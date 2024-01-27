В прошлой части было начало истории, и закончилась она на Radeon HD 7870XT (Tahiti, GCN 1.1) от Sapphire:

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Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом

Но как уже говорилось, история была разделена на несколько частей, так вот...

Потом появилась Asus Radeon HD 7870 (Pitcairn, GCN 1.0), это пожалуй была лучшая видеокарта в плане реализации из всех, которые были до этого у меня, тихая, "холодная", и просто работала, правда в будущем у неё произошёл отвал чипа несмотря на отличную реализацию от Asus, но не будем о грустном:

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Ещё был обнаружен очень неприятный нюанс, AMD порезала асинхронные вычисления в драйверах для GCN 1.0 видеокарт, а это HD 7750/7850 и HD 7870, включая их ребренды R9 270, R7 250X и т.п...

Как проявлялась проблема? Очень банально, я баловался с рендером AMD ProRender, а он использует Vulkan API для работы насколько помню, так вот, видеокарты с архитектурой GCN 1.0 просто не могли работать полноценно с данным графическим API, от этого даже некоторые игры страдали.

То есть на GCN 1.1 (HD 7870XT/7950/7970) работал и AMD ProRender, и игры с Vulkan API, тем временем GCN 1.0 не способны были ни то, ни другое адекватно запустить, либо чёрный экран выдавало, либо вообще падало с ошибками, тогда я сказал про себя "большое спасибо" AMD за урезание функционала...

Можно было конечно откатиться на древние драйверы AMD, в которых ещё не порезали функционально старые видеокарты, но вместе с ними возвращалось множество других проблем, игры с софтом тоже не хотели дружить со старыми драйверами, так что я по сути был принуждён к вечно кривым и неполноценным драйверам AMD.

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Казалось бы хватит! Остановись! Прекрати брать "Амуде"!!! Но нет, я взял ещё R9 280 (GCN 1.1, ребренд HD 7950), да и хотелось проверить как работает Crossfire... Конечно же видеокарта от Sapphire, ведь это же "бренд качества"! Тьфу! Даже наклейки ровно не смогли наклеить:

Вот так у меня собрался Crossfire, и как потом выяснилось, у R9 280 тоже не всё хорошо с охлаждением, ох уж этот Sapphire, но я продолжал веровать в крутость этих ребят, ведь они выпускают видеокарты только AMD, а значит должны выпускать качественный продукт! Эх, как же я ошибался... Короче турбина опять работала на охлаждение цепей питания, только уже не над исправленной 7870XT, а над R9 280:

По факту Sapphire была как Linux, фанаты её восхваляли и превозносили, и даже в обзорах они были хороши, но в реальности, как и линуксы, они почему-то постоянно оказывались недоработанным хламом, над которым нужно танцевать с напильником исправляя технический... Технические ошибки мягко говоря, и HEX редактором исправляя косяки в биосах...

Какие косяки со стороны биосов постоянно приходилось исправлять в видеокартах AMD от Sapphire? Правильно, завышенные напряжения, благодаря которым абсолютно каждая видеокарта от этих, нынче не очень неуважаемых мною ребят, оказывалась печкой, вплоть до троттлинга ниже стоковых частот.

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А ведь многие люди не обладают ни инструментом, ни опытом и знаниями, чтобы исправлять вечно недоделанный товар от AMD.

Собственно после разборки в наличии у нас один чип памяти без контакта с теплоотводом, а так же пятка радиатора, над которой пришлось повозиться:

Ну да ладно, как там дела с Crossfire из 7870XT + R9 280? В целом из скриншотов не совсем понятно, но вроде бы это именно в Crossfire режиме видеокарты работали:

Если словами, то производительность R9 280 ограничивалась производительностью HD 7870XT, т.е. у меня будто было просто две 7870XT, и Crossfire работал в меньшинстве игр, то есть почти нигде.

Для всех, кто не в курсе, Crossfire требует наличия видеокарт одинаковой архитектуры, модели могут быть разные, HD 7870 XT и R9 280 относятся к архитектуре GCN 1.1 (Tahiti), если же я попытался бы связать обычную HD 7870 (GCN 1.0, Pitcairn) c HD 7870XT (GCN 1.1, Tahiti), у меня ничего не получилось бы несмотря на похожие названия, да и не получалось на деле, когда пробовал, ведь разная архитектура.

Короче связывать две видеокарты было мало смысла, тем более в ряде игр появлялись артефакты, в общем скриншот сохранившийся говорит всё сам за себя:

Короче говоря от AMD Crossfire было больше проблем, нежели пользы, и это на самом деле вводило в недоумение, ведь у меня был SLI из двух разных 8500GT, и такая связка из видеокарт NVIDIA работала во многих играх абсолютно без проблем, даже настраивать не надо было ничего, как с AMD приходилось десятки параметров перебирать, чтобы хоть как-то запустилось, разве что в случае SLI из 8500GT задержки вывода увеличивались заметно... По итогу я остался разочарован "амудешным" аналогом SLI.

Для разнообразия покажу распечатанное изображение лазерным принтером на туалетной бумаге:

Точно! Как-то давно не вспоминали линукс! Хотя вспоминать особо нечего, они как были кривым хламом в Desktop сегменте, так и оставались, разве что в качестве сервера были полезны, и ради забавы интересны, не более:

Ещё оставлю здесь немного красивого, диск с Microsoft Windows XP SP2:

А так же немного древних технологий:

Но вернёмся к видеокартам, к тому моменту у меня скопилось множество нерабочих старых видеокарт, были это как GeForce от NVIDIA:

Так и Radeon от ATI, правда радеоны в отличие от видеокарт NVIDIA, как правило, вообще не подавали никаких признаков жизни кроме работы вентилятора, даже если кристаллы находились в идеальном состоянии как с завода, одной из таких была Radeon X1600 на 256 МБ:

Далее настал 2019 год, и однажды я поимел дело с новой AMD Radeon Vega 56 от Asus, выглядело внушительно и мощно, правда комплектация была не очень богата, но в принципе комплект особо и не нужен был, так что не страшно:

И вот видеокарта установлена в ПК, не сказать что производительность была на высшем уровне, особенно учитывая уровень энергопотребления, но в целом всё вроде бы хорошо:

Однако прошло некоторое время... Казалось бы, сколько проблем я поимел с AMD ранее, сколько возни было на ровном месте, и вот опять взял AMD, и вот опять "приколы":

Разумеется Vega 56 была возвращена обратно в магазин, ведь ей было невозможно нормально пользоваться, и на этом было решено, что просто попался брак, ничего страшного, бывает, хотя моё отношение к AMD уже начало изрядно так портиться...

Шёл 2019 год, про линуксы никто не забывал, однажды нужно было на один ПК установить Kali Linux, но "оно" не смогло даже загрузиться с обычного DVD+R диска, полное фиаско, впрочем, ничего нового, а ещё меня всегда забавлял лозунг Ubuntu - Linux for human beings:

И внезапно я купил видеокарту Sapphire R9 390X Nitro! Кто-то скажет, что я совсем головой ударился, после всего произошедшего снова покупать видеокарту от AMD, да ещё Sapphire... Но есть нюанс, когда-то я хотел купить R9 390X именно такую версию, новую в магазине, но не решился, потом видеокарта пропала из продажи, а интерес не угас, и вот она:

Почти первым же делом я начал крутить бублик, проверять видеокарту, и она работала прекрасно во всех типичных тестах, можно сказать моя мечта была удовлетворена!

Однако не прошло и пол часа, как во время тестирования AIDA64 GPGPU сработала защита у блока питания... Да, у этой видеокарты случилась серьёзная проблема с чипом, причём под бэкплейтом были обнаружены сбитые конденсаторы керамические, а перед гнёздами питания были сгоревшие предохранители, хотя вроде не все сгорели:

В итоге с продавцом сошлись на том, что я купил у него эту видеокарту как неисправную, на запчасти, в конце концов не было смысла заморачиваться с отправкой обратно.

Кстати о Sapphire, только посмотрите на эту "прекрасную" пятку радиатора, у этого "напильника" были настолько глубокие канавы, что даже усердная работа наждачной бумагой не смогла осилить сие "чудо", это одна из самых отвратительных пяток, которые я вообще видел:

Напомню, это топовая версия Sapphire Radeon R9 390X Nitro с максимальными частотами "из коробки" в серии, т.е. самый топ, и такое наплевательское отношение к производству, а следовательно на покупателя...

Так в чём же была проблема этой видеокарты? Максимально дешёвые комплектующие в самой дорогой и топовой версии AMD Radeon на своё время? Это конечно имело место, те же конденсаторы ну никак физически не могли вытягивать на свои заявленные параметры, и не вытягивали.

Но дешёвые комплектующие не являлись причиной поломки, нет, проблема была в поганом качестве самого чипа от AMD, произошло короткое замыкание внутри чипа, как раз по вычислительной части GPGPU, стоит только драйверу инициализировать OpenCL, как видеокарта сразу коротила и блок питания уходил в защиту.

