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-= Часть 1: Вступление =-



-= Часть 2: Asus B450M-K =-



-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-



-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-



-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-



-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

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MSI B450-A PRO MAX





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Я уже говорил что не буду снова фотографировать системную плату т.к. фото у меня уже есть подробные, потому я просто сделаю "недостающие" фото, а саму часть постараюсь сделать краткой.





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Разъемы задней панели выполнены неплохо, есть все основные видеовыходы, стойка с VGA выходом усилена, все 6 аудиовыходов на месте.

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Комплектация состоит из:

1) 2 SATA кабеля (один я использовал).

2) Наклейка пластиковая (которую я даже не открывал).

3) Диск видимо с драйверами и инструкцией.

4) Несколько бумажек для меня бесполезных.

5) Заглушка задней панели.

6) Винтик M2.

Полноценную инструкцию не распечатали на бумаге, даже краткий вариант с обзором разъемов платы не сделали.

Но в целом для опытного пользователя ничего страшного нет, проблемы могут быть разве что в случае новичка, который понятия не имеет что куда подключать.









Общий план:









Далее идут более подробные фото.





В целом плата не настолько богата мультиконтроллерами как B450 Aorus M, всего 1 против 3 у Aorus M, довольно просто в целом, ничего выдающегося.









Маркировки компонентов системной платы:

VRM 4C024 - YELF3E 4C029 - YEKP5T 4P=6F - J34 4C024 - YELG79 4C029 - YEKP0J RT8894A - GQW - 6E358 Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры IT6516BFN (DP to VGA) 8111H - J610231 ALC892 - J7G50G1 GJ28A2 Nuvoton NCT6797D-M - 2929B143 - 931G7AFA AZ75232GS-G1 (RS-232) Разное P06P03A - UVH2205 uP7537B8 - H6T9BF GS7133 - RG0GRAKUY PI3EQX - 1004B1ZHE - 1929GC Nuvoton 3947SA - 932GD 37AI - 1926L PI3PCIE - 3415AZHE - 1933GG Nuvoton NCT5605Y - 932GBUA AWSBME 25944L - TI 978 - A23L Nuvoton 3103S - 929GA 7133 - VSVC 3316A FZK - 549 MPKG - 8712 - 599 25Q256JWEQ - 1921 - 6824 HX300 (256 Mbit / 32 MB, SPI) 22976 - TI 98B - A1QR 504N - 932AA - T42.1 8Y=6E - 204 MK=6C - F3Z









Следующая часть будет интереснее:

-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-

