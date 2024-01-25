Начнём пожалуй с небольшой истории, хотя стоить заметить, в ней могут быть неточности, и это естественно.

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Этак ~19 лет назад (конец 2005 года) существовал компьютер, блок питания FSP на 300 или 350 Вт, AMD Sempron 2500+ (1400 МГц), Epox 8KDA7I, 256МБ ОЗУ, HDD IDE Samsung SP0802N, как выяснилось со временем, ЖД был бракованный... Ну и конечно видеокарта Sapphire Radeon 9250 128МБ.

Потом в ПК добавился модуль памяти на 1ГБ, впоследствии система была разогнана по шине на 50%, правда для этого пришлось избавиться от старого модуля на 256МБ, так как он не вытягивал...

В те времена повсеместно активно использовалась Windows XP, но я время от времени пытался использовать Ubuntu 5.10, однако линукс был непригоден для использования как операционная система, даже Windows 98, которая часто ломалась на третий день после установки, и то была более пригодна для использования как ОС, чем эта Ubuntu:

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Собственно так система работала до 2010 года, пока в один прекрасный день Radeon 9250 не познала отвал, а на замену ей была установлена GeForce 4 MX440 на 64МБ:

Точно, у меня же есть фотографии видеокарт крупным планом:

В целом я был не в восторге от GeForce 4 MX440, цветопередача плохая, шейдеры не поддерживались, зато работала и не отваливалась даже в разгоне без вентилятора на радиаторе, и такого ПК мне хватало, как бы странно это не звучало, однако вскоре сломалась системная плата от замыкания по USB шине...

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В 2011 году появился другой ПК, там уже была AM2 системная плата MSI K9N NEO v1 с процессором Athlon64 3000+, и проблемной видеокартой GeForce 7600 GT на 256МБ, она болела отвалом, пока не взорвались конденсаторы на ~6-7 прогрев, в остальном к ней не было особых претензий по качеству изображения и производительности.

Место умершей 7600 GT быстро заняла Palit GeForce GTS 250 E-Green на 512МБ с двумя коннекторами питания 6-пин, она тоже болела отвалом, но духовка всегда выручала:

Помимо GTS250 у меня появились и другие видеокарты, например две GeForce 8500GT от MSI и Gigabyte, они тоже были отвальными, но после прогрева и доработки охлаждения больше не отваливались, однако основной видеокартой была всё же GeForce GTS250, её мне хватало даже на такие игры как Crysis 2, только разогнанный до 2600 МГц Athlon 64 со своим одним ядром не особо вытягивал высокие настройки качества:

Собственно вот она, видеокарта, которая дала мне массу опыта, и в далёком будущем пала как жертва одного из прогревов:

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Да, не всегда всё работало отлично, однако эта GTS250 прожила очень долгую жизнь:

Так или иначе ПК отошёл на второй план, и я перешёл на ноутбук с процессором Intel Pentium Dual Core T4400, и видеокартой ATI Radeon HD 4330 512MB, линуксы само собой пролетали мимо как операционные системы, только на Android планшете условный "линукс" у меня крутился, но это такое себе, толку было практически никакого:

Почему Linux постоянно пролетал как ОС? Конечно потому что был непригоден для нормального использования, а ведь это уже 2014 год, мало того драйверов адекватных никогда не было под линукс, особенно для видеокарт ATI/AMD, так ещё остро ощущался "голод" программного обеспечения, которого под Windows всегда была целая гора и горка рядом, пока линуксоиды жевали сопли со своими нерабочими философиями и репозиториями:

Потом в 2015 году я перешёл на AM2+ сокет и Athlon II x3 440, это был значительный апгрейд в плане производительности по отношению к одноядерному Athlon64 и Dual Core T4400, но системная плата была, мягко говоря, хреновой, она могла прямо во время игры в Aion пустить дым из цепей питания процессора, и это далеко не при максимальной нагрузке на процессор, просто VRM не выдерживала заявленные в характеристиках на системную плату характеристики. Даже более скудные на вид Biostar платы выдерживали гораздо более высокие нагрузки, чем это недоразумение от Asus:

