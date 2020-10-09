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Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 4

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Навигация:

-= Часть 1: Вступление =-

-= Часть 2: Asus B450M-K =-

-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-

-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-

-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-

-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

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MSI B450-A PRO MAX


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Я уже говорил что не буду снова фотографировать системную плату т.к. фото у меня уже есть подробные, потому я просто сделаю "недостающие" фото, а саму часть постараюсь сделать краткой.

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Разъемы задней панели выполнены неплохо, есть все основные видеовыходы, стойка с VGA выходом усилена, все 6 аудиовыходов на месте.

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Комплектация состоит из:
1) 2 SATA кабеля (один я использовал).
2) Наклейка пластиковая (которую я даже не открывал).
3) Диск видимо с драйверами и инструкцией.
4) Несколько бумажек для меня бесполезных.
5) Заглушка задней панели.
6) Винтик M2.

Полноценную инструкцию не распечатали на бумаге, даже краткий вариант с обзором разъемов платы не сделали.

Но в целом для опытного пользователя ничего страшного нет, проблемы могут быть разве что в случае новичка, который понятия не имеет что куда подключать.


Общий план:

           



Далее идут более подробные фото.


В целом плата не настолько богата мультиконтроллерами как B450 Aorus M, всего 1 против 3 у Aorus M, довольно просто в целом, ничего выдающегося.



Маркировки компонентов системной платы:

VRM
4C024 - YELF3E 4C029 - YEKP5T 4P=6F - J34
4C024 - YELG79 4C029 - YEKP0J RT8894A - GQW - 6E358
Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры
IT6516BFN (DP to VGA) 8111H - J610231 ALC892 - J7G50G1 GJ28A2
Nuvoton NCT6797D-M - 2929B143 - 931G7AFA AZ75232GS-G1 (RS-232)
Разное
P06P03A - UVH2205 uP7537B8 - H6T9BF GS7133 - RG0GRAKUY
PI3EQX - 1004B1ZHE - 1929GC Nuvoton 3947SA - 932GD 37AI - 1926L
PI3PCIE - 3415AZHE - 1933GG Nuvoton NCT5605Y - 932GBUA AWSBME
25944L - TI 978 - A23L Nuvoton 3103S - 929GA 7133 - VSVC
3316A FZK - 549 MPKG - 8712 - 599
25Q256JWEQ - 1921 - 6824 HX300 (256 Mbit / 32 MB, SPI) 22976 - TI 98B - A1QR
504N - 932AA - T42.1 8Y=6E - 204 MK=6C - F3Z



Следующая часть будет интереснее:

-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-

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