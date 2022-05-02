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Предисловие

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Предыдущая часть: ( Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1 )

Отдельная благодарность комментаторам из предыдущей части статьи за полезную информацию и личный опыт который так или иначе помог, или может помочь во время дальнейшей сборки системы (на момент 01.05.2022): ( The Lamer ), ( Phan†om ), ( quid irrumabo ), ( korney ).

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Наверняка я не смогу реализовать все в точности как видят другие люди свои идеи, да и цели такой не стояло, но конструктивные комментарии я приветствую, особенно учитывая что я не предоставил подробную информации о своих возможностях и материалах которые могу задействовать.

Так или иначе главная задача состоит в том, чтобы собрать миниатюрный ПК максимально из подручных комплектующих, и в минимальной степени прибегать к покупкам в магазинах/барахолках.

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По возможности я собираюсь реализовать воздушный поток в корпусе подсасывая воздух со стороны передней панели, и выбрасывая нагретый воздух через заднюю стенку корпуса.

Всякого разнообразного хлама (и не очень) под рукой у меня полно: Эмали, лаки, герметики, листы железа и т.п., да и инструменты некоторые есть в сарае, за исключением конечно ЧПУ станков...

При этом не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать накопившиеся части систем охлаждения, даже если они будут испорчены при попытке переделать под нужды новой сборки, от них все равно нет никакой пользы пока лежат:

P.S. Некоторые вентиляторы могут быть в неисправном состоянии.

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Чем больше идей, тем больше возможностей реализовать разнообразный "хлам" в новой сборке, кто-то скажет что это "колхоз" и вообще лучше купить новое, пожалуйста, покупайте себе новое, ничего против ваших предпочтений не имею.

Я для себя уже решил что хочу полноценный ПК в небольшом корпусе, и сделаю его сам так как "новое" стоит необоснованно дорого, особенно скудные ноутбуки в которых запрещают что-либо настраивать именно так как хочет пользователь, а не производитель или вовсе какой-нибудь "правообладатель" паразитирующий на чужих трудах и ресурсах...

Тест алкидной эмали универсальной

Казалось бы причем тут тестирование эмали к сборке системы, но не все так просто, я хочу не только собрать систему, но и защитить от случайного попадания влаги на токоведущие части блока питания и в целом.

Если в системный блок подвешенный под потолком довольно проблематично выплеснуть стакан воды/чая, то в системный блок находящийся на столе или под столом влага может попасть легко и просто:

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Я не производитель закладывающий механизмы запланированного устаревания и "уязвимости" благодаря которым пользователь будет вынужден покупать новое устройство при поломке, и мне совершенно не выгодно если блок питания или системная плата будет испорчена от одной капли воды случайно попавшей между контактами под напряжением...

Тем более у меня электросеть без заземления и есть риск поражения электрическим током при "затоплении".

Конечно часть проводки которую я прокладывал уже проведена с возможностью подключить заземление, но заземление подключать бессмысленно и даже опасно пока система целиком не охватывает весь дом, в том числе и коммуникации...

А в случае обрыва заземления все домашние приборы будут соединены в общий контур, что весьма опасно может быть, в моем текущем случае лучше и безопаснее когда все приборы независимы друг от друга, потому я хочу позаботиться о том, чтобы ПК не только остался исправен после попадания влаги, но и не представлял опасность для окружающих независимо от наличия/отсутствия заземления в электросети.

Изначально я смотрел в сторону лака для ногтей и суперклея, но суперклей достаточно хрупкий, а лак для ногтей не высыхает без доступа к открытому воздуху оставаясь жидким в замкнутых пространствах.

В комментариях к предыдущей части мне подсказали лак "PLASTIK 71", но его нужно заказывать и ждать, а из подручных материалов я вспомнил про банку алкидной эмали:

Прежде чем использовать эмаль, я хочу убедиться что она может выступать в качестве диэлектрика и не навредит здоровью во время использования.

Древесина имеет довольно низкое сопротивление, а вот эмаль в жидком состоянии никак не прозвонилась мультиметром, это уже хорошо.

Далее я нанес эмаль на кусок железа и приготовил газовую горелку.

Эмаль быстро высохла при незначительном нагреве и не воспламенялась от открытого пламени.

