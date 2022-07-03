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Предисловие

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Предыдущие части:

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6

Наконец PCI-e x16 шлейф почти приехал из Китая, пришло время продолжить приключения и возможно закончить серию статей.

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Пока у меня еще нет на руках шлейфа я буду делать незначительные доработки миниатюрного ПК.

Однако, прежде чем продолжить, я вижу необходимым предупредить читателей про смену формата, эта часть скорее всего будет последней в серии, для этого есть несколько причин:

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1) Заголовок: Конечно, заголовок отражает что я делаю, но я не могу его изменить, в заголовке указана GTX 1070, а на деле эту видеокарту ни разу не установил...

Это довольно странно выглядит, когда по заголовку я собираю из R7 2700X и GTX 1070, а на деле порой выходит R7 2700X + R9 290 Tri-X.

Смена формата позволит выбрать более подходящий заголовок под конкретный этап сборки системы.

2) Хаос: Вместо того, чтобы полноценно осветить работу над радиатором ЦП и объяснить почему именно так, а не иначе сделано, мне приходится все скидывать в кучу, безусловно это удобно лично для меня, все в одну статью сбрасываю...

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Но это не очень удобно для людей, которых интересует только какая-то конкретная модификация, можно конечно раздуть каждую часть до огромных размеров подробно все объясняя, но это не есть хорошо.

Например, создание передней панели можно было вынести в отдельную статью, работу над системой охлаждения ЦП вынести в отдельную статью и дополнить тестами "до - после", а всякую мелочь рутинную вроде прокладки проводов уже при необходимости вынести в одну обобщенную статью.

Скорее всего однажды была бы нарушена последовательность действий во времени, но тут уже выбирать удобство, или последовательная масса информации.

3) Комментарии: Сначала я пытался предоставить читателям возможность поучаствовать в развитии миниатюрного ПК, некоторые идеи из комментариев даже реализовал насколько это получилось:

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Но увы, мои попытки предоставить возможность читателям поучаствовать в сборке ПК почти провалились, впрочем, желающим внести свой вклад в сборку ПК ничего не помешало предложить свои идеи.

Особо забавно выглядят советники которые постоянно советуют купить новое, а старое выбросить, как и люди постоянно жалующиеся на "пыль и красоту", скажу так, города не сразу строились, и сверкающие на солнце небоскребы тоже не в один момент появились, реальность сурова, в ней нет кнопки "сделать сразу красиво".

Если вам не нравиться наблюдать за процессом создания "как есть", я могу лишь попросить вас прекратить просмотр и не раздражать свои нервы, и вам будет комфортно (или не очень), и у меня в комментариях под статьями будет меньше информационного шума.

4) Бюджет: Для создания миниатюрного ПК в основном я использую деньги вырученные со статей, учитывая все предыдущие пункты я не вижу смысла делать полноценную серию статей...

Гораздо выгоднее делать по статье на каждый нюанс сборки миниатюрного ПК, чем собирать все воедино и выслушивать какой я "плохой" и "глупый" от некоторых особо озабоченных комментаторов.

Что дальше:

Как показывает практика, нет смысла стараться ради "критиков" которые толком даже сказать ничего не могут обоснованно, я уже не говорю о случаях явного противоречия фактам, потому планирую закончить серию статей и дальше уже писать лишь по отдельным нюансам сборки ПК.

Если же вас не устраивает смена формата и вы желаете продолжения серии как единое целое, пишите в комментариях, что желаете продолжения серии как есть, тогда возможно серия статей про сборку миниатюрного ПК будет продолжена в текущем виде.

Однако замечу, я автор, и если вы думаете что автор обязан ко всем максимально уважительно относиться, то могу лишь посоветовать открыть глаза на реальный мир.

Я не собираюсь уважительно относиться к людям которые пытаются оскорблять или унижать других людей (в том числе меня), особенно если это происходит безосновательно из личной неприязни или убеждений, авторы тоже люди, не стоит про это забывать кто бы автором ни был.

Это касается и некоторых авторов, которые усердно ходят под чужие статьи и рассказывают как всё неправильно и вообще ничего не выйдет, лучше своё пустое "ничего не выйдет" оставьте при себе если больше нечего сказать, буду благодарен.

P.S. Я никогда не говорил что создаю ПК размером как спичечный коробок, и то что я делаю вполне можно назвать миниатюрным по сравнению с ATX "гробами", особенно если учесть что использую комплектующие рассчитанные для применения в ATX корпусах.

Продолжаем

В прошлый раз я работал над передней панелью, и сейчас её окончательно закрепил, теперь передняя панель работает как часть корпуса и добавляет жесткость конструкции в целом.

