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Предисловие

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Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5

Приключения по сборке ПК в MicroATX корпусе продолжаются, на этот раз особое внимание заслужила система охлаждения ЦП.

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В прошлый раз я остановился на установке Chieftec Proton BDF-1000C в систему, и у меня это получилось, но сейчас настало время что-то сделать с системой охлаждения процессора.

Модификация радиатора

Основная проблема радиатора была в недостаточной скорости отвода тепла от процессора, иначе говоря на процессоре было 85 градусов, а воздух из турбины продувающей радиатор выходил едва теплый.

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Очевидно что нужно ускорить отвод тепла, и я не придумал ничего умнее чем впрессовать трубку в радиатор, тем более под рукой лучших и более компактных вариантов у меня нет:

Немного пасты уже намазано на процессор, но защелка слишком тяжело закрывалась, потому мне пришлось её немного обточить.

Конечно, можно было и без обточки закрывать с большим усилием, это не хлипкий Intel LGA1200 с рамкой едва выходящей за пределы размеров сокета, AM4 выдержит со своей полноценной задней рамкой укрепляющей половину платы, но зачем чрезмерное давление оказывать на крепления когда есть возможность это исправить.

Это еще одна из множества причин, почему я недолюбливаю Intel, когда в последний раз собирал систему на основе LGA1200, я чуть "кирпичей" не отложил устанавливая боксовую систему охлаждения, настолько хлипкая конструкция без какой-либо жесткости...

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Но вернемся к сборке, выглядит довольно странно, тем не менее оно работает.

Блок питания

Разобравшись с радиатором я взялся за блок питания, он конечно неплохо держался за 2 винта, но я хотел прочнее конструкцию.

Достал двухстороннюю ленту (можно найти на авторынке), переклеил наклейки чтобы они были доступны.

Будет тяжело снять блок питания в будущем, но это не страшно, я все равно не собираюсь его больше снимать.

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Самое главное с первого раза установить на место тушку блока питания, поправить будет сложно учитывая что БП уже спокойно висит на одной лишь двухсторонней ленте, после этого я еще зафиксировал блок питания винтами к корпусу.

Кабель менеджмент и сборка

Без этого никак в ограниченном пространстве, грамотная укладка проводов просто критически необходима в подобных условиях.

Кожух направляющий поток воздуха пришлось немного подрезать чтобы не конфликтовал с трубкой.

На этот раз я установил видеокарту R9 290 Tri-X, едва влезла...

Тестирование

Прежде чем проверять систему охлаждения в миниатюрном ПК я заранее пытался охладить помещение:

Хотя растопленная кастрюля льда не особо помогла охладить помещение ради тестов, но пытка не попытка, просто следует понимать что температура воздуха в комнате на момент тестирования была на уровне ~28 градусов по цельсию...

В итоге системы охлаждения явно недостаточно чтобы полностью справиться с R7 2700X, однако на этот раз воздух из турбины уже достаточно сильно нагрет, а значит передача тепла значительно ускорилась по сравнению с вариантом когда я запускал без трубки.

Итоговые частоты конечно не увеличились под нагрузкой, но сейчас и условия гораздо тяжелее чем были во время предыдущего запуска и теста.

Снизив напряжение питания ЦП удалось повысить рабочие частоты, но это все равно далеко до идеала.

Снизив еще напряжение частоты еще слегка выше стали, но бесконечно понижать напряжение не выйдет.

Что по поводу трубки, она работает, но лучше бы на неё повесить радиатор для лучшего рассеивания тепла...

Впрочем, я устанавливал эту трубку с расчетом на работу в вертикальном положении системного блока, так что она еще работает не в самых лучших условиях, как и турбина воздуховод которой почти блокирован коробкой расположенной рядом с корпусом.

Условия довольно неприятные в совокупности с температурой воздуха в комнате, но так даже лучше для тестов.

Установка 120 мм. вентилятора позволила процессору выйти на уровень потребления в ~115вт на небольшое время, стоит ли говорить что сейчас это все работает крайне неэффективно в горизонтальном расположении когда нагретый воздух загоняется вниз и в сторону...

Система охлаждения ЦП требует доработки, а еще лучше найти что-то на испарительной камере, но сейчас меня другая проблема заботит...

Я не могу закрыть крышку корпуса с видеокартой R9 290 Tri-X, видеокарта просто впритык к крышке получилась и вентиляторы заблокированы, хотя с этим разберусь когда приедет полноценный PCI-e шлейф из китая...

