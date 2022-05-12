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Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4

Наконец я сделал пробный запуск системы несмотря на то, что до завершения сборки еще довольно много работы нужно проделать.
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Предисловие

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Предыдущие части:
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3

Наконец я сделал пробный запуск системы несмотря на то, что до завершения сборки еще довольно много работы нужно проделать.

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К сожалению фейерверк не могу показать, я собираю миниатюрный ПК, а не пиротехнический заряд...

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Внимание! В данной статье присутствуют фотографии комплектующих ПК на которых запечатлены пылевые отложения разной интенсивности! Если у вас боязнь пыли (аматофобия), то просмотр детальных фотографий может быть неприятен!

Продолжаем

Первым делом я решил заменить вентилятор блока питания, ибо бесшумный вентилятор едва крутился при включении блока питания, о чем я уже говорил в предыдущей части.

В качестве замены я подобрал более толстый и оборотистый вентилятор, было довольно сложно его установить ибо места недостаточно, но резать блок питания больше некуда, потому временно фиксирую малярной лентой как получилось... 

Нет ничего постояннее временного...

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Я не стал проверять как работает вентилятор от блока питания и сразу приступил к формированию воздушного канала на охлаждение процессора.

Не очень удачно было выбирать прозрачный пластик, оно конечно удобно и практично, но сфотографировать проблематично.

Естественно простой кусок пластика не встанет сам по себе на свое место, пара движений ножницами и кусок пластика прилегает к системной плате с минимальными зазорами, вышло даже лучше ожидаемого.

Тут же можно заметить огромные зазоры между турбиной и системной платой так как турбина имеет сложную форму которую нужно огибать, пока что эти дырки я оставлю как есть хоть они и снижают общую эффективность системы охлаждения.

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Чтобы радиатор работал по назначению и воздушный поток проходил там где это нужно мне, я разрезал кожух и скрепил скобами придав нужную форму.

На всякий случай к турбине я добавил 3 pin вентилятор чтобы системная плата могла определить что охлаждение присутствует на процессоре, правда 80мм. вентилятор некуда было установить и я взял 40мм.

Но это все было бессмысленно делать ибо Gigabyte B450M H умеет адекватно управлять вентиляторами в разных режимах, в отличие от более дорогой и скудной Asus B450M-K...

На этом моменте я задумал сделать первый старт системы и расчехлил смесь термопасты, чтобы установить радиатор и он был готов к работе в любой момент.

Я конечно собрался запускать систему, но для этого нужно подключить видеокарту, в моем случае это можно сделать только через райзер, который нужно доработать.

Полагаю все понятно и без комментариев.

Теперь все влезло и подключил для начала GTS450, как оказалось видеокарты выходящие за рамки двух слотов несовместимы с корпусом...

При запуске ничего интересного не произошло, первым дело я пошел настраивать систему охлаждения и слушать шум в зависимости от оборотов.

Именно тут я и осознал что 40 мм. вентилятор явно лишний, но решил пока оставить как есть и продолжить эксперименты.

Так как у меня уже была установлена какая-то система то я просто попытался нагрузить всем что под рукой было доступно, но система работала без проблем.

Далее прошелся пирометром по системе и выявил самые горячие места в системе.

Сильнее всего нагрелся чипсет (~50 градусов) и зона VRM процессора в месте между кожухом и коннектором питания где нет никакого воздушного потока (~52 градуса).

Что до блока питания... У блока питания своя атмосфера и максимальный нагрев (~43 градуса) в зоне радиатора между трансформаторами, причем вентилятор блока питания практически не работал, он еле крутился и воздушный поток не создавал, т.е. Aerocool ECO 600W работает в пассивном режиме сейчас.

Далее я достал из коробки RX 560 и попытался установить Linux Mint, но меня ждал сюрприз.

Я быстро вспомнил решение, достаточно было подключить видеокарту в слот процессора и Linux без проблем заработал, есть такая проблема в данной операционной системе на которой основано множество дистрибутивов, когда видеокарта в слоте от чипсета установлена оно может работать неадекватно, особенно если две видеокарты установлено, что частое явление в ноутбуках.

Во время установки операционной системы температуры вышли еще ниже чем в прошлый раз были.

Я даже нашел некоторые бенчмарки явно устаревшие...

Системой пользоваться уже можно, не уверен что она выдержит стресс тесты продолжительное время, но я и не планировал до предела нагружать, запуск проводился в первую очередь для выявления слабых мест и внесения поправок в конструкцию.

