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-= Часть 1: Вступление =-



-= Часть 2: Asus B450M-K =-



-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-



-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-



-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-



-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

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Asus B450M-K





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Наклейки на коробке от магазина достались, центральная порвалась когда пытался снять, потому приклеил обратно скотчем которым упаковали мне заказ.



Боковую наклейку я на всякий случай заклеил малярной лентой, возможно там какие-то важные данные для службы доставки, короче заклеил чтобы забот меньше было.

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Разъемы задней панели расположены сомнительно, в отличие от системной платы Gigabyte, здесь решили установить DVI-D вместо HDMI, но этого для Asus оказалось недостаточно, они расположили VGA гнездо над DVI-D, и в случае использования VGA гнезда будет неприятное "покачивание", когда опора недостаточно жесткая и все болтается...

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Комплектация довольно скудная, как и стоимость системной платы собственно, но коробку сделали прилично.

Комплектация состоит из:

1) 2 SATA кабеля

2) Диск, видимо с драйверами и инструкцией (внутри инструкции спрятался)

3) Инструкция

4) Заглушка задней панели

5) M2 якорь (крепление)



Asus положили инструкцию в бумажном виде, однако полноценной её назвать нельзя.









Сначала краткий обзор на одном рисунке.





Стоит отметить, что Asus намеренно искажают маркировку посадочных мест под конденсаторы, минус на плате указывает на плюс конденсатора.

Далее идут более подробные фото.











Маркировки компонентов системной платы:

VRM 4C06B - YEKY3E 4C10B - YELG1H 4J=6H - UD2 Digi+ EPU - ASP1106GGQW - 6J34P Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры ITE IT8655E - 1937-HXS - A183FA

8111H - J812731 - GJ32 ALC887 - J8J67G1 GJ35D2 RTD2166 - J9A61H1 GJ37 (DP to VGA)

UTC WGT1 - 75232G (RS-232) Разное LD2117AG - ADA WJT2 uP01320 - NC69BL UTC - UZ2085G - AD01WG6N PI3EQX - 1004B1ZHE - 1912GC Nuvoton 3941S-A - 929GA ISL1208 - ZI - S933AA B4SP03 - BLH0884 B20 - P03 - JLG1903

AS324M-E1 - 918M70 AH1934 - 25LB128DSIG - U9W372 (128 Mbit / 16 MB, SPI)













Следующая часть:

-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-