Коннекторы питания и передняя панель

Сейчас гораздо важнее сделать что-то с коннекторами, нужно их укоротить.

Как вариант я решил сделать небольшую модификацию штекера, и это вполне сэкономило 2-3 миллиметра за счет укладки провода в новые пазы.

Дальше решил заняться передней панелью:

Ничего феноменального, сначала приблизительно отрезал нужный кусок передней панели с запасом, потом начал подгонять используя напильник.

USB и AUDIO коннекторы очень удачно сохранились.

Теперь нужно убрать глянцевый внешний вид.

Так гораздо лучше, но панель оказалась светлее чем корпус...

Паста ГОИ + тряпка выполнили свою задачу, теперь поверхность не такая светлая как была, но и не глянцевая.

При плохом освещении выглядит хорошо, но паста ГОИ все же попала в структуру поверхности и отдает зеленым немного.

В любом случае панель выглядит уже более естественно.

Теперь нужно установить начинку передней панели, заводская реализация выглядит не очень надежно...

Пытаясь исправить заводское исполнение я сломал одно крепление, но ничего страшного, пусть и не идеально, но я починил сломанное крепление.

Без напильника в таких случаях делать нечего...

Теперь настало время кнопок включения и индикаторов.

Сначала я думал применить заводские кнопки, что были установлены в корпус, но они плоского формата и будет проблематично их вывести для удобного использования.

В итоге я достал коробочку со всякими интересными штучками, и взял из неё две кнопки которые можно закрепить изнутри передней панели.

А еще обнаружил энкодер на три положения из CD/DVD привода, и тут я серьезно задумался...

Кнопки я решил не устанавливать так как их надежность оставляет желать лучшего, вместо этого я решил использовать один энкодер автоматически возвращающийся в нейтральное положение.

Со стороны включения питания я разместил светодиод, предварительно я обточил его напильником чтобы не выступал за пределы передней панели, а еще закрасил белым корректором чтобы "приглушить" яркое синее свечение светодиода.

А чтобы "корректор" не повреждался во время использования, поверхность я покрыл супер клеем.

Припаиваю чтобы "кнопка включения" оказалась в стороне индикатора питания, обмазываю клеем...

Готово, когда у камеры включена вспышка отлично видна паста ГОИ застрявшая в структуре поверхности, довольно необычно выглядит.

Довольно сложно показать как работает "кнопка", но я попытался...

Далее я вспомнил что у меня есть "лишние" USB порты, зачем добру пропадать:

Нарезаю канавки для лучшего сцепления и заливаю клеем предварительно прикрыв порты демпфером, это нужно чтобы не залить случайно сами гнезда.

Следующим на очереди был индикатор HDD и кнопка сброса CMOS.

Так как кнопка сброса CMOS по сути самодельная, мне нужен был коннектор для подключения к системной плате, и я его сделал.

Выглядит неплохо, на этом моменте я подумал встроить OLED дисплей и микроконтроллер со всевозможными датчиками соединив с системой через USB, но я быстро оставил эти мысли так как уже некуда дополнительные устройства размещать...

Совсем забыл, нужно ведь динамик еще собрать...

Продолжение следует...

На этом пожалуй завершу текущую часть сборки системы, скоро должен приехать PCI-e x16 шлейф, что я заказывал на AliExpress, как раз его прибытие и позволит дальше собирать систему полноценно.

А что до охлаждения процессора, тут есть несколько вариантов, самый простой это настроить P-State чтобы процессор потреблял меньше 90 Вт в максимальной нагрузке (системная плата Gigabyte B450M H позволяет это сделать), но есть и более сложный вариант, это заказать серверный вариант системы охлаждения:

Но вариант с заказом будет долго путешествовать пока приедет ко мне, а P-State я могу в любое время настроить, наверное есть смысл заказать радиатор, а пока использовать самодельный вариант уже готовый...

Так или иначе прогресс есть, пришлось многое переделать, чтобы вместить в MicroATX корпус полноразмерные ATX комплектующие, но я не вижу в этом ничего плохого.

Проще всего было бы сделать открытый "корпус", просто доску на которую приколотить комплектующие, но мне нужен компактный системный блок, а не беззащитные железяки постоянно сверкающие пылью, что не вычистить...

В целом у меня явно получается сделать задуманное, не идеально так как бюджет имеет свои лимиты, но сейчас систему уже можно включить и использовать.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.