Далее я нагревал и следил за выделением дыма, до 200 градусов никаких заметных выделений я не обнаружил, но после 300 градусов эмаль начинала незначительно дымить, но внешне я не обнаружил повреждений.

Слой эмали получился очень тонким, но даже так он работал как диэлектрик, так как я собираюсь использовать это покрытие для защиты от воды, то провел еще замер сопротивления при смачивании, там где покрытие без механических повреждений сопротивление оставалось неуловимым для тестера.

Проверку сопротивления при смачивании поверхности я оставил за кадром ибо забыл провести "мокрую" проверку вместе с остальными, и делал уже после того как материал был отснят.

Механические деформации на вид не повреждают покрытие, но я не смачивал поверхность на изгибе для проверки контакта через влагу при таком уровне деформации, если корпус с блоком питания настолько сильно перекосит, не думаю что от влагозащиты будет польза...

В общем покрытие выглядит пригодным для использования, но я не проводил испытания под высоким напряжением, все же у меня не экстремальные условия использования...

Эксперименты над БП

Прежде всего я осмотрел плату:

Если текстолит покрыть лаком довольно легко, то с компонентами блока питания все гораздо сложнее, ведь если попадет вода на плату, то её легко засосет капиллярным эффектом под любой конденсатор, и это хорошо если конденсатор будет на 10-16в, другое дело если влагу засосет под конденсатор на 400в...

Еще сопли акрилового герметика в некоторых местах явно мешают, их нужно удалить...

Заводской припой Aerocool довольно хрупкий, не знаю какой состав они используют для пайки, но припой крошился и отваливался от дорожек при любом движении в момент застывания.

А что по поводу дорожек, они довольно слабые, ну или герметик заводской слишком сильно вдавливал обратно конденсатор когда я пытался достать конденсатор одновременно отпаивая...

В общем не без сложностей обошлось...

Входные конденсаторы я посадил на силиконовый герметик, таким образом даже если влага попадет со всех сторон, контакты под сетевым напряжением будут недоступны.

Естественно перепаивать абсолютно все детали выйдет слишком сложно и нецелесообразно, потому я ограничился лишь защитой самых уязвимых и доступных мест.

Припаял заранее провод для подключения к электросети, заклеил маркировки местами.

Из меня маляр конечно такой себе, но основную массу контактов я закрыл эмалью.

Спустя некоторое время краска подсохла, но осталось пятно сырое, спустя еще некоторое время пятно стало меньше, но не высохло.

Наверное слишком много краски набрызгал в это место, или в этом месте температура слишком низкая ибо место пайки всех выводов...

Я конечно попытался прогревать чтобы быстрее просохло это место, но полностью просушить мне не удалось.

Прежде чем пробовать красить другую сторону я положил блок питания платой вниз на деревянный пень, и обнаружил что эта эмаль довольно легко отваливается в местах контакта с древесиной.

Под вечер эмаль уже подсохла и стала матовой, кроме одного места где был слишком толстый наплыв.

Пятно на задней стороне так и осталось хоть и засохло, это точно от переизбытка толщины слоя.

Я уже говорил что из меня маляр не очень хороший...

Возвращаясь к назначению всей этой покраски...

Достичь электроизоляции мне не удалось с помощью алкидной эмали из баллончика, конечно, разница между ~2 МОм и ~5 МОм существенна в зависимости от расстояния между точками контакта, но это все равно контакт...

Само по себе алкидное эмалевое покрытие отлично противостоит воде и сопротивление смоченной поверхности я не могу измерить своими инструментами, и это отлично.

Но кончики выводов легко отлетают если положить блок питания на твердую древесину оголяя металл, а оголенный металл это точка контакта.

Пытаясь изолировать оголившиеся кончики выводов ради эксперимента я применил лак для ногтей, и это сработало, правда на следующий день я обнаружил что даже лак для ногтей можно легко сорвать на остром кончике вывода детали.

А еще я заметил что лак для ногтей смешивался с алкидной эмалью во время нанесения, я специально выбрал светлый оттенок лака, чтобы отследить подобные нюансы, в любом случае лак для ногтей намного прочнее оказался и держался за кончики выводов гораздо надежнее алкидной эмали.

В целом я доволен алкидной эмалью, но острые углы и выводы элементов надежно защитить не выйдет если на них будет производиться механическое давление.

