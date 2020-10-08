Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 3
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-= Часть 1: Вступление =-
-= Часть 2: Asus B450M-K =-
-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-
-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-
-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-
-= Часть 6: Разгон и итоги. =-
Gigabyte B450M H
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Настал черед системной платы от Gigabyte.
Это самая дешевая плата среди всех участников обзора, и дешевизна конечно отразилась на упаковке.
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Разъемы расположены стабильно, VGA прямо на текстолите, а высокие наборы гнезд в металлических корпусах жестких, все довольно жестко расположено.
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Комплектация состоит из:
1) 2 SATA кабеля
2) Диск, видимо с драйверами и инструкцией
3) Краткий обзор разъемов на системной плате
4) Заглушка задней панели
M2 крепление в самой системной плате, никаких винтиков, просто якорь пластиковый.
Меня немного озадачило расположение SATA разъемов при установке системной платы, я смог использовать лишь 3 разъема из 4, один разъем полностью закрыт видеокартой.
Однако при желании можно угловым штекером установить и закрытый видеокартой разъем, но в комплекте есть один такой штекер...
Общий план:
Далее идут более подробные фото.
Маркировки компонентов системной платы:
|VRM
|4C06N - YELM11
|4C10N - YELP2Q
|5AZ - XPB
|ISL95712 - HRZ - W945EDN (4+3 mode)
|Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры
|Realtek 8118 - JA10531 - GJ04
|IT8686E - 1943-CXA - S17NUA
|ALC887 - J9K65G1 GJ39D2
|RTD2168 - J9K81G1 - GJ38E (DP to VGA)
|Разное
|13 6J - L6M
|AS358M-G1 - 932JE3
|AZ1084CD-ADJG1 - 931MA3
|Z3 6K - 83Q
|Nuvoton 3947S - 944GB
|EM 5103 - BLJ1767
|3344A
|Nuvoton 3711S - 943GE
|B07 - N03 - BLC0531
|063 - 111 - nD9 - 40
|Nuvoton 3103S - 938GA
|B20 - P03 - JLI0A05
|25U12873F - M2I-10G - 8F767300 - L194600 (128 Mbit / 16MB, SPI)
|RT8120D - GSP6K93P
Следующая часть:
-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-
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