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Предисловие

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Предыдущие части:

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2

В предыдущей части я подготавливал корпус и блок питания, но сейчас пришло время разработать систему охлаждения из подручного "хлама".

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Внимание! В данной статье будут фотографии комплектующих ПК на которых запечатлены пылевые отложения разной интенсивности! Если у вас боязнь пыли (аматофобия), то просмотр детальных фотографий может быть неприятен!

Некоторые говорят что фотографировать комплектующие ПК с пылью это неуважение к аудитории (читателю), и вообще мог бы почистить перед фотографированием, ведь это якобы всегда легко и просто по сравнению с написанием статьи...

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Так или иначе я не собираюсь каждый радиатор вычищать ради фотографий без пыли, тем более сфотографированные комплектующие я могу даже не применить в итоге, а значит кропотливая чистка от пыли была бессмысленна.

Это не обзор новых вещей где каждую пылинку имеет смысл сдувать, это сборка миниатюрного ПК из подручных вещей некоторым из которых больше 20 лет...

Если опустить всевозможные упреки за "пылинку", на этот раз только один комментарий оказался действительно информативным и отчасти полезным по моему мнению (на состояние 05.05.2022):

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На этом пожалуй закончу предисловие и продолжу собирать систему учитывая конструктивные комментарии с конкретными возможно полезными предложениями.

Подбор комплектующих

Чтобы сделать систему охлаждения, её нужно делать из чего-то реального и доступного, а в доступе у меня есть некоторое количество радиаторов:

Отобрал небольшие, но эффективные бруски алюминия, вполне возможно я их задействую в будущей системе охлаждения, но это не точно.

Остальное подавляющее большинство радиаторов имеют плохую продуваемость и непригодны для построения эффективной системы охлаждения...

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Чуть не забыл, у меня же есть Ryzen 3 1200 BOX, процессор конечно испорчен благодаря кривой прошивке от MSI для системной платы B450-A PRO MAX, но радиатор от него вполне может быть полезен.

Теоретически можно попробовать использовать эту уже готовую систему охлаждения, чтобы охладить Ryzen 7 2700X, но даже если бы я и попытался так сделать некоторые элементы на системной плате мне этого не позволят.

Устанавливать подобное готовое решение нет никакого смысла, это стандартное решение будет крайне неэффективно и даже вредно для системы в целом...

Однако я не говорил что стандартная система охлаждения будет бесполезна в разобранном виде:

Далее я разворошил вентиляторы и турбины, вооружившись блоком питания который выдает стандартные 5в и 12в я начал отсеивать пригодные для использования вентиляторы.

В итоге я отобрал:

1) 2x 50мм, 1x 40мм, 2x 80мм (один 80мм не попал в кадр).

2) Вентилятор от AMD ~95мм, турбина 10x60мм, турбина FX7530H12S (30x75мм).

Примечательно что вентиляторы от "Titan" довольно сильно шумят крыльчаткой, а вентиляторы от "Cooler Master" даже с пафосной надписью "SILENCE" слишком сильно разогнаны с завода и оказались непригодны для нормального использования...

Заодно я попытался использовать уже имеющийся "майнерский" удлинитель пока не приехал полноценный китайский шлейф, но его следует переделать иначе не выйдет установить видеокарту в корпус.

Оптимизация проводов

Думая над формированием воздушных каналов было решено поработать немного с блоком питания, пространство лишним не бывает, особенно в тесных корпусах:

Снимать эмаль с радиаторов я не стал, она хуже проводит тепло чем голый алюминий, но все же проводит достаточно хорошо, тем более окрашенные участки радиаторов отлично подойдут для правильного замера температуры пирометром.

Напоминаю, блок питания установлен Aerocool ECO 600W.

Формирование системы охлаждения ЦП

Полагаю следующая фотография многое говорит сама за себя...

Я ведь не просто так отбирал радиаторы, которые оказывают минимальное сопротивление воздушному потоку, ибо я не хочу чтобы система сильно шумела во время работы.