При этом важно следить за толщиной слоя, если переборщить то возникнут проблемы с высыханием эмали, она конечно держит высокие температуры и даже прямой контакт с пламенем газовой горелки, но приятного мало в пятнах которые долго высыхают и непонятно высохли они или нет.

Пожалуй стоит заказать банку "PLASTIK-71" как мне подсказывали в комментариях и забыть про подобные эксперименты когда нужно будет реально ответственную схему защитить от агрессивной внешней среды...

Блок питания я оставлю в текущем состоянии и не буду переделывать, результат конечно посредственный, но это лучше, чем вообще ничего, в следующий раз если займусь серьезно защитой блока питания от попадания влаги, то уже буду знать про нюанс "тонких" выводов элементов.

Сборка

С блоком питания эксперименты провел, теперь время собирать до кучи.

Первым делом я решил установить блок питания, даже приготовил две коробки винтиков разнообразных, в комментариях к предыдущей части мне советовали закрепить крышку на стойки, однако я очень долго думал и отказался от этой идеи...

Стойки скученные с разъемов видеокарт имеют специфическую резьбу и несовместимы со стандартными метрическими болтами которые можно выкрутить из любой дырки.

Можно было конечно начать извращения с самодельными стойками в виде металлических лент, но я придумал способ фиксации крышки гораздо проще и практичнее.

Я просто достал двухсторонний скотч, пористый уплотнитель довольно мягкий, и слепил в итоге прокладки которые будут прижаты крышкой основного корпуса в нормальном закрытом состоянии.

Правда первая попытка оказалась неудачной и блок питания как можно заметить сидит наперекосяк, это все следствие крепления площадки блока питания на заклепки к корпусу не учитывая ребер жесткости и полостей между стенками...

Немного сместив одну опорную точку я принялся наращивать высоту опор там где это нужно, и в целом добился хорошего результата.

То что стенка корпуса слегка выпирает не страшно, ибо сейчас передняя панель снята и крышка корпуса ни за что не закреплена.

Дальше подвел и припаял провод питания, концы изолировал термоусадочной трубкой.

Вдобавок обильно замазал термо клеем для надежности, хотя учитывая низкую температуру плавления клея о надежности говорить довольно странно.

Примерка комплектующих

Сначала просто приложил системную плату, над платой есть довольно много свободного места и это хорошо, возможно выйдет применить его с пользой.

Прикручиваю плату, подключаю провода и понимаю что все очень плохо...

Так гораздо лучше:

Пытаюсь впихнуть видеокарту RX 560 для начала, получилось только слотом к процессору иначе нужно решать проблему с язычком крепления задней панели видеокарты.

Ради интереса попробовал установить R9 290 Tri-X, и она встала довольно неплохо, я вижу что можно даже такую видеокарту эффективно охладить если серьезно подойти к обустройству воздуховодов...

По сути с турбиной GTX 1070 AERO OC не будет никаких проблем если даже R9 290 Tri-X можно установить и спокойно использовать при небольшой доработке корпуса.

Заключение

Пожалуй на этом я закончу вторую часть.

Некоторые старые проблемы я конечно не решил на "хорошо", но сейчас главная проблема состоит в креплении видеокарты.

Причем видеокарта висит над системной платой по сути, при этом лежит на оперативной памяти во время примерки, то есть зазор для подключения SATA и PCI-e шлейфов достаточно большой.

Но закрепить видеокарту недостаточно, нужно еще сформировать воздушные каналы, обычная бумага + двухсторонний скотч конечно могут выручить, но бумага будет издавать много шума во время работы соприкасаясь с воздушными потоками.

Наверное это тот момент, когда я смогу использовать пластиковые листы от блистеров и прочей упаковки...

Я конечно планировал сделать сквозную продуваемость корпуса и комплектующих начиная с передней панели, но оперативная память ломает все мои планы, хотя и не скажу что критично.

К сожалению в комментариях предпочитают искать пыль (на фото демонстрирующих пыль) и грязь под чужими столами (которую не видели), но я всегда буду рад интересным идеям, даже если я их не смогу реализовать.

P.S. Если бы я хотел купить новый корпус, я бы не занимался сборкой системы из "чего попало" при этом рассказывая о проблемах и нюансах с которыми сталкиваюсь.

Продолжение следует, благодарю за внимание.