И не смотрите что подложка чипа с компаундом отдают коричневым, видеокарта не прогревалась никогда до меня, да и скажу сразу, прогревы ей никак не помогали, это нормальный цвет текстолита, причём не только у данного здоровяка:

А ещё меня очень позабавил тот факт, что краска текстолита от Sapphire начала облезать от обезжиривателя, разумеется от ацетона тоже всё облазило, это было для меня новинкой, ведь ни одна другая, даже самая дешёвая видеокарта, никогда не облазила даже от ацетона...

К - качество от Sapphire, которое заслужили фанаты AMD:

Да, эту видеокарту можно было использовать в вечно кривых Linux, ведь линуксы обычно не имеют "из коробки" поддержки ни OpenCL, ни других подобных API, и пока игры не обращаются к вычислительным возможностям, всё вроде бы прекрасно, но Minecraft с Path Tracing шейдерами быстро добил бедолагу, после майнкрафта R9 390X от Sapphire умерла окончательно и безвозвратно:

Хотя до этого вполне работала с другими играми:

Диспетчер задач упал с ошибкой, ох уж этот "надёжный" и "стабильный" линукс, производительность со стандартными Open-Source драйверами для видеокарт AMD в Linux оставляла желать очень лучшего, ведь под управлением Windows даже HD 7870XT давала гораздо более высокую производительность...

Ладно, хватит R9 390X трогать...

Для разнообразия была куплена Inno3D GeForce GTX 550 Ti, не скажу что я был в восторге от этой видеокарты, но она работала, и весьма неплохо в целом, да и качество изготовления нормальное, мне не приходилось ничего дорабатывать "напильником", как делал с видеокартами AMD постоянно:

После имел дело с GTX 1070 от Gigabyte, пятка радиатора конечно была посредственной, но в целом видеокарта хороша, не было такого чувства, мол очень сильно сэкономили в производстве, как было с R9 390X от Sapphire и другими видеокартами "красного лагеря", даже предохранитель стоит само восстанавливающийся, хотя смысла в нём особо нет, всё же это не AMD, но видимо на всякий случай:

Для разнообразия оставлю здесь немного красоты, а именно процесс покраски HD 7870XT в чёрный, перманентный маркер конечно быстро слезет от ацетона, если протереть, но он и стоит не как самая топовая в серии R9 390X, получилась HD 7870XT Black Edition:

Далее...

Просто отвалившаяся от боксового радиатора AMD металлическая скоба, приземлилась прямо на видеокарту, собственно больше некуда, но не волнуйтесь, ничего не сгорело в этот раз, сгорит потом, процессор Ryzen 3 1200, после обновления BIOS на этой системной плате (MSI B450-A PRO MAX), но это уже другая история:

Вот и видеокарта MSI Radeon HD 7870, что с ней не так? Конечно же отвал чипа, каточка сама по себе произведена довольно качественно, и даже комплектующие хорошие, но чип от AMD...

Ну и конечно завышенное напряжение в биосе, что абсолютно типичная ситуация для видеокарт "красного лагеря", после хорошего прогрева в духовке и доработок карта ожила и прекрасно работала, по крайней мере не поступало информации о том, что она отвалилась после моих исправлений.

Думаете я уже наконец одумался, и перестал покупать видеокарты от AMD? Ага, конечно, вот вам Sapphire Radeon R9 290 Tri-X!

Какого чёрта опять AMD, и тем более Sapphire? Неужели жизнь меня не научила до сих пор относительно продукции "красного лагеря"? Конечно научила, но я не просто так взял именно эту видеокарту, это тот редкий случай, когда Sapphire действительно смогли сделать нормально, тем более эта видеокарта обошлась мне всего в ~50 у.е.:

Sapphire R9 290 Tri-X и Sapphire R9 390X Nitro весьма похожи, если конечно не учитывать детали:

Однако в плане "начинки" это просто небо и земля, если Sapphire R9 390X Nitro была собрана из хлама с завышенными характеристиками в стиле "Made in China", то Sapphire R9 290 Tri-X уже изготовлена действительно из качественных компонентов, хотя казалось бы, видеокарта ведь более старая:

Только одно разочаровало, пятка радиатора такая же запиленная, как и у R9 390X Nitro, такой можно ногти точить, и вообще работать вместо напильника по материалам мягче меди:

Собственно и R9 290 от Sapphire не обошлась без доработок:

Причём типичное для AMD завышенное напряжение чипа в биосе на месте, и оно завышено на обоих биосах, благо это не RX 400+ серия, и шить биосы ещё не запрещено... Я без проблем прошил в видеокарту нормальное напряжение, оно на 0.1в ниже стандартного, что практически 10%, и это не впритык к стабильной работе было, а с запасом ещё на небольшой разгон.