Вскоре Asus M2N68AM SE2 сменил на MSI 970A G46, и это был очередной хороший апгрейд:

Однако вместе с этим GeForce GTS250 начала интенсивнее ловит отвал чипа, ведь теперь процессор не был узким местом в играх:

Но это не особо мешало мне играть:

Время шло, AM3+ платформа была сменена на LGA1151 с Intel Core i7 6700K:

Но на встроенной графике сидеть было не круто, а GTS250 уже вроде как померла к этому моменту, потому была использована GeForce GT730 GDDR5 на 1 ГБ, именно настоящая GT730 с GK208 чипом, а не переименованные GT430 / GT630:

И если честно, это был посредственный апгрейд (Athlon II x3 440 OC -> i7-6700K), ведь особо заметного прироста производительности не случилось, разве что в некоторых особо кривых играх вместо ~20-30 FPS на максимальных настройках получалось выжать около ~50-60, но это было очень редкое явление, чтобы разница была настолько значительной.

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Первая видеокарта от AMD

В целом, до сего момента я всегда использовал видеокарты от NVIDIA, и относился к ним довольно предвзято, ведь постоянно попадались экземпляры с отвалом, ещё NVIDIA душила драйверами "устаревшие" видеокарты вроде GTS 250, все драйверы новее 306.97 работали отвратительно, постоянно были фризы как по таймеру, с самими играми случались проблемы, в общем можете посмотреть в следующей статье насчёт кривых драйверов NVIDIA:

Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA

Однажды проблема фризов на самых последних драйверах NVIDIA затронула мою GT730, я такой окей, ясно понятно, пора бежать с "ужасной" NVIDIA, и была куплена Sapphire Radeon HD 7850 2ГБ Dual-X:

Поначалу вроде бы всё прекрасно работало, у меня были отличные впечатления о видеокарте от AMD, однако была проблема, спустя некоторое время видеокарта становилась нестабильной, сначала на доли секунды пропадало изображение, а потом и вовсе видеокарта зависала намертво, система работает, а видеокарта нет...

Я связался с продавцом, но у него не было проблем, ведь к данной видеокарте никогда не подключались мониторы, она работала только для вычислений по сути, и без мониторов она в принципе со своей задачей справляется без проблем.

Видеокарту не хотелось отправлять обратно, "бублики" она крутила, тесты памяти проходила, и вообще под нагрузкой работала отлично, однако я заметил, как только видеокарта остывает, в буквальном смысле, и простаивает без нагрузки на минимальных частотах в режиме энергосбережения, начинает проявляться нестабильность в работе...

В итоге я не придумал ничего лучше, как поковырять BIOS, в HEX режиме, ведь для видеокарт AMD не нашлось адекватных редакторов, если проблема проявляет себя только в режиме энергосбережения, значит нужно отключить такой режим работы!

И это сработало, видеокарта больше не зависала и не "отваливалась" в простое, хотя теперь она кушала больше электроэнергии, но это не имело особого значения для меня:

Я не знаю что именно было с видеокартой от AMD, но это явно была проблема в "железе", вполне вероятно дело даже с конденсаторами, ведь ходили слухи про массовый брак компонентов у видеокарт от AMD, наверное опять сэкономили негодники:

Так я играл себе спокойно в игры:

Кстати, а что там про Linux? Да ничего хорошего, через Wine кое-как умудрялся запускать простенькие игры, а так же нативные линуксоидные вроде Nexuiz, но как все уже и так догадалась наверняка, долго "дряхлый пингвин" не задержался на моём ПК, и причин для этого было гора и горка рядом, даже несмотря на наличие AMD видеокарты, одну из причин можно заметить на скриншотах, запись видео из которого сделаны скриншоты велась софтом для Windows запущенным через Wine, ведь проблема софта для Linux как стояла остро, так и стоит по сей день:

Заодно расскажу о причине, по которой я обратно вернулся на обычный ПК в 2015 году, она проста, в ноутбуке умер жёсткий диск, просто взял и внезапно зацарапал поверхность "блинов" со всеми данными, в тот момент никто даже не прикасался к корпусу ноутбука, WD Blue вроде был там на 160 ГБ.

