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-= Часть 1: Вступление =-



-= Часть 2: Asus B450M-K =-



-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-



-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-



-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-



-= Часть 6: Разгон и итоги. =-

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Gigabyte B450M H





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Настал черед системной платы от Gigabyte.

Это самая дешевая плата среди всех участников обзора, и дешевизна конечно отразилась на упаковке.

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Разъемы расположены стабильно, VGA прямо на текстолите, а высокие наборы гнезд в металлических корпусах жестких, все довольно жестко расположено.

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Комплектация состоит из:

1) 2 SATA кабеля

2) Диск, видимо с драйверами и инструкцией

3) Краткий обзор разъемов на системной плате

4) Заглушка задней панели

M2 крепление в самой системной плате, никаких винтиков, просто якорь пластиковый.





Меня немного озадачило расположение SATA разъемов при установке системной платы, я смог использовать лишь 3 разъема из 4, один разъем полностью закрыт видеокартой.

Однако при желании можно угловым штекером установить и закрытый видеокартой разъем, но в комплекте есть один такой штекер...





Общий план:





Далее идут более подробные фото.







Маркировки компонентов системной платы:

VRM 4C06N - YELM11 4C10N - YELP2Q 5AZ - XPB ISL95712 - HRZ - W945EDN (4+3 mode) Аудио, сеть, VGA, мультиконтроллеры Realtek 8118 - JA10531 - GJ04

IT8686E - 1943-CXA - S17NUA ALC887 - J9K65G1 GJ39D2 RTD2168 - J9K81G1 - GJ38E (DP to VGA)

Разное 13 6J - L6M AS358M-G1 - 932JE3 AZ1084CD-ADJG1 - 931MA3 Z3 6K - 83Q Nuvoton 3947S - 944GB EM 5103 - BLJ1767 3344A Nuvoton 3711S - 943GE B07 - N03 - BLC0531 063 - 111 - nD9 - 40 Nuvoton 3103S - 938GA B20 - P03 - JLI0A05 25U12873F - M2I-10G - 8F767300 - L194600 (128 Mbit / 16MB, SPI)

RT8120D - GSP6K93P









Следующая часть:

-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-

