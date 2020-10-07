Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


реклама

Навигация:

-= Часть 1: Вступление =-

-= Часть 2: Asus B450M-K =-

-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-

-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-

-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-

-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке


Asus B450M-K

реклама


Наклейки на коробке от магазина достались, центральная порвалась когда пытался снять, потому приклеил обратно скотчем которым упаковали мне заказ.

Боковую наклейку я на всякий случай заклеил малярной лентой, возможно там какие-то важные данные для службы доставки, короче заклеил чтобы забот меньше было.

реклама


Разъемы задней панели расположены сомнительно, в отличие от системной платы Gigabyte, здесь решили установить DVI-D вместо HDMI, но этого для Asus оказалось недостаточно, они расположили VGA гнездо над DVI-D, и в случае использования VGA гнезда будет неприятное "покачивание", когда опора недостаточно жесткая и все болтается...

реклама


Комплектация довольно скудная, как и стоимость системной платы собственно, но коробку сделали прилично.

Комплектация состоит из:
1) 2 SATA кабеля
2) Диск, видимо с драйверами и инструкцией (внутри инструкции спрятался)
3) Инструкция
4) Заглушка задней панели
5) M2 якорь (крепление)

Asus положили инструкцию в бумажном виде, однако полноценной её назвать нельзя.


Сначала краткий обзор на одном рисунке.


Стоит отметить, что Asus намеренно искажают маркировку посадочных мест под конденсаторы, минус на плате указывает на плюс конденсатора.

Далее идут более подробные фото.



Маркировки компонентов системной платы:

VRM
4C06B - YEKY3E 4C10B - YELG1H 4J=6H - UD2
Digi+ EPU - ASP1106GGQW - 6J34P
Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры
ITE IT8655E - 1937-HXS - A183FA
8111H - J812731 - GJ32 ALC887 - J8J67G1 GJ35D2
RTD2166 - J9A61H1 GJ37 (DP to VGA)
UTC WGT1 - 75232G (RS-232)
Разное
LD2117AG - ADA WJT2 uP01320 - NC69BL UTC - UZ2085G - AD01WG6N
PI3EQX - 1004B1ZHE - 1912GC Nuvoton 3941S-A - 929GA ISL1208 - ZI - S933AA
B4SP03 - BLH0884 B20 - P03 - JLG1903
AS324M-E1 - 918M70
AH1934 - 25LB128DSIG - U9W372 (128 Mbit / 16 MB, SPI)




Следующая часть:

-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi резко снизила цену на Redmi Note 9 Pro – быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 64 Мп камера и игровой процессор по самой низкой стоимости с начала продаж
12
Стала известна дата выхода MIUI 12 Stable для восьми дешёвых смартфонов Xiaomi
3
Стала известна дата выхода стабильной прошивки MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8
5
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
48
HUAWEI показала финальный список из 60 смартфонов, которые получат EMUI 11 на новой ОС Android 11 – названия и сроки выхода
+
Cyberpunk 2077 получил официальную дату выхода
13
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
114
HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
4
GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
36
Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Exynos 990, NFC, 3K-дисплей с поддержкой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со скидкой 20 000 рублей
3
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
54
Новая технология AMD позволит сократить разрыв с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 – Infinity Cache – сверхбыстрая память большого объёма
7
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
28
Стала известна дата выхода MIUI 12 для трёх дешёвых смартфонов Xiaomi 2018 года
+
Первые сведения о процессорах Intel Core 12-го поколения – 16 ядер, 30 Мб кэш L3, PCIe 4 и необычная архитектура big.LITTLE
28
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
63
Xiaomi POCO F2 Pro сильно подешевел – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 по низкой цене
3
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
22
Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
60
Epic Games устроили бесплатную раздачу фотореалистичных ассетов для разработки игр под Unreal Engine на общую сумму в 33 тысячи рублей
12

Популярные статьи

Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
71
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
22
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
61
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
29
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
12
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9

Сейчас обсуждают

Зю
19:35
Так эта древняя приблуда на старом Андроиде и стоит даже сейчас в >2 раза дороже в магазинах. Но всё равно бюджетки (до 130$) тех Умиджи уже переходят на Helio P60. Пора прекращать пихать в смарты вся...
Xiaomi POCO C3 представлен официально – Helio G35, 13-Мп камера и аккумулятор на 5000 мА*ч по цене от 100 долларов
Fox
19:32
Пока она стоит 2К, но уже с 2021 года цены на все игры могут подскочить - на новых консолях цены повышаются, на некоторые игры ИА/Юбисофта и прочих компаний уже поднялись по сравнению с изначальными. ...
Baldur’s Gate III: очень успешный старт в раннем доступе и высокие пользовательские оценки
romarioz88
19:27
норм теле идет от 50к..остальное шлак
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
Зю
19:27
С такими новостями бетки с поддержкой Zen3 под X370 станут реальностью
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
romarioz88
19:24
от xbox джостик на много удобее да и к пк 5 сек подключается..как не прискорбно плойка с каждым годом уходит в утиль
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
Зю
19:23
Если бы цена Вин10 была единственной её проблемой...
Найден бесплатный способ миграции с Windows 7 на Windows 10 – простая инструкция перехода на новую ОС
Зю
19:22
Хотим узнать цены на Zen2 через месяц-два после анонса Zen3. :3
AMD интересуется, что аудитория хотела бы узнать про Zen 3
Roman Romanov
19:21
192кбит даже берут на студиях, из этого потом собирают вашу любимую музыку, что бы эксперты аналитеге слушали это в лосслес :)
Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
Джони Кейдж
19:19
"Причем не мешает спросу даже «конденсаторгейт», который заставил многих производителей программно замедлить уже выпущенные ревизии своих видеокарт NVIDIA Ampere и в срочном порядке готовить обновленн...
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
Shock Memes
19:17
Ну я просто часов 5-7 набегал, нету желания новых персов получать быстро, просто себе играешь в кайф, ищешь сундучки, делаешь загадки несложные.
Аналитики: Genshin Impact всего за неделю заработала на мобильных устройствах 60 млн долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем