прежде чем писать комментарии, ибо сейчас вы нагло приписали мне то, чего я не делал, да и странно немного выглядит происходящее именно под вашим комментарием:
Одно дело гадить под чужими статьями из личной неприязни какой-то, но совсем другое дело разводить откровенную ложь, после этого еще хватает наглости говорить за других людей...
Впрочем, было забавно, еще забавнее будет в комментариях под этой статьей.
Продолжаем
реклама
В прошлый раз я собрал систему вместе с R9 290 Tri-X, а сейчас я очистил одну полку уже закрепленную на стене, убрал старый монитор со стены и установил второй QHD монитор на стол чтобы нормально использовать ПК.
В данный момент система без ограничений по мощности, только напряжение на ЦП снижено примерно на 0.1в, сразу же я взялся за тесты:
Пока не взялся за стресс тесты я сделал замер температуры окружения, да, жарковато в помещении, лето все же на улице, но так даже лучше, жестче условия для ПК.
реклама
FPU у процессоров Ryzen довольно горячее место, и проблема не в том что оно горячее, а в том, что от FPU блоков сложно отвести тепло, в любом случае частота вышла на уровне ~3.4 ГГц при нагрузке на FPU и потребляемая мощность при лимите температуры вышла на уровне ~85 Вт.
VRM у системной платы вообще отдыхает при 60 градусах, да, я доверяю датчику VRM у системной платы Gigabyte B450M H, я проверял его правдивость неоднократно, он всегда показывал температуру самой горячей точки и показания системной платы совпадали с показаниями пирометра и термопары.
Правда сейчас я не смогу сделать точные замеры пирометром и термопарой так как VRM под радиаторами закрыт, но это и не важно сейчас.
При нагрузке на ALU (ядра) частоты уже на уровне ~3.76 ГГц, потребляемая мощность уже возросла до ~90 Вт, и температура выдуваемого воздуха поднялась почти на два градуса.
Дальше я установил драйвер на видеокарту, и вот так выглядит индикатор доступа к подсистеме хранения информации в работе:
Очевидно что система охлаждения по принципу "кирпич" крайне неэффективна в вертикальном положении при ограниченном пространстве, да и в принципе подобные системы охлаждения (R9 290 Tri-X и подобные) я не могу назвать хорошими, что лишь подтверждают результаты при незначительной нагрузке:
Но R9 290 Tri-X я изначально не планировал устанавливать в этот корпус, потому оставил видеокарту в покое и занялся настройкой системы, пробовал отключать XFR, через P-State еще подкручивал настройки, с понижением напряжения игрался...
Попутно я еще настроил систему охлаждения, снизил скорость турбины охлаждения ЦП чтобы она эффективнее работала и не создавала лишний шум.
Но лучше всего давала результаты комбинация с понижением напряжения и установкой лимита мощности для ЦП, сейчас не лучшие результаты настройки, но я решил остановиться на этом:
Дальше видеокарта, радиатор турбины даже не забился пылью, снимать кожух для чистки нет смысла.
Для надежности я залил термо клей между корпусом и площадкой PCI-e, чтобы снизить нагрузки при установке видеокарты.
После R9 290 Tri-X видеокарта MSI GTX 1070 AERO OC влезла без проблем.
Даже подсветка появилась от видеокарты внутри корпуса...
Вот и новый нюанс требующий полноценного решения, частично перекрытый воздуховод видеокарты, но это уже на потом оставлю.
Теперь все работает отлично:
Первые испытания
Несмотря на значительное количество недостатков которые можно и нужно исправить, я решил поиграть на собранной системе, единственное, что видеокарта не везде потянула игру в разрешении 2560x1440 на максимальных настройках графики.
В конце я еще прогнал тесты AIDA64 и результат нагретой системы ожидаемо снизился по сравнению с тем, что было ранее.
Продолжение следует...
Как можно заметить, система работает даже несмотря на множество недостатков которые можно и нужно исправлять, уровень производительности конечно оказался ниже чем если собрать эту систему в громоздкий ATX корпус, но недостатки можно поправить и поднять уровень производительности.
Но все последующие работы над миниатюрным ПК будут в виде отдельных статей со своими заголовками, данную 8 часть я сделал только из уважения к здравомыслящим и адекватным людям, чтобы логично завершить серию и сменить формат подачи материала.
Причем важно заметить, эта система еще не полноценно настроена, а на улице лето и жара, что лишь усугубляет ситуацию, однако с ПК уже можно работать и играть, да, будет срабатывать тротлинг не позволяя комплектующим повредить себя от перегрева, но оно уже работает, и при этом особо не шумит хотя в системе две турбины, некоторые от одного вида начинают орать на весь район какие турбины громкие...
Впрочем, если человек не умеет обращаться с компьютерным (и не очень) оборудованием, это уже не мои заботы, у меня не возникает проблем при грамотном использовании турбин.
Если вспомнить с чего я начинал, то прогресс очевиден:
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила