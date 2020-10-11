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-= Часть 1: Вступление =-



-= Часть 2: Asus B450M-K =-



-= Часть 3: Gigabyte B450M H =-



-= Часть 4: MSI B450-A PRO MAX =-



-= Часть 5: BIOS системных плат и возможности модификаций =-



-= Часть 6: Разгон и итоги. =-





Разгон

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Вот и часть про разгон, не скажу что получилась огромная разница между тремя платами, но я использовал одни и те же комплектующие во всех трех случаях разгона, что позволяет адекватно сравнить достигнутые результаты в разгоне.

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Разгон процессора:



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Мои требования к стабильности разгона процессора:

Процессор должен выдерживать тест FPU в AIDA64 без странностей на графике температуры, например, пики.

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Пример плохого и хорошего графика температуры при разгоне процессора, системная плата от Gigabyte, в паре с системной платой от MSI точно такое же поведение.

Плохой разгон процессора.

Хороший разгон процессора.







Как показала практика, это самое главное условие стабильного разгона, если добиваюсь ровного графика температуры на системных платах от Gigabyte и MSI, то при других видах нагрузки проблем практически не бывает.

Еще для надежности использую рендер AMD ProRender, если он без проблем рендерит сцену продолжительное время, то разгон считаю успешным.

Linpak например не показал проблем с разгоном процессора на системной плате от MSI, когда ProRender стабильно доводил до зависания систему, оказалась банальная нехватка напряжения на ядрах.

К слову, я не заметил изменений от настройки Relaxed EDC Throttling, вероятно она будет полезна только в случае X-процессора, для улучшения автоматического разгона.





Результаты разгона:



Asus Prime B450M-K Gigabyte B450M H MSI B450-A PRO MAX Макс. частота ядер.* ~4150 MHz (~1.4v)** ~4150 MHz (~1.38v) ~4050 MHz (~1.39v) Рабочая частота ядер. ~3750 MHz (~1.3v)*** ~3690 MHz (~1.29v)**** ~3750 MHz (~1.32v) LLC. Medium (2 из 4)

VRM 300 KHz Нету. У меня не работает.

* - Максимальная частота на которой процессор запускался до биоса при напряжениях ниже или равно 1.4v, речи о стабильности не идет в данном случае.



** - Были проблемы при запуске на данной частоте, но запуск кое-как произошел.



*** - Даже несмотря на 100% обороты башенного вентилятора т.к. у него отсутствует 4 пин, температуры достигали 75 градусов, это тот предел, при котором Asus издевательски установили 100% на вентиляторы охлаждения в принудительном порядке, так что даже если бы мой вентилятор управлялся, я в любом случае получил бы максимальные обороты и шум от вентилятора.



**** - разгон через P-States, конкретные настройки ниже на фото, у системной платы включен Spread Spectrum по стандарту, потому частота ниже чем задано FID и DID.

















Температура VRM:

Изначально я хотел провести сравнение температур зоны VRM, однако у меня есть только несколько термопар и мультиметров.

А еще проблема сравнения есть, платы разные, тестировать при одинаковом расположении вентиляторов (это еще нужно постараться) я вижу неправильным, для одной платы они будут преимуществом, а для другой платы могут стать проблемой.

Абсолютно без обдува смысла тестировать нет, тут решит теплоемкость и площадь для естественной конвекции, такой тест не покажет ничего толком.

Пока я не знаю как реализовать тестирование температуры VRM, и насколько информативными еще окажутся результаты, ведь у меня не лабораторные условия, и даже окружение системного блока я не могу поддерживать одинаковой температуры на протяжении всего обзора.

По-хорошему следует определить мощность потерянную на ключах и дросселях (в виде тепла выделенную), слишком много нюансов всплывает для адекватного тестирования VRM...

Я не смог ничего лучшего придумать чем оставить это дело для другого обзора, если будет к этой теме интерес.













Разгон ОЗУ:





Мои требования к стабильности разгона ОЗУ:

1) Многократное прохождение TestMem5 (профиль 1usmus), если хоть одна ошибка пройдет, особенно под принудительным обдувом ОЗУ, то разгон ОЗУ считается нестабильным.