И первый вариант было решено собрать из неизвестного радиатора от 462 сокета довольно грамотной формы, только крепление пришлось немного починить, ибо другого более подходящего я не нашел.

Далее я занялся оптимизацией, и у меня возникла необходимость перевернуть одну стойку для крепления радиатора, но мне мешал "предохранитель" в виде торчащего усика.

Хорошо что этот "предохранитель" не реализовали со стороны системной платы...

На этом работа с радиатором пока закончена, к слову сейчас практически не найти подобное качество обработки поверхности в дешевых системах охлаждения, радиатор практически скользит по поверхности процессора, а при незначительном прижиме почти прилипает.

Разобравшись с радиатором я взялся за обслуживание турбины, именно она будет охлаждать процессор.

Уже предвкушаю комментарии в духе: "турбина это самолет", "турбина это громко, что за безумие" и т.п.

Турбина действительно может издавать сильный шум, но такое происходит только если систему охлаждения проектировал "инженер", именно в кавычках "инженер".

Турбина (радиальный вентилятор) не любит когда воздушный канал значительно перекрыт, при перекрытом воздушном канале нет нагрузки и турбина выходит на обороты выше номинальных, что и приводит к сильному шуму, а если учесть что производители с завода часто разгоняют вентиляторы для красивых номинальных характеристик...

Следующее видео наглядно демонстрирует то, о чем я говорю:

Вернемся к сборке системы, для проверки я соорудил импровизированный кожух формирующий воздушный канал между радиатором и турбиной, и оно работает весьма неплохо благодаря грамотно произведенному радиатору который не блокирует воздушный поток.

Но зазоры под турбиной меня совсем не радуют.

А еще нужно устранить зазор между корпусом и системной платой, иначе он будет вносить хаос в воздушные потоки и не позволит эффективно охлаждать систему.

Ориентируясь на контур системной платы и высоту стоек я пытался подобрать подходящий материал которым смогу закрыть зазор, но все пришлось забраковать ибо будет слишком много проблем при использовании уже готовых материалов.

Учитывая что готовые прокладки не подходят, я решил создать прокладку нужной формы идеально подходящую под конкретный случай, и достал воздушную полимерную глину купленную в разделе детских игрушек магазина.

Да, розовый, просто его не жалко если что-то пойдет наперекосяк...

Чтобы исключить возможность прилипания полимерной глины к поверхности я наклеил малярную ленту на корпус и системную плату, но к корпусу можно было не клеить малярную ленту ибо он имеет достаточно гладкую поверхность.

А вот на системной плате в любом случае необходимо закрыть острые выводы от разъемов, ибо они точно будут застревать в полимерной глине.

Далее просто закрепил системную плату и подравнял полимерную глину.

Так как воздушная полимерная глина высыхает благодаря испарению жидкого наполнителя я снял системную плату, мало ли.

Полимерная глина хорошо держит полученную форму, потому оставляю просыхать на некоторое время, а с системной платы снимаю малярную ленту ибо она больше не нужна, полости под контакты уже сформированы и в малярной ленте больше нет смысла.

Установка видеокарты

Прежде всего я снял железную рамку с видеокарты, просто чтобы оно не мешало примерке видеокарты в корпусе, и положение системой охлаждения наружу мне больше всего понравилось.

При этом я вырезал часть перегородок в корпусе тем самым открыв доступ к выходам видеокарты, а саму видеокарту вставил в райзер (не видно на фото).

Определившись с конечным расположением видеокарты я взял снятое железное крепление и далее уже работал с ним, первым делом нужно вырезать отверстия под язычки и сформировать зацеп под крепление винтом.

Убрав из корпуса все лишнее и закрыв блок питания я расчехлил гравер, отрезные диски из комплекта мне не понравились, предпоследний диск развалился сразу как я включил гравер, а последний развалился еще до установки...

В целом гравер вполне хороший, но отрезные диски из комплекта можно сразу выбрасывать.

Кому интересно есть обзор на гравер: Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41

Кое-как извращаясь разными неподходящими насадками я смог проделать дырки в нужных местах:

Старые надфили меня просто спасли, вроде уже изношенные и старые, а без них я не представляю что бы делал.