Сейчас конечно слишком рано думать о внешнем виде, но я решил проверить как выглядит матовая алкидная эмаль которая у меня есть в наличии, и она вполне неплохо подходит в целом, хотя при съемке с подсветкой можно заметить что окрашенная деталь явно не отсюда.

Дальше навел порядок с проводами от передней панели, главное чтобы уровень электромагнитных наводок между проводами был умеренный и не помешал в будущем во время использования...

Сначала я думал вывести аудио штекера к задней панели чтобы можно было задние аудио выходы перебросить на переднюю панель, но учитывая возможный уровень электромагнитного фона внутри корпуса в совокупности с обычными неэкранированными проводами, я решил просто изолировать и спрятать "лишнюю" косу проводов.

Тем более я не смог придумать простой способ создания короба для хранения штекеров изолированно от системной платы и любых других токоведущих частей, возможно потом придумаю или кто-то подскажет как реализовать короб, да чтобы не конфликтовал с видеокартой, но сейчас эту задачу я просто отложу.

Дальше нужно поработать над воздуховодом...

Для начала приклеил перегородки чтобы совпадали с вырезом в корпусе, ну и вырезал лишнее.

Чтобы не создавалось лишних завихрений воздушного потока на острых гранях я применил воздушную полимерную глину и сгладил углы.

На этом моменте приехал PCI-e x16 шлейф долгожданный, но про него позже, сначала закончить кожух нужно, в заключение я просто обмазал ПВА клеем воздушную полимерную глину, так и поры закроет клеем, и к стенкам приклеит надежнее.

Вот и PCI-e x16 шлейф, непонятно зачем, но продавец положил этот шлейф в антистатический пакет, наверное чтобы не жаловались почему электронные компоненты без антистатического пакета...

Шлейф выглядит вполне качественно, ссылка на товар: ( aliexpress.ru/item/1005002352946383.html ).

В комплекте есть даже некоторое количество болтов и стоек под разные способы крепления.

Первая примерка показывает что шлейф слишком длинный, но это ведь шлейф, да не простой...

Дальше установил нерабочую видеокарту и сделал разметку для сверления отверстий.

Изначально я все правильно просверлил в нужных местах, но потом просверлил еще одно отверстие где не нужно было сверлить, просто отверстий слишком много и сам запутался уже...

Прикрутил болтами из комплекта, прокладки между корпусом и платой тоже взял из комплекта, всегда бы так предусмотрительно собирали комплект к товарам в магазинах.

Я хоть и рассчитывал систему на установку видеокарты с турбиной MSI GTX 1070 AERO OC, но решил установить R9 290 Tri-X...

Я понятия не имею насколько все будет хорошо/плохо без тщательной настройки лимитов мощности и систем охлаждения, но скорее всего будет плохо ибо изначально я вообще не рассчитывал на установку подобных вентиляторных видеокарт да еще из топовых серий своего времени...

В этот раз я предусмотрел толщину видеокарты, гнездо установил чуть ниже чем было установлено предыдущее, теперь система охлаждения видеокарты не блокирована крышкой корпуса.

Дополнительно забросил вентилятор в систему, чтобы активно создавал движение воздуха в корпусе, место нашлось только в зоне VRM которая к слову и без дополнительного охлаждения вполне неплохо себя чувствовала.

Большие вопросы ставит зона ОЗУ, скорее всего придется насверлить отверстий для вентиляции и поработать над проводами, но это пожалуй в заметки пока стоит записать.

В итоге получился весьма массивный черный ящик, теперь можно и отладкой заняться с последующим устранением недостатков.

Продолжение следует?

На этом я закончу данную часть, и на этом я задам лишь один вопрос вам, читателям, продолжать ли серию статей про сборку миниатюрного ПК в текущем виде, или закончить серию и сменить формат?

В случае смены формата эта часть окажется последней в серии под текущим заголовком, дальнейшее развитие ПК будет в виде отдельных статей под различными заголовками наиболее подходящими по смыслу.

На текущий момент система у меня уже собрана и готова к работе, но есть множество нюансов которые стоило бы исправить, однако чтобы хорошо понимать что делать, нужно провести тесты и настроить ПК чтобы он мог нормально работать в текущем виде.

И в пределах текущей статьи я уже не буду делать тесты и искать недостатки требующие особого внимания, это я оставлю на отдельную статью в случае смены формата, или на следующую часть в случае продолжения серии статей.

Выбор конечно же будет за мной, и он будет зависеть от ваших комментариев.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.