Так этот ноутбук лежал некоторое время без дела, пока не было решено сделать из него моноблок, который предполагалось использовать как телевизор на кухне, и в качестве операционной системы изначально хотел установить именно линукс, ведь линуксоиды в грудь бьют какой линукс хороший и прекрасный, лучше винды и всё подобное:

Да, устанавливать операционную систему нужно было на обычную USB флешку, ведь у меня не было лишних жёстких дисков под рукой:

Однако Linux тотально провалился в этом ноутбуке даже не добравшись до кухни, им было просто невозможно пользоваться, хвалёные драйвера для ATI/AMD видеокарт работали как кривой хлам, и задачи просмотра/записи контента не мог выполнять по множеству причин, в том числе из-за проблемы адских тормозов и зависаний когда в качестве системного диска обычная флешка...

В итоге было решено установить Windows 7 на этот ноутбук с флешкой вместо HDD, и кто бы что ни говорил, но "плохая и ужасная" прекрасно заработала в столь сложных условиях, была только одна проблема, флешка на 8 ГБ, и для записи видео оставалось слишком мало места в таком "телевизоре", ведь операционная система с браузерами и софтом занимала порядка ~7 ГБ из 8.

Так "моноблок" проработал около двух месяцев на кухне под управлением Windows 7, ведь линуксы оказались слишком ущербны, чтобы осилить поставленные задачи, хотя фанаты дряхлого пингвина наверняка начнут рассказывать сказки, что это просто пользователь (то есть я) криворукий и тупой, не осилил...

Спустя пару месяцев "телевизор" на кухне стал бессмысленным, как оказалось, не очень то и интересно что-либо смотреть во время готовки, и он вернулся всё ещё в рабочем и полнофункциональном состоянии с Windows 7 установленной на флешку, теперь он выступал дополнительным информационным монитором:

Далее из интересного отмечу видеокарту Radeon HD 5670 1GB, она никак не хотела нормально работать, тут же отмечу неприятное, мне приходилось вычищать драйверы AMD через утилиту DDU, ведь для HD5xxx и HD7xxx нужны разные драйверы, а они очень даже неплохо конфликтуют между собой, причём видеокарта на разных системах не хотела нормально работать, и было решено её прогреть:

Я уже не скажу чем именно дело закончилось, в отвале была проблема или просто в кривых драйверах AMD, ведь у AMD есть противный и проблемный Beta Crimson, который мало того работает криво, так ещё в нём заблокирован OpenCL, и об этом "нюансе" AMD до сих пор не удосужилась предупредить пользователей:

Но видеокарта в итоге была исправной...

Ещё под руку попадалось всякое старьё, например ATI Radeon 9550 (TA-9600 REV 1.0), которую собирали и паяли орангутанги в джунглях, но никак не в производственном цехе со специализированным оборудованием:

Так же была Asus Radeon HD 7750, покупалась как проблемная, как думаете? Что с ней произошло? Вроде как запускается, но произвольно падает в артефакты:

Она у меня поработала примерно один час, в GTA 5 немного поиграл, и собственно всё, умерла окончательно, а причина такого поведения была не в отвале, а в дефекте кристалла... Там была трещина, очень сомневаюсь, что такая трещина могла появиться во время обслуживания или эксплуатации, скорее всего это производственный брак, чему я уже не особо удивлялся после бракованной AMD Radeon HD 7850:

А потом у меня появилась очередная видеокарта от AMD в лице Radeon HD 6870, к которой на удивление подошёл радиатор от HD 7750, но справлялся с этой "печкой" он так себе:

Что могу сказать про Radeon HD 6870? Это была видеокарта моего друга, она не хотела адекватно работать, приходилось постоянно мудрить с подключением видео выходов, чтобы работало, "симптомы" чем-то похожи на мою первую AMD видеокарту... Я ему свою модифицированную HD 7850 отдал, вроде с небольшой доплатой в мою сторону, хотя это уже не помню точно, однако у меня HD 6870 заработала нормально.

