Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере

В этот раз я решил попробовать видеокарту от nVidia, и выбрана была Б/У GTX1070, в данной статье я опишу все, что наблюдаю сразу после видеокарт от AMD, естественно будет немного сравнительных тестов.
[ ] для раздела Блоги
5
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
Ryzen 7 5800X в продаже - смотри цену
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

С чего всё началось

Внимание! Разборку видеокарты и более полноценные сравнительные тесты я проведу в отдельном обзоре т.к. видеокартой я пользуюсь всего 1 день (06.12.2020), если с ней ничего не случиться за пару недель само по себе тогда будет полноценный обзор с разборкой.

реклама

Возможно с учетом времени на создание и публикацию обзора как раз пройдет несколько недель, тем не менее на разборку и более обширные тесты может уйти много времени, в моем случае обзор может увеличиться до неприличных объемов если я все сразу буду делать...

Т.к. свою R9 290 я отдал другому человеку, у меня встал вопрос видеокарты, RX 560 конечно есть в запасе, но это скорее в браузере сидеть и в относительно простые игры играть, либо в низком разрешении т.к. большего она просто не вытягивает.

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В итоге было решено купить другую видеокарту, и в этот раз я решил не смотреть в сторону 4 GB вариантов, ибо даже для RX 560 бывает мало 4 GB видеопамяти в некоторых