2) После чистого прохождения TestMem5, система должна отработать хотя бы сутки без перезагрузок и проблем в любом софте используемом, с переходами в спящий режим, если хоть один выход из спящего режима неправильный, то разгон ОЗУ считается нестабильным.

Я снял китайские радиаторы со своей ОЗУ из-за двухслотовых системных плат, в таких условиях модули памяти находятся очень близко, т.к. нет лишнего слота между ними создающего пространство для охлаждения.

В случае установки в двухслотовую системную плату, я допускаю признание стабильности разгона ОЗУ под принудительным охлаждением, думаю никто возражать не станет учитывая условия в которых модули памяти работают.





Как то так.



Сама ОЗУ собственно в лице Samsung M378A1G43TB1-CTD, 2 модуля, 2018 и 2019 года, 2 ранка, производство: Китай.

Результаты разгона:



Asus Prime B450M-K Gigabyte B450M H MSI B450-A PRO MAX Макс. частота ОЗУ. 3600 MHz CR1.

2 модуля памяти.

Нужна ручная настройка сопротивлений.

Стабильность плохая, в пределах биоса иногда зависает. 3600 MHz CR1.

2 модуля памяти.

Не нужна ручная настройка сопротивлений.

Операционная система загружается но тесты не проходит. ~3533 MHz CR1.

1 модуль памяти.

Нужна ручная настройка сопротивлений.

За пределами биоса система не способна работать. Рабочая частота ОЗУ. 3400 MHz CR1

Тайминги Gigabyte от 2866 MHz + ручная доводка. 3400 MHz CR1

Тайминги от 2866 MHz + ручная доводка. 3333 MHz CR1

Тайминги от 2866 MHz + ручная доводка. Напряжение на модулях ОЗУ. ~1.42v ~1.42v ~1.42 - 1.45v Напряжение SOC.* ~1.08v ~1.08v ~1.08v

* - Уважаемые читатели, внесу сразу ясность насчет вольтажа SOC, я пытался вплоть до 1.2в использовать значения во время многочисленных попыток разгона, это не помогло никак достигнуть максимально стабильных результатов для постоянного использования на более высоких частотах, чем указано.









Рабочие настройки ОЗУ для MSI B450-A PRO MAX:





На таких параметрах у меня удалось сделать полностью стабильной работу ОЗУ, на более высоких частотах уже начинаются проблемы со стабильностью.









Рабочие настройки ОЗУ для Gigabyte B450M H:





Изначально я пробовал 3600-3666 MHz запускать без настройки сопротивлений, 3600 MHz запустилось, но стабильности недостаточно для прохождения тестов AIDA64.

При 3533 MHz ОЗУ уже можно тесты AIDA64 проходить без настроек сопротивлений, причем в два модуля, системная плата от MSI лишь в один модуль могла при CL24 и настроенных сопротивлениях запуститься у меня, но за пределы биоса невозможно было выйти.

К слову, на отметке в 3533 MHz был предел у системной платы Gigabyte B450 Aorus M, один модуль правда, тогда у меня не было второго модуля, но учитывая факт того, что плата имеет 4 слота и параллельную топологию, это весьма достойно.

Для тех кто не в курсе, параллельная топология лучше всего себя чувствует при заполнении всех слотов памяти, и хуже всего при наличии лишь одного модуля в слотах.





После я пытался 3466 MHz сделать максимально стабильными, однако у меня не получилось никакими плясками это сделать, никакие вариации сопротивлений и напряжений не помогли максимально стабильно удержать 3466 MHz.

И наконец 3400 MHz, на данной частоте у меня нет нареканий к стабильности работы.









Рабочие настройки ОЗУ для Asus B450M-K в моем случае:









3600 MHz запустились с проблемами, и только после ручной настройки сопротивлений, и то зависало в пределах биоса.

На плате от Gigabyte мне не потребовалось настраивать сопротивления для запуска на такой частоте, это говорит о том, что системная плата от Asus хуже настраивает сопротивления на память (процессор и модули памяти одни и те же).

При частоте 3400 MHz я взял стабильные тайминги и сопротивления от системной платы Gigabyte, сопротивления пришлось подкорректировать для получения максимальной стабильности.

В целом так и работает стабильно.

















