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ПК в полноценном ATX корпусе довольно громоздкая и тяжелая вещь если конечно сделана не из современной фольги вместо нормального железа.

Я конечно решил проблему большого размера размещая системные блоки на стене, таким образом корпус работает как полка и светильник, но проблема большого веса (более 10 кг.) никуда не исчезает, я не могу просто так взять и перенести ПК туда где мне будет удобнее его использовать.

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Да и чистка от пыли довольно сложное занятие, особенно когда системный блок висит на стене как мебель...

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P.S. 12 см. вентилятор обдувает не видеокарту, а SSD под видеокартой, "спасибо" Asus за то что помогают деградации и так не особо надежных NAND SSD располагая их в самых горячих и трудно проветриваемых местах...

Я подумал обзавестись ноутбуком, да при этом чтобы не уступал ПК, но посмотрев на стоимость и учитывая всевозможные искусственные ограничения ноутбуков было решено собрать ПК в небольшом корпусе.

Почему я решил собрать ПК в небольшой корпус? Все очень просто, мне нужно продать всё своё компьютерное железо, чтобы купить ноутбук с видеокартой RTX 3050 или RX 5500M, в плане процессора я конечно буду в плюсе, но в плане видеокарты я буду в сильном минусе даже по сравнению с R9 290...

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По сути мне нужно продать три системы, чтобы купить один ноутбук, причем ноутбук который будет однозначно производительнее лучшего из моих ПК я смогу купить только доложив сверху из своего "кармана" примерно 200-500$.

Стоит ли говорить что продавать все компьютерное железо ради ноутбука в котором масса искусственных ограничений далеко не лучшая затея, особенно если учесть что у меня не будет запасной системы на случай выхода из строя ноутбука...

Да и банально в ноутбук не выйдет подключить больше 1-2 M2 SSD, про установку 2.5" HDD вообще можно забыть, а ведь у меня есть один HGST который хотелось бы держать в системе, в отличие от NAND накопителей HDD не теряет информацию при длительном хранении...

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Я достал давно забытый MicroATX корпус и примерно оценил что из этого может выйти.

В качестве комплектующих буду устанавливать системную плату Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX1070 AERO OC.

Кто-то скажет что Gigabyte плохая системная плата и вообще лучше бы Asus Prime B450M-K установил, но системная плата от Asus как минимум более широкая и не влезет в новый корпус, да и в целом не хочу использовать это типичное недоразумение от Asus в котором невозможно даже конфигурацию ядер адекватно настроить...

Системная плата от Asus неплоха только если установить и забыть про неё, я же хочу не только установить системную плату чтобы работала, но хочу так же иметь адекватное управление системой охлаждения, хочу полностью рабочее меню AMD CBS, хочу рабочие и полноценные настройки P-State, в конце концов я хочу без мультиметра видеть что происходит в зоне VRM и прочих узлах...

Потому и выбираю Gigabyte B450M H, ибо в ней все есть и полноценно работает в отличие от Asus B450M-K.

Ну а что насчет видеокарты, тут все очень просто, турбина тихая и эффективная, она будет брать воздух из корпуса и выбрасывать наружу, никакая вентиляторная видеокарта и тем более "кирпич" вроде R9 290 Tri-X не смогут работать в ограниченном пространстве так же тихо и эффективно как видеокарта с турбиной.

В общем вполне неплохая коробка для будущей сборки как мне показалось сразу, особенно учитывая что мои комплектующие позволяют себя поместить в такое ограниченное пространство.

Внутри есть подставка от этого корпуса, почти полный комплект.

Далее я начал примерку для установки блока питания, так как я собираюсь делать систему на основе R7 2700x + GTX 1070 то мне нужен и блок питания способный выдержать до ~400 Вт в максимальной нагрузке.

Сначала я думал вернуть в первоначальное состояние MicroATX блок питания от этого корпуса, но STC Delux 450W я решил не использовать ибо будет работать на пределе в случае полной нагрузки на систему.

В итоге я разобрал блок питания чтобы без лишних проводов посмотреть смогу ли я впихнуть полноценный ATX блок питания в корпус.