Только одна проблема была, HD 6870 не способна через HDMI вывести 2560x1440 разрешение на монитор, а выводить картинку через Intel HD 530 было не вариант, терялось около 30% производительности + значительно возрастал уровень задержек вывода, так что приходилось использовать разрешение 1920x1440 пока не был куплен MiniDP переходник, чтобы подключить DP кабель:

Про пердолинг с драйверами AMD я уже молчу, убогий Crimson вообще ни на что не годился, так что приходилось сидеть на Catalyst 2015 года, хотя на дворе уже был 2017 год.

Время от времени у меня появлялись видеокарты от NVIDIA, например GeForce 9800 GT, и после опыта с AMD я уже смотрел на эти видеокарты не так плохо, как было когда кроме NVIDIA ничего не было... И нет, эта видеокарта отлично работала, она не бракованная и без "нюансов", просто рабочая видеокарта, если бы именно она мне попалась вместо отвальной GTS 250, может быть я и не перешёл бы на видеокарты AMD:

Спустя некоторое время мне надоел i7 6700K с термо соплями под крышкой и был куплен AMD Ryzen 5 1600 c Asus B350 Prime Plus, однако это было очередное AMD фиаско, ведь процессор не захотел работать с имеющимся модулем оперативной памяти на 16 ГБ, с которым i7 6700K прекрасно работал:

Так я остался без основного ПК на некоторое время, ведь системную плату отправил обратно в магазин, в сервисный центр, где прошили BIOS, но не самый последний, а просто следующий после самого первого, и плата снова ко мне вернулась, однако всё так же не захотела работать с модулем памяти...

В итоге меня это достало и я заказал "совместимый" с AMD модуль, который на 100% обязан заработать... И он заработал, сразу после чего я прошил биос до последнего доступного, и уже после этого заработал ранее "несовместимый" модуль на 16 ГБ!

О чём я тогда думал? Пожалуй о том, что что в сервисном центре работают идиоты, благодаря которым я потерял время и деньги на комплектующие (ОЗУ), что мне были не нужны от слова "совсем".

А ведь это была середина 2017 года, AMD Ryzen уже далеко не первый день был на рынке, казалось бы, ну какие могли быть проблемы, особенно если учесть, что i7-6700K тоже был довольно свежим на момент покупки, и с ним таких жёстких проблем особо не возникало.

Хотя нет, припомню за Intel процессор Celeron G3900 вроде как, который не подружился с материнской платой на чипсете H110, тогда тоже отправлял в сервисный центр плату, прошили биос более свежий и всё прекрасно заработало.

Так или иначе, апгрейд с i7 6700K на Ryzen 5 1600 был наверное самый геморройный за всю мою жизнь, и я не стесняюсь говорить именно "апгрейд", ведь Ryzen 5 1600 оказался способен сделать работу значительно быстрее, чем это мог i7-6700K, и не было проблем с высокими температурами от слова совсем, даже в разгоне до 3.82 ГГц по всем ядрам.

Позже была куплена Sapphire Radeon RX 560 4GB, специально выбирал модель с Samsung памятью и дополнительным питанием, по идее она должна быть хороша для разгона, но по факту разгон получился так себе, что он есть, что его нет, ведь карточка троттлила даже на стоковых параметрах, гораздо эффективнее было увеличить лимит мощности с ~62 Вт до ~80:

Только была проблема, лимит мощности и разгон приходилось трогать утилитой MSI Afterburner, ибо драйверы AMD работали отвратительно, функционал разгона если и работал, то максимально криво, что приводило к проблемам со стабильностью работы видеокарты и её зависаниям...

