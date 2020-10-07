Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
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-= Часть 1: Вступление =-
-= Часть 2: Asus B450M-K =-
-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-
-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-
-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-
-= Часть 6: Разгон и итоги. =-
Asus B450M-K
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Наклейки на коробке от магазина достались, центральная порвалась когда пытался снять, потому приклеил обратно скотчем которым упаковали мне заказ.
Боковую наклейку я на всякий случай заклеил малярной лентой, возможно там какие-то важные данные для службы доставки, короче заклеил чтобы забот меньше было.
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Разъемы задней панели расположены сомнительно, в отличие от системной платы Gigabyte, здесь решили установить DVI-D вместо HDMI, но этого для Asus оказалось недостаточно, они расположили VGA гнездо над DVI-D, и в случае использования VGA гнезда будет неприятное "покачивание", когда опора недостаточно жесткая и все болтается...
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Комплектация довольно скудная, как и стоимость системной платы собственно, но коробку сделали прилично.
Комплектация состоит из:
1) 2 SATA кабеля
2) Диск, видимо с драйверами и инструкцией (внутри инструкции спрятался)
3) Инструкция
4) Заглушка задней панели
5) M2 якорь (крепление)
Asus положили инструкцию в бумажном виде, однако полноценной её назвать нельзя.
Сначала краткий обзор на одном рисунке.
Стоит отметить, что Asus намеренно искажают маркировку посадочных мест под конденсаторы, минус на плате указывает на плюс конденсатора.
Далее идут более подробные фото.
Маркировки компонентов системной платы:
|VRM
|4C06B - YEKY3E
|4C10B - YELG1H
|4J=6H - UD2
|Digi+ EPU - ASP1106GGQW - 6J34P
|Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры
|ITE IT8655E - 1937-HXS - A183FA
|8111H - J812731 - GJ32
|ALC887 - J8J67G1 GJ35D2
|RTD2166 - J9A61H1 GJ37 (DP to VGA)
|UTC WGT1 - 75232G (RS-232)
|Разное
|LD2117AG - ADA WJT2
|uP01320 - NC69BL
|UTC - UZ2085G - AD01WG6N
|PI3EQX - 1004B1ZHE - 1912GC
|Nuvoton 3941S-A - 929GA
|ISL1208 - ZI - S933AA
|B4SP03 - BLH0884
|B20 - P03 - JLG1903
|AS324M-E1 - 918M70
|AH1934 - 25LB128DSIG - U9W372 (128 Mbit / 16 MB, SPI)
Следующая часть:
-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-
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