Общие выводы





Некоторые пункты возможно повторяться будут с предыдущей частью обзора про BIOS, но это общие выводы, тут я считаю что стоит упомянуть важные вещи, даже если это будет дважды упомянуто в разных частях.







Asus Prime B450M-K

BIOS 2202 Gigabyte B450M H

BIOS F2 MSI B450-A PRO MAX

BIOS M40 Функциональность RGB разъема (BIOS). Нет RGB разъема. 7 цветов

(Blue, Green, Red, Pink, Light blue, Yellow, White). Нет. Функциональность RGB разъема (софт). - ПО от Gigabyte не видит управляемых разъемов. ПО от MSI предлагает полную гамму цветов + готовые режимы. LLC. Есть и работает. Нету. Есть, но не работает у меня (BIOS M40). Spread Spectrum. Нет настройки Нет настройки. Можно без проблем управлять в биосе. Качество звука. Я не заметил разницы после системной платы от Gigabyte.

Громкость значительно ниже чем у системной платы от Gigabyte. Хуже чем у платы от MSI, однако не могу сказать что плохое. Лучшее среди системных плат в обзоре. Я понимаю что зависит от BIOS, но все же.

Скорость выхода из сна (примерно, одна и та же Windows 7). ~1 секунда.

Заметил что мышка иногда включалась с задержкой в ~5-20 секунд, однако проблем со стабильностью работы памяти не обнаружено. Менее 1 секунды.

Никаких проблем после выхода из режима сна. ~2-3 секунды.

Никаких проблем после выхода из режима сна. Управление вентиляторами. Это боль и страдание, особенно при наличии 3 Pin вентилятора CPU. PWM и DC, много настроек, никаких проблем с управлением вентиляторами. PWM и DC, много настроек, никаких проблем с управлением вентиляторами. Встроенный датчик температуры VRM. Нет. Есть. Есть.

Asus Prime B450M-K

BIOS 2202 Gigabyte B450M H

BIOS F2 MSI B450-A PRO MAX

BIOS M40 Расположение SATA портов. Проблема с 1 портом при установке длинной видеокарты, но она решается угловым штекером. Есть проблемы с 2 портами при установке длинной видеокарты, решаются угловыми штекерами. Проблема только при установке двух длинных видеокарт, один порт будет невозможно использовать даже угловым штекером. Расположение слотов PCI-E. Один x1 слот закрывается видеокартой, второй слот x1 доступен впритык к видеокарте. Один слот x1 в любом случае будет доступен (над видеокартой). Можно без проблем установить две видеокарты

(x16+x4 режим), однако доступ к x1 слотам затруднен в данном случае. Разъемы для вентиляторов. Слишком мало, всего 2. Слишком мало, всего 2. Разъемов достаточно для большинства случаев (6 шт.). Расположение разъема 8 Pin CPU. Удобно. Могут быть проблемы в зависимости от корпуса. Могут быть проблемы в зависимости от корпуса. Подключение 24 Pin разъема питания. Прогиб неизбежен, нужна поддержка платы при установке штекера. Прогиб неизбежен, нужна поддержка платы при установке штекера. Удобно. Использование слотов ОЗУ. Слоты смещены относительно точек опоры системной платы, есть прогиб во время установки ОЗУ. Без значительного прогиба. Без значительного прогиба.

Asus Prime B450M-K

BIOS 2202 Gigabyte B450M H

BIOS F2 MSI B450-A PRO MAX

BIOS M40 BIOS, общее. Есть ощутимые проблемы с удобством использования. Без ощутимых проблем. Есть серьезные проблемы в зависимости от версии биоса и конфигурации.

Версию M40 я считаю безопасной в паре с Zen/Zen+.

Версия M60 опасна как минимум в паре с Zen, версию M70 не проверял. BIOS, стойкость к установке нерабочих параметров. Хорошая, примерно уровень платы от Gigabyte. До уровня Aorus M не дотягивает, но значительно лучше, чем у MSI. Худшая обработка нерабочих параметров из всех плат в данном обзоре. BIOS, как испортить процессор без помощи экстремальных режимов работы. Понятия не имею. Понятия не имею. Прошить один из кривых биосов и настойчиво покрутить шину BCLK, мне это помогло испортить R3 1200 в паре с M60 биосом. BIOS, простота прошивки модифицированной версии биоса. Самая сложная и медленная прошивка. Простая и очень быстрая прошивка. Самая простая прошивка благодаря кнопке на плате, однако скорость медленная.