И снова примерка с видеокартой, на этот раз нужно сделать язычок для винтового крепления видеокарты.

Немного разметки, мучений с неподходящими насадками гравера, но в итоге я снова взял надфиль и вручную выгрыз контур сформировав нужную деталь состоящую из самого корпуса.

Снова примерки и правки, но в этот раз с закрепленной видеокартой на болт.

Опять примерка видеокарты, на этот раз мне нужно зафиксировать райзер к корпусу, так как RX 560 слишком жирная я достал неисправную GeForce 9500 GT и продолжил с разметками как получалось, а получалось у меня не очень хорошо...

Сначала я думал закреплять райзер на саморезы, но в итоге использовал болты с гайками.

Тут же можно заметить неодимовые магниты, это чтобы не мусорить лишний раз железной стружкой во время сверления и обработки дырок надфилем превращая в отверстия.

В итоге райзер закреплен в нужном месте, теперь видеокарта надежно сидит в своем месте.

Конечный на текущий момент вариант с частично собранной системой:

Продолжение следует...

На этом пожалуй закончу третью часть сборки миниатюрного ПК.

Изначально я планировал видеокарту расположить вентилятором внутрь, но в процессе сборки было решено развернуть видеокарту, как минимум чтобы не мешать охлаждению системной платы и процессора.

Оказалось гораздо проще и целесообразнее модифицировать крышку корпуса, чем прокладывать индивидуальные воздушные каналы в зависимости от видеокарты и системной платы, и крышкой займусь в следующих частях уже...

А еще могут возникнуть проблемы с подключением дополнительного питания к длинной видеокарте, но эта проблема в случае необходимости будет решена по факту подрезкой корпуса блока питания.

Есть конечно и проблемы, райзер у меня майнерский и рассчитан лишь на PCI-e x1, этого крайне мало даже для бюджетных видеокарт, но этот райзер лишь временная мера пока не приехал полноценный x16.

При этом я не могу в данный момент подключить райзер, нужно повернуть на 90 градусов USB 3.0 гнездо или вообще припаять провода напрямую.

Попутно я успел проверить работу блока питания, и блок питания регулирует обороты вентилятора встроенного, бесшумный вентилятор который я уже подключил к Aerocool ECO 600W едва крутился, его определенно следует заменить на более производительный либо подключить напрямую к 12в.

Еще стоит подумать над центром тяжести корпуса, он довольно ощутимо смещен так как почти все комплектующие закреплены на задней стенке корпуса, это не есть хорошо, боюсь представить если бы я двух килограммовый Proton на 1 кВт решил запихнуть в эту систему...

В общем хватит на текущую статью, я конечно не добрался до этапа когда можно включить систему и проверить "как есть", но стадия первых тестов уже не за горами, я уже начинаю представлять что смогу сделать из того что получается.

Из комментариев к предыдущей части я заметил одну интересную строчку: "У тебя все варианты предопределены по размещению железа.":

По поводу пыли возвращаемся в самое начало статьи и внимательно читаем моё отношение к подобной "критике".

На самом деле я реализую интересные идеи из комментариев в том или ином виде, порой это не очевидно или усовершенствовано до неузнаваемости ввиду обстоятельств, но часть конструктивных особенностей была реализована благодаря комментаторам.

Я не скажу что обделен опытом, знаниями и своими идеями, но не вижу ничего плохого в том, что предоставляю возможность поучаствовать в разработке системы из "навоза и палок".

Есть конечно серьезная проблема коммуникации, я не могу перечислить все доступные материалы и инструменты для создания сборки, ведь система и все доступные ресурсы у меня под руками, а читатель видит только через фотографии и текст, но даже так конструктивные комментарии не бесполезны.

P.S. Я не пытался и не пытаюсь обманывать "законы природы", именно потому и не могу реализовать все в точности как предлагают в комментариях когда дело доходит до реальной работы...

Продолжение следует, благодарю за внимание.