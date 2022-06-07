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Предисловие

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Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4

Настало время продолжить приключения со сборкой миниатюрного ПК, в прошлой части я приклеил тепловую трубку к системной плате оставив застывать, а еще приехал PCI-e x16 переходник и нужно было решить что делать дальше.

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Продолжаем

Спустя некоторое количество дней силиконовый герметик застыл, и я достал остатки прокладок.

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В планах было использовать остатки прокладок от неисправной Sapphire R9 390X Nitro чтобы лучше отводить тепло на корпус, но я отказался от этой идеи.

Далее хотел перейти к охлаждению блока питания, но два вентилятора довольно сложно разместить чтобы не мешали видеокарте, а один вентилятор не охватывает полноценно внутренности блока питания.

Хотя Aerocool ECO 600W довольно мало тепла выделял во время тестового запуска и прекрасно мог работать в пассивном режиме сколько угодно долго, но тогда система работала не в полную мощность.

Еще не стоит забывать что блок питания сам управляет скоростью вентилятора и я не знаю при каком уровне нагрева он поднимает обороты до адекватного уровня, потому считаю необходимым вентилятор переключить на постоянную скорость используя линию 12в.

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Так или иначе охлаждение блока питания я решил отложить и занялся охлаждением процессора так как это более приоритетная задача.

Сначала я пытался сделать кожух из пластика, однако пластик не выйдет прочно склеить, а механические способы соединения вроде скоб в сложной конструкции непригодны.

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Немного поразмыслив я достал клей ПВА и несколько кусков картона с которым удобно работать, все делалось без предварительных чертежей просто как есть.

В итоге получился воздушный канал для отвода нагретого воздуха из корпуса, получилось криво и некрасиво, но кого это волнует учитывая что это временный экземпляр?

Немного промахнулся, но не страшно, для первого экземпляра сойдет.

В итоге я совместил с турбиной этот кожух.

Посматривая на блок питания я решил установить один вентилятор закрепив за крышку стяжками, подключил на этот раз к 12в через SATA коннектор.

На данный момент это все что я собирался сделать с блоком питания, но со временем наверняка еще добавлю модификаций и конструктивных решений.

Чтобы исключить подсос воздуха из щелей между кожухом и турбиной я наклеил пористый материал на турбину, таким образом кожух имеет мягкий упор в пористую прокладку.

Попутно я задумался над надежным креплением кожуха, и вкрутил два самореза в радиатор тем самым фиксируя кожух.

Далее я установил стандартную заглушку из комплекта системной платы, ведь чем дальше я собираю тем сложнее разбирать, а это пространство в любом случае уже нужно будет закрывать, как минимум ради безопасности в использовании.

На этом моменте я начал размышления, это заняло у меня некоторое время, но в итоге я решил запихнуть Chieftec Proton BDF-1000C в данную систему.

Еще заказал полноценный PCI-e шлейф, который смогу без проблем установить вместо временного PCI-e x1.

Ссылка на PCI-e шлейф: ( aliexpress.ru/item/1005002352946383.html )

Сборка затормозилась

Я очень долго думал как поместить габаритный блок питания BDF-1000C в миниатюрный ПК...

Но думать можно бесконечно долго, это весьма опасная ловушка практически для любого человека, потому я решил просто действовать и впихнуть качественный блок питания на 1кВт в миниатюрный ПК.

Первым делом я достал Aerocool ECO 600W хотя его и хватало с головой для системы, но мне очень захотелось впихнуть намного более серьезный блок питания...

Я долго делал примерки и снимал размеры с видеокарты, чтобы оставить достаточный зазор между блоком питания и видеокартой для подключения питания.

При этом блок питания в любом положении мешал системной плате даже несмотря на то, что Gigabyte B450M H сама по себе довольно узкая.

Нужно резать корпус...

У меня не было плана действий, я просто взял и поработал над корпусом чтобы блок питания поместился как мне нужно, я думал конечно еще над вариантом внешнего блока питания, но выносить блок питания наружу будет неудобно в использовании.

На фото крышка выглядит приподнятой создавая впечатление, что блок питания не поместился, но на самом деле все поместилось впритык, просто я не закрепил полноценно крышку и она отошла немного от корпуса пока достал камеру.

Теперь и провода поместились, и видеокарту смогу подключить, хотя с видеокартой могут быть сложности, но с этим уже потом разберусь, главное что небольшой зазор точно будет между блоком питания и видеокартой, а если есть зазор можно и коннектор придумать который влезет в этот зазор.

Осталось только надежно закрепить блок питания в корпусе, первое, что я сделал это ребро жесткости с отверстием под стандартный винт в корпусе блока питания, просверлить новые отверстия в самом блоке питания я всегда успею, по возможности нужно использовать то что доступно без лишних модификаций.

Мною созданное ребро жесткости оказалось настолько жестким, что блок питания отлично висит на одном винте, этого в принципе уже достаточно, никуда блок питания не убежит особенно если приклеить двухсторонней лентой, но что если миниатюрный пк упадет с высоты? Нужно делать надежнее, чтобы в случае падения в полу образовалась дыра, а ПК остался целым...

Chieftec BDF-1000C

Пожалуй в пределах данной статьи я еще сделаю поверхностный обзор блока питания, все равно нужно разбирать, чтобы просверлить отверстие под винт.

Внутри конечно же все в пыли, но пыль довольно равномерно по всем элементам осела, а это значит производитель хорошо продумал расположение элементов и охлаждение.

В целом этот блок питания мне гораздо больше понравился чем Aerocool ECO 600W, стоит он правда в ~7 раз дороже, но такое даже разбирать смысла нет ради экономии пространства, ибо сэкономить пространство за счет корпуса не выйдет никак.

После чистки выглядит гораздо приятнее...

Вот блок питания уже гораздо надежнее сидит в своем месте, при этом БП работает как часть корпуса придавая дополнительную жесткость, конечно два винта это идеал надежности, но их теперь можно скомбинировать с двухсторонней клейкой лентой...

Продолжение следует...

Пожалуй для текущей части статьи хватит материала, PCI-E шлейф нужного формата все еще не приехал из китая.

Причем еще появились идеи по улучшению системы охлаждения процессора, в текущем состоянии она конечно отводит около 110 Вт тепловыделения, но без термотрубок не обойтись ибо R7 2700X с активным XFR способен выделять порядка 140 Вт тепла.

И проблема не в том что я использовал маленький радиатор с турбиной, как раз таки турбина прекрасно продувает радиатор, воздушный поток оказался лишь теплым при максимальной нагрузке когда температура ядер на уровне 80 градусов...

Очевидно что проблема в скорости отвода тепла от ядер, потому я планирую врезать трубки в радиатор тем самым ускорив отвод тепла от горячей точки на периферию радиатора.

Ну или если найду доступный вариант применю серверный радиатор уже готовый, это будет гораздо проще.

А что по поводу внешнего вида, этот вопрос следует оставить под конец сборки, нет смысла выкрашивать если в итоге это все может быть снова повреждено.

Блок питания конечно теперь торчит из корпуса и лицевую панель придется обрезать, но в этом есть и плюсы, кнопка выключения всегда будет под рукой на случай если пойдет дымок :)

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.