Asus Prime B450M-K

BIOS 2202 Gigabyte B450M H

BIOS F2 MSI B450-A PRO MAX

BIOS M40 Разгон процессора. Множитель или делители

(подобие P-States) Множитель или прямое редактирование P-States Только множитель. Разгон процессора: оценка достигнутых результатов.

(учитывая нестабильные). 7/10 7.5/10 7/10 Разгон ОЗУ. Есть проблема, плата стартует с "кривыми" настройками ОЗУ, это часто ведет к зависанию в пределах биоса, и биос может так делать много раз пока не будут изменены "кривые" параметры, либо не будет сброшен CMOS. Плата иногда зависает при неудачных параметрах ОЗУ, но кнопку сброса CMOS я трогал редко, обычно хватало кнопки перезагрузки для нормального старта платы после зависания. Это настоящая пытка...

Кнопка сброса CMOS просто жизненно необходима.

Кнопка перезагрузки не помогает как на плате от Gigabyte. Разгон ОЗУ:

Оценка достигнутых результатов.

(учитывая нестабильные). 8/10 9/10 6/10 Разгон ОЗУ (BIOS):

Моя оценка автоматической настройке сопротивлений ODT/RTT и т.п. 6/10

Без ручной настройки сопротивлений плата не смогла запустить мою ОЗУ при 3600 MHz. 9/10

Авто. настройка сопротивлений хороша, по факту я мог вручную не настраивать.

Без ручной настройки сопротивлений плата запустила мою ОЗУ при 3600 MHz. 5/10

Без ручной настройки сопротивлений далеко не уехать. Разгон ОЗУ:

Значительные препятствия. 1) Нет места для установки вентилятора охлаждения ОЗУ.

(благодаря смещению процессора в сторону правого края платы). - 1) Плохая разводка/экранировка дорожек.

2) Плохая топология

(невозможно будет полноценно разогнать 3 или 4 модуля ОЗУ)

Asus Prime B450M-K

BIOS 2202 Gigabyte B450M H

BIOS F2 MSI B450-A PRO MAX

BIOS M40













Несколько кратких выводов:

1) Не стоит бездумно вешать китайские радиаторы на модули памяти.

"Красота" не стоит того, чтобы потом с феном в руках отдирать алюминиевые пластинки с модулей в случае увлечения разгоном ОЗУ, лучше тонкие медные пластинки приклеить впритирку на герметик, чем китайские радиаторы на двухстороннюю ленту, это хотя бы будет работать.





2) После опыта с MSI и Gigabyte, я чувствую что Asus издевается надо мной, начиная с огромных отступов между параметрами биоса, и заканчивая инструкцией, где нет описания параметров биоса.

Лучше бы я обошел стороной плату от Asus и попробовал ASRock.

Хотя с другой стороны теперь я имею представление о дешевом продукте от Asus и отношение к покупателю.

Возможно в будущем куплю еще системных плат, от ASRock и других производителей, от которых я еще не пробовал системные платы, но это если позволят финансы.





3) Gigabyte B450M H не оправдала ожиданий, SATA контроллеры не отвязались от BCLK, и разгон BCLK как следствие оказался недоступен.





4) Asus B450M-K не оправдала ожиданий, даже если SATA отвязывается от BCLK, толку от этого нет, ибо Asus запрещают любыми методами управлять шиной BCLK.





5) Забавный факт с шиной IF:





Несмотря на более высокую частоту процессора и абсолютно одинаковые тайминги ОЗУ включая вторичные, процессор в системной плате от Asus работает медленнее, чем работал в системной плате от Gigabyte.

Следствие тому шина IF, обзоры с исследованиями которой у меня уже есть, в системной плате от Gigabyte шина IF определенно быстрее работает, чем в платах от MSI и Asus.

Это даже заметно отразилось на задержках доступа к ОЗУ, это лишний раз доказывает что шина IF живет своей жизнью, и предпочтение она отдала в моем случае системной плате от Gigabyte.

















