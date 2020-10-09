Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 4
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Навигация:
-= Часть 1: Вступление =-
-= Часть 2: Asus B450M-K =-
-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-
-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-
-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-
-= Часть 6: Разгон и итоги. =-
MSI B450-A PRO MAX
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Я уже говорил что не буду снова фотографировать системную плату т.к. фото у меня уже есть подробные, потому я просто сделаю "недостающие" фото, а саму часть постараюсь сделать краткой.
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Разъемы задней панели выполнены неплохо, есть все основные видеовыходы, стойка с VGA выходом усилена, все 6 аудиовыходов на месте.
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Комплектация состоит из:
1) 2 SATA кабеля (один я использовал).
2) Наклейка пластиковая (которую я даже не открывал).
3) Диск видимо с драйверами и инструкцией.
4) Несколько бумажек для меня бесполезных.
5) Заглушка задней панели.
6) Винтик M2.
Полноценную инструкцию не распечатали на бумаге, даже краткий вариант с обзором разъемов платы не сделали.
Но в целом для опытного пользователя ничего страшного нет, проблемы могут быть разве что в случае новичка, который понятия не имеет что куда подключать.
Общий план:
Далее идут более подробные фото.
В целом плата не настолько богата мультиконтроллерами как B450 Aorus M, всего 1 против 3 у Aorus M, довольно просто в целом, ничего выдающегося.
Маркировки компонентов системной платы:
|VRM
|4C024 - YELF3E
|4C029 - YEKP5T
|4P=6F - J34
|4C024 - YELG79
|4C029 - YEKP0J
|RT8894A - GQW - 6E358
|Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры
|IT6516BFN (DP to VGA)
|8111H - J610231
|ALC892 - J7G50G1 GJ28A2
|Nuvoton NCT6797D-M - 2929B143 - 931G7AFA
|AZ75232GS-G1 (RS-232)
|Разное
|P06P03A - UVH2205
|uP7537B8 - H6T9BF
|GS7133 - RG0GRAKUY
|PI3EQX - 1004B1ZHE - 1929GC
|Nuvoton 3947SA - 932GD
|37AI - 1926L
|PI3PCIE - 3415AZHE - 1933GG
|Nuvoton NCT5605Y - 932GBUA
|AWSBME
|25944L - TI 978 - A23L
|Nuvoton 3103S - 929GA
|7133 - VSVC
|3316A
|FZK - 549
|MPKG - 8712 - 599
|25Q256JWEQ - 1921 - 6824 HX300 (256 Mbit / 32 MB, SPI)
|22976 - TI 98B - A1QR
|504N - 932AA - T42.1
|8Y=6E - 204
|MK=6C - F3Z
Следующая часть будет интереснее:
-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-
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