И так собственно пользовался видеокартой без особых проблем, хотелось бы так сказать...

Увы, но R9 290 имеет свои проблемы, по характеристикам она монстр, но на деле монстром она может считаться сугубо в игровых задачах, в нейронных сетях например, она оказалась значительнее медленнее древней HD 7870XT (Tahiti), я уже не говорю про HD 7950 (R9 280) и GTX 1070, там вообще колоссальный разрыв производительности не в пользу R9 290.

Каков был уровень производительности при реальных задачах в OpenCL приложениях с R9 290? Примерно на уровне между GTX 570 и RX 560, то есть значительно медленнее самой обычной HD 7870 (Pitcairn), что совершенно неприемлемо для такого "монстра" с 512 битной шиной памяти и горой ГигаФлопсов теоретической производительности...

А ведь покупая данную видеокарту я очень надеялся именно на производительность в вычислительной сфере и нейронных сетях, но видеокарта оказалась фуфлом именно в этих областях, проблема явно была в архитектуре GCN 2.x, либо в кривых драйверах, иного объяснения просто не могу найти столь низкому уровню производительности в реальных задачах, при огромных теоретических скоростях...

Что я чувствовал, когда обнаружил это всё? Наверное что меня обманули, я чувствовал себя обманутым, ведь синтетические тесты показывали много ГигаФлопсов, много FPS рисовалось, технические характеристики пестрили жирными цифрами теоретической производительности, но в реальной работе получил уровень между древней GTX 570 и "затычкой" RX 560, и это притом, что RX 560 значительно отставала в этой работе от гораздо более старой HD 7870.

Единственное в чем R9 290 не проигрывала старым Tahiti, это игры, вот в играх она действительно хорошо себя показывала, в остальном ну такое себе.

Это была практически последняя капля, и я очень долго думал, выбрать следующей Radeon RX 580, или переплатить и взять GeForce GTX 1070, к счастью я сделал максимально правильный и удачный выбор купив именно MSI GeForce GTX 1070 AERO OC.

Она уже четвёртый год меня радует бесшумной работой и хорошей производительностью, а как же отличной поддержкой драйверами от NVIDIA по сей день не только для Windows, но и для Linux, чем AMD никогда не могла похвастаться, да и сейчас не может:

А потом я совершил ошибку, после которой к видеокартам AMD больше не притронусь, по крайней мере до тех пор, пока они выпускают кривой мусор... Да, был куплен ноутбук MSI Alpha 15 с Ryzen 7 4800H на борту и Radeon RX 5600M:

Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК

В самом начале, когда я только делал обзор, вроде бы всё отлично было, всё работало и производительность была на высоте, ох уж эти первые впечатления... Однако со временем начали всплывать типичные "амудешные" косяки, например поломка операционной системы после обновления драйвера видеокарты, благо лицензионную Windows поломать не так-то и просто, это вам не линуксы, что сами ломаются порой.

Что важно заметить, был ещё ноутбук на основе Intel Core i7 (3xxx поколение) и GeForce GT 740M, он кстати засветился на фотографиях RX 560 в этой статье, хотя куплен был на самом деле в ~2015 году... Так вот, этот ноутбук, в отличие от "амудешного", наверняка прекрасно работает и по сей день, по крайней мере он ещё никогда не подводил, хотя обслуживался крайне редко:

И да, раз уж речь зашла про линуксы, особо отмечу тот факт, что на ноутбуке MSI Alpha 15 с AMD "железом" не запускались никакие дистрибутивы кроме Ubuntu, так как драйвер видеокарты AMDGPU, которым так любят хвалиться линуксоиды, оказался кривым мусором, не готовым к встрече с современным на тот момент устройством, а сама Ubuntu работала посредственно, внешним монитором было просто невозможно пользоваться, ибо всё работало со скоростью слайд шоу.

Позже я проверил косяк на обычном ПК с двумя видеокартами, и он подтвердился точно так же, как и на ноутбуке, т.е. монитор подключенный ко второй видеокарте неистово "тормозил", а дистрибутивы не всегда хотели запускаться, вероятно именно это дерьмо меня и побудило взяться за линуксы ежовыми рукавицами, от чего линуксоиды верещат и оправдываются как только могут практически под каждой моей статьёй про линукс.

Собственно вот одна из старых статей, тут Linux Mint не подружился с AMD Radeon R9 290:

Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования

Конечно, со временем дистрибутивы научились запускаться на ноутбуке с RX 5600M, однако Windows изначально могла запускаться и работала, мой старый обзор тому доказательство, тем временем линуксы банально висели чёрным экраном, а которые не висели - работали как попало, косяк наперекосяк.