Можно было конечно по выпендриваться панелью управления AMD, которая к слову рендерится видеокартой и занимает лишние 200-500 МБ видеопамяти в зависимости от ситуации, но на практике я старался всегда закрывать "амудешную" панель, просто чтобы не сжирала лишние ресурсы и не конфликтовала с композитором рабочего стола.

Почему не прошить BIOS с расширенным лимитом мощности? Ну тут такое дело... AMD как говорится, скурвились, и ввели проверку прошивок видеокарт начиная с RX 400, если карта была модифицирована - драйвер отказывался работать (чёрный экран), можно было конечно модифицировать драйвер, но это лишний постоянный пердолинг, которым не хотелось заниматься, ведь я часто обновлял драйверы:

После появилась Sapphire Radeon HD 7870XT 2GB (Tahiti, GCN 1.1), это была прекрасная видеокарта, если бы не вечно кривые драйверы AMD выжирающие видеопамять постоянно, которой и так было очень мало для столь мощного чипа, и дикий нагрев зоны VRM по вине убогого технического решения от "инженеров" Sapphire...

Тут даже можно заметить потемневший текстолит в зоне цепей питания, настолько сильно Sapphire, мягко говоря, обосрались с конструкцией системы охлаждения:

RX 560 была значительно более слабой чем HD 7870XT в плане производительности, а потому отошла на второй план, но цепи питания мне всё никак не давали покоя:

Уже был конец 2017 года, а про Linux тишина, хотя у меня уже целый зоопарк видеокарт от AMD, а линуксоиды то и дело кричат на каждом углу, что AMD идеально для линукса, не то что "плохая и ужасная" NVIDIA...

Правильно, потому что линуксы, как всегда, оказывались непригодны для нормального использования, они просто не способны выполнять задачи, с которыми прекрасно справлялась даже Windows 7, увы, но удел линуксов оставался крутиться как сервер и для экспериментов на втором/третьем ПК, вот нашлось несколько фото с линуксом, "оно" попало в кадр, ничего интересного:

Но вернёмся к HD 7870XT и её проблеме нагрева цепей питания, разбираем, и видим радиаторы, выглядит отлично, но работает хреново, почему же?

Чип без повреждений, а вот пятка радиатора меня разочаровала, это больше было похоже на напильник, нежели ровную поверхность, благо медь легко обрабатывается самой обычной наждачной бумагой, и это недоразумение удалось быстро исправить, хотя казалось бы, Sapphire, фирма!

А теперь решение проблемы нагрева цепей питания, да, пришлось взять в руки паяльный фен и отпаять дугу крепления кожуха от радиатора, ту самую, которая нагло перекрывала воздушный поток до зоны VRM, давайте похлопаем стоя "инженерам/проектировщикам" Sapphire за столь "гениальную" конструкцию:

Теперь к видеокарте невозможно прикрепить родной кожух, но зато цепь питания сразу стала холоднее на несколько десятков градусов, ведь после удаления "помехи" воздушный поток наконец начал попадать в зону питания:

В целом на этом я оставил в покое видеокарты, и пользовался системой содержащей комплектующие только от AMD, выглядит страшно, но оно работало, правда линуксом так и не пахнет несмотря на начинку казалось бы располагающую к "дряхлому пингвину":

Попутно возился со старьём, ATI Catalyst ругался ошибками, AthlonXP разгонялся до 2300 МГц, в общем ничего особо интересного, линуксом даже тут не пахнет:

Время от времени ковырял Android x86, но, как и любые линуксы, это было жалкое зрелище, абсолютно непригодное для полноценного использования на нормальном ПК/ноутбуке, в некоторых версиях "ведра" даже Проводника не было в комплекте, хотя казалось бы, такая базовая и крайне необходимая вещь...

На этом пожалуй я завершу первую часть небольшой истории, увы, но всё не влазит в одну статью...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.