Итоги:





MSI B450-A PRO MAX:

Несмотря на то, что MSI допускают фатальные ошибки (видеокарты не исключение), и системная плата имеет проблемы, но отношение MSI ко мне как к пользователю явно хорошее.

Нормальная инструкция (на сайте) с описанием параметров биоса, вполне удобная оболочка биоса если сравнить с другими, нормальное управление вентиляторами (даже на дешевых моделях судя по информации от друзей и знакомых), маркировку на деталях не стирают, чтобы написать нечто свое.

Для обычных пользователей которым достаточно "вставил и забыл" вполне хороший вариант, однако плата не всегда есть в продаже, и по стоимости у нее плохая ниша.

Человеку "без денег" будет лучше взять что-то вроде Gigabyte B450M H / DS3H, а человек имеющий возможность купить B450-A PRO MAX скорее всего сможет чуть больше доложить денег и взять вариант на голову выше, в общем спорная плата, особенно если учесть возможные проблемы с которыми я столкнулся лично.

Любителям передернуть все возможности биоса следует быть очень осторожными, а то и до физической порчи процессора может дело дойти, причем без намеков на возможность такой ситуации.

Любителям разгона ОЗУ тоже не стоит расслаблять хлебобулочные изделия, у моей платы оказались посредственного качества слоты ОЗУ, бывает что со временем становится плохой контакт и начинает работать с ошибками, а так же зависать при малейшем движении модуля памяти в слоте.

Одним словом проблемная плата у меня, как со стороны слотов ОЗУ, так и с программной стороны (BIOS).





Gigabyte B450M H:

Что я не могу оставить без внимания, так это BIOS, визуально он прост, но он работает, и работает отлично, причем легко поддается модификациям.

В целом я считаю биосы от Gigabyte лучшими относительно Asus и MSI.

Asus явно специалисты, но крайне жадные и готовы лишить всего чего только могут лишить, а вот MSI просто не хватает опыта судя по всему, в итоге MSI допускают ошибки, одна из которых стоила мне процессора.

Не могу сказать что это лучшая системная плата в своем ценовом сегменте, т.к. я не пробовал от других производителей платы, но в данном обзоре она показала себя лучше всех в целом.

Но плата немного разочаровала тем, что не получилось отвязать SATA от BCLK, но не стоит забывать про то, что это самая дешевая B450 от Gigabyte, она и так вполне богата функционалом для её стоимости.

Возможно со временем ситуация изменится, и я таки смогу на самой дешевой B450 от Gigabyte разогнать шину без последствий для SATA, но это уже будет за пределами данного обзора.





Asus B450M-K:

В предыдущем своем обзоре я говорил, цитата:

"5) Ryzen 3 1200 BOX и Ryzen 5 1600 AF

Данные процессоры определенно хороши за свою стоимость, но для ручного разгона я посоветовал бы материнские платы от Asus, а в случае "X" процессора - Gigabyte. "

Я беру эти слова назад, данная системная плата от Asus оказалась ничем не лучше остальных участников в плане ручного разгона процессора.

Можно было бы сказать что на 50-60 МГц выше разогнался процессор, но в плате от Gigabyte шина IF работает быстрее, и это компенсирует 50-60 МГц частоты процессора с лихвой.





А в остальном просто скотское отношение ко мне как к пользователю, после опыта с MSI и Gigabyte я это почувствовал на себе в полной мере.

Максимально урезают все, что могут урезать, вместо управления вентиляторами какое то жалкое подобие сделали, инструкция лишь общим планом повествует, а должна детально все освещать...

Профили настроек сделали максимально неудобными, чтобы сохранить или загрузить профиль, нужно вручную вписывать(!!!) номер ячейки профиля...

Максимально усложняют жизнь ремонтникам и людям занимающихся модификациями, затирают маркировку микросхем и переименовывают в нечто иное, под своим брендом так сказать (например, ASP1106GGQW).

Маркировку полярности конденсаторов стоит упомянуть, она инвертирована (минус на плате указывает на плюс конденсатора), я лично видел неправильно запаянные конденсаторы из-за обмана от Asus, правда это было в старой системной плате.