И ещё упомяну о проблеме с виртуализацией у Ryzen 7 4800H, что была замечена далеко не сразу, не знаю кто виноват, сама AMD, или MSI со своими извечно кривыми биосами, но с виртуализацией у ноутбука были серьёзные проблемы, только обновления от Microsoft отчасти решили проблему, ну а MSI просто жевала сопли, не знаю как ещё сказать, хотя это не относится к видеокартам, однако упомянуть следовало.

На этом я зарёкся покупать видеокарты от AMD, в том числе ноутбуки с "красным железом".

Прямо сейчас я использую свой дистрибутив Linux Chimbalix 23.1 Alphachi в качестве основной операционной системы, и только благодаря NVIDIA у меня нет проблем с драйверами, а так же с API вроде OpenCL, CUDA, Optix и т.д., ведь я устанавливаю не устаревший непонятный хлам из линуксоидных репозиториев, а полноценный драйвер со всеми библиотеками в комплекте (cuda_12.3.1_545.23.08_linux.run, ~4.1 ГиБ):

Я далеко не весь свой опыт с видеокартами перечислил, например не упомянул вечно проблемные по части драйверов Radeon HD 4870, в том числе их ущербную поддержку OpenCL, благодаря которой столь старые видеокарты не способны запустить даже Waifu2X (OpenCL), когда с этой задачей прекрасно справляются все видеокарты NVIDIA начиная с GeForce 8xxx серии (ровесники Radeon X1xxx серии)...

Так же не рассказал толком про отвальную Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum, а так же про вполне отлично работающую Palit GTX 750 1ГБ, и Palit GTX 750ti 2ГБ со сбитыми конденсаторами перед PCI-e слотом.

Возможно и про какие-то другие видеокарты не рассказал, но статья и так уже разделена на две части, не хотелось бы разделять на три...

В конец концов проблемы были как с NVIDIA видеокартами, та и с AMD, но есть нюанс, с AMD было многократно больше серьёзных проблем, начиная от постоянно недоработанных и бракованных видеокарт Sapphire, и заканчивая вечно проблемными драйверами, особенно под Linux, не поймите неправильно, у NVIDIA тоже проблем с драйверами хватает, но они не идут ни в какое сравнение с проблемами драйверов AMD.

Может NVIDIA и мерзко поступила с очень старыми видеокартами выпустив драйверы после 306.97, а так же не прикрутив поддержку Vulkan API видеокартам серии GTX 500 и ниже, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что творит AMD, когда нагло бросает поддержку довольно функциональных видеокарт серии RX Vega / RX 500, и всего что старее:

Тем временем NVIDIA до сих пор полноценно поддерживает мою GeForce GTX 1070 (2016 год), даже под линуксами, а ведь она более старая, чем та же AMD Vega 56 (2017 год), которую к счастью вернули в магазин, боюсь представить, если бы вместо GTX 1070 я купил себе RX 580, нынче брошенную самой AMD...

Наверняка линуксоиды начнут оправдываться, мол возьми другой драйвер (от дяди Васи из сообщества), собери руками всё воедино и пользуйся! Но почему? Почему пользователь обязан ковыряться в драйверах и бесконечно исправлять кривые "амудешные" биосы в видеокартах, а так же дорабатывать напильником товар от эксклюзивного производителя видеокарт AMD, когда можно взять даже самую убогую версию видеокарты от NVIDIA и в большинстве случаев просто забыть про всё это дерьмо как страшный сон?

Да, видеокарты AMD дешевле чем NVIDIA, это все и без меня знают прекрасно, но если посчитать сколько денег было потрачено на поделки от AMD, то не проще ли было просто немного собрать денег в 2016-2017 году, один раз купить сразу GTX 1070 и до сих пор спокойно ей пользоваться? Как я это делаю прямо сейчас собственно...

И вообще, вместо кривой Vega 56 можно было купить GTX 1080, да, было бы дороже, но её скорее всего не пришлось бы возвращать обратно в магазин, жрала бы электроэнергии меньше, проблем с драйверами было бы на порядок меньше, и уровень производительности явно выше оказался бы в целом... Ведь если подумать, моя текущая GTX 1070 не особо то и меньше FPS выдает в тех же играх, в которых успела поработать AMD RX Vega 56, пока не познала артефакты разумеется.

Эх, ладно, пора бы заканчивать статью, короче говоря - дёшево не значит хорошо, даже если для дешёвого рисуют красивые графики производительности на презентациях и в характеристиках, иначе дешёвое не было бы дешёвым, а в совокупности гора дешёвого мусора обходится дороже одной качественной вещи, это работает и с линуксами, к сожалению...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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