Почему я установил Linux вместо Windows? Просто потому что Linux установил и все "из коробки" работает, когда Windows требует времени на настройку если использовать Windows 7, последнюю адекватную версию Windows, или на настройку и вырезание бесконечного принудительного встроенного в систему мусора если это уже Windows 10/11...

Так же я проверил работу системы в закрытом состоянии.

Результаты проверки и исправления

Прежде всего нужно убрать 40 мм. вентилятор, он вообще не имеет смысла потому что слишком шумный и даже вреден так как перекрывает собой большую площадь радиатора.

Далее нужно закрыть дырки между турбиной и системной платой, и тут было решено приклеить перегородку из пластика на саму турбину.

Все отлично подходит.

Обрезал острый угол, приклеил на "супер клей" к турбине нацарапав борозды в пластине для лучшего склеивания, и все установилось как родное в систему.

Теперь встал вопрос как убрать незначительные щели между кожухом радиатора и турбиной, но в любом случае самые большие дырки я убрал.

Теперь настало время делать дырку, на этот раз я попробовал дырявить корпус ножницами по металлу.

Немного работы молотком на наковальне, а потом напильником и дырка превратилась в отверстие.

Пока система разобрана я не упустил возможность использовать теплопроводящую трубку для более эффективного рассеивания тепла в пространстве корпуса.

Прежде всего изолировал один "пятак" на системной плате, чтобы исключить возможный контакт с корпусом через трубку и применил силиконовый герметик в качестве крепежа, пока герметик сырой я аккуратно прижал трубку струбцинами к плате, тут главное не переусердствовать с давлением.

И на этом моменте приехал полноценный PCI-e x16 райзер, в посылке правда еще переходник есть, но про него как-нибудь отдельно обзор стоит сделать.

На момент заказа этот шлейф мне обошелся в 382 рубля (~5.1$), но сейчас он подешевел до 332 рублей (~4.8$).

Ссылка на товар: ( aliexpress.ru/item/4000822523805.html )
Ссылка на продавца: ( zihan.aliexpress.ru/store/4895001 )

Выглядит отлично.

Пайка тоже на хорошем уровне.

Есть некоторые сложности с гибкостью, все же тут шлейфы по обе стороны текстолита припаяны, но если работать аккуратно то проблем не должно возникнуть.

Теперь придумать как заменить уже установленный PCI-E x1 райзер на полноценный шлейф...

Снова переворачивать видеокарту явно не лучшее решение будет чтобы шлейф можно было без проблем установить...

Продолжение следует

На данный момент у меня приклеивается трубка для дополнительного отвода тепла в зоне VRM процессора системной платы и приехал PCI-e шлейф полноценный для подключения видеокарты.

И чтобы сильно не затягивать выход данной части сборки я на этом завершу статью.

С системой охлаждения процессора думаю более чем понятно что я собираюсь сделать, прямой выход нагретого воздуха за пределы корпуса, возможно потом придумаю декоративную решетку с минимальным сопротивлением воздушному потоку, но это не в приоритете.

Пока система полноценно не собрана мне нужно решить вопрос с подключением видеокарты, и это довольно важный вопрос так как полноценный PCI-e x16 шлейф это не тоненький проводок который можно проложить где угодно...

Единственный выход без пайки и резки корпуса это перевернуть видеокарту как я изначально думал сделать в момент когда заказывал PCI-e x16 шлейф, но это плохой вариант по множеству причин.

Согнуть PCI-e гнездо не выйдет, как и резать корпус под гнездо, ибо можно будет повредить шлейф при использовании, так как он будет выступать за пределы корпуса.

Сейчас я думаю над следующими вариантами:

1) Отпаять гнездо PCI-e x16 шлейфа и припаять обратно под углом 90 градусов, но тут есть риск сломать гнездо или текстолит.

2) Отпаять гнездо PCI-e x16 шлейфа и припаять шлейф к плате PCI-e x1 райзера, но тогда нужно будет снять лишние элементы с платы райзера, в случае ошибки у меня будет сломан шлейф и райзер.

3) Оставить как есть и продолжить сборку дальше, но попытаться найти и заказать уже готовый подходящий PCI-e x16 шлейф, чтобы установить вместо райзера с минимальными доработками.

Пока я еще не решил окончательно что буду делать, потому у вас есть возможность принять участие в выборе способа решения проблемы в комментариях.

Продолжение следует, благодарю за внимание.

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