Попутно проверил самодельный портативный паяльник, на удивление я смог отпаять массив медных проводов, хотя следует поработать над жесткостью конструкции паяльника...

Поняв что я не смогу эффективно запихнуть ATX блок питания в MicroATX корпус, я начал искать блок питания который бы влез в разобранном виде, но при этом был запас мощности и достаточно надежен.

Chieftec Proton BDF-1000C я сразу отбросил, он весит грубо говоря как системный блок вместе взятый и явно не влезет даже в разобранном состоянии...

Остались только Chieftec GPS700-A8 (работает с 2016 года) и Aerocool ECO-600W, оба блока питания с запасом вытянут будущую сборку, только GPS700-A8 нужно еще снять с основного ПК, а ECO-600W просто лежит без дела.

В итоге выбрал в качестве блока питания Aerocool ECO-600W, заодно сделал наклейки с запасом чтобы по возможности приклеить и знать что за блок питания установлен.

Чтобы не крепить блок питания "голышом", я порезал корпус от старого блока питания и сделал площадку для крепления платы.

Выглядит хорошо, и места для системной платы теперь хватает, и жесткость на хорошем уровне, но есть множество проблем которые нужно решить...

Первую проблему я решил стяжками, провода займут очень много воздушного пространства и будут мешать эффективному охлаждению если их не стянуть в плотные жгуты.

Вторая проблема это подключение к электросети, и её решил гнездом из корпуса от старого блока питания.

Третья проблема это организация воздушного потока для охлаждения блока питания, но эту проблему я буду решать постепенно оценивая конструкцию во время сборки.

12 сантиметровые вентиляторы точно будут бесполезны в данном корпусе, по-хорошему следует применить турбины, чтобы реализовать тихое и эффективное охлаждение, но турбин у меня к сожалению нет, потому буду выкручиваться из того что найду.

Четвертая проблема это безопасность использования в случае попадания влаги в корпус, я долго думал как защитить все токоведущие части под напряжением, но пришел к выводу, что нужно создать частично корпус вокруг блока питания.

И тут мне под руку подвернулась вторая половина уже порезанного корпуса, только нужно будет придумать как закрепить крышку к основанию...

Примерка прошла успешно, для системной платы и видеокарты места достаточно.

Пытаясь закрыть крышку корпуса я столкнулся с незначительной проблемой, но поработав ножницами по металлу и напильником все закрылось.

Далее я решил закрепить платформу блока питания, так как несколько отверстий уже было я решил не выдумывать ничего и закрепить заклепками, так и корпус жестче станет и блок питания никуда не полетит даже если система упадет.

Под блок питания место отведено, осталось подумать как закрепить крышку блока питания...

Далее я планирую покрыть лаком текстолит и токоведущие открытые части блока питания чтобы случайное попадание влаги не привело к электролизу и выходу из строя системы, но пока еще не решил окончательно что именно буду делать.

Я уже проверил лак для ногтей и лак для дерева, как показала практика лак для дерева не подходит в качестве надежного диэлектрика в отличие от лака для ногтей.

Но у лака для ногтей есть неприятное свойство быть в жидком состоянии когда попадает в зоны где нет доступа к воздуху для испарения, в итоге я думаю заказать электроизоляционный лак:

Можно конечно применить суперклей, он весьма текущий, но хрупкий при деформации поверхности на которой нанесен клей, или как вариант попробовать разбавить лак для ногтей ибо в густом состоянии его толщина избыточна в качестве диэлектрика...

Помимо электрической безопасности и защиты от влаги стоит вопрос установки видеокарты, PCI-e удлинитель я конечно заказал уже, но просто подключить видеокарту недостаточно, видеокарту нужно еще надежно закрепить над системной платой с возможностью легкого обслуживания.

Да и непредвиденные "обстоятельства" могут застать врасплох, ведь я не планировал изначально ничего, просто начал и делаю...

Пожалуй на этом я завершу первую часть чтобы не набиралось слишком много материала.

Тем более я вижу рациональным опубликовать текущее состояние сборки, чтобы предоставить читателям возможность внести свои предложения по развитию сборки в комментариях, а дальше в силу своих возможностей я постараюсь реализовать хорошие идеи.

Продолжение следует, благодарю за внимание.