Сам же биос со стороны удобства использования - отвратителен, огромные отступы между параметрами, как следствие в поле зрения попадает довольно мало информации.

Наглядно, почему биос от Asus ужасен в плане удобства использования:





Особенно не стоит забывать что эта системная плата из дешевого ценового сегмента, и вероятность что у человека покупающего такую плату окажется именно 3 пиновый вентилятор далеко не нулевая, и Asus, видимо, это прекрасно понимали, когда обрезали DC режим управления вентилятором.

Причем на упаковке системной платы гордо красуется "ASUS FAN Xpert", описание которого говорит что все будет прекрасно, и никаких адских кругов пользователь не испытает при попытке настроить вентиляторы.

Особенно забавно видеть значок "4-pin PWM/DC Fan", говорящий что плата способна управлять в режимах PWM и DC, только вот умолчали что только одно гнездо способно на DC режим, и то ограниченно, просто плевок мне, как покупателю прямо в лицо.

А в качестве "бонуса", установили точку в 75 градусов, при достижении которой независимо от желания владельца платы, даже при наличии 4 Pin PWM, вентиляторы будут молотить на 100% создавая лишний дискомфорт для пользователя.

Наглядно, насколько Asus ненавидит покупателей своих дешевых продуктов:





Модификация BIOS не спасает, ибо Asus умудрились даже скрытые параметры заблокировать от изменений, на зло энтузиастам видимо, чтобы не делали из "дешевой" и кастрированной платы что-то интересное.

Я остался весьма недоволен данной системной платой, если бы я купил только одну системную плату от Asus и просто обозревал ее как отдельный продукт, то возможно я бы многое счел за норму.

Но у меня на руках 3 системные платы, которые я в лоб сравниваю, и больше всего поджигала мою пятую точку именно системная плата от Asus.

Даже датчики выглядят весьма скудно у системной платы от Asus, они лишили пользователей даже банального датчика температуры VRM, просто перекати-поле у Asus по сравнению с более дешевой Gigabyte и по сравнению с MSI.

Пожалуй единственное, что у Asus на высшем уровне, это маркетинг, увы.

Возможно в высоком ценовом сегменте Asus хороши, но тогда обзоры будут раз в год, если не реже, ибо придется покупать еще конкурирующий продукт как минимум один, иначе обзор будет иметь мало смысла без прямого сравнения.









Мой выбор: Gigabyte B450M H

Asus даже при условии модификации биоса ничего интересного не смогли мне предоставить, я очень надеялся получить разгон BCLK, но Asus подло поступили и заблокировали изменение скрытой настройки BCLK.

Системная плата от MSI неплоха, но я её побаиваюсь после случая с процессором Ryzen 3 1200, который к слову на разных платах подает признаки безнадежного "трупа", её значительное преимущество пожалуй в возможности установить две видеокарты одновременно.

В любом случае MSI мне не интересна т.к. обновить BIOS это серьезный риск, в первую очередь для моего кошелька, я не могу постоянно покупать новые процессоры на замену испорченным.

Так что остается системная плата от Gigabyte, на ней есть смысл даже продолжить эксперименты вне обзора, да и в разгон памяти она умеет явно лучше, чем плата от Asus, про MSI я пожалуй промолчу в плане разгона ОЗУ.





В общем подошел конец обзора, получилось много частей, возможно я где-то повторюсь в разных частях, но думаю лучше лишний раз повторится, чем создать километровую "простыню".

Мои обзоры выходят редко, т.к. я трачу много времени на создание, с одной стороны это неприятный факт, но с другой стороны это позволяет мне тщательно проверить стабильность достигнутых результатов, см. "время работы".

В данном случае у меня включена подкачка, играть времени все равно почти нет, да и без игр порой нужно более 16 ГБ ОЗУ, приходится мириться со всеми вытекающими последствиями нехватки памяти т.к. 32гб модуль ОЗУ я "променял" на 2 системные платы :)

В любом случае я не смог бы достигнуть хороших результатов разгона с новым модулем памяти без системных плат, что были куплены.





Я буду рад конструктивной критике к данному обзору, т.к. это показывает мне ошибки и проблемы, которые я мог сам не заметить.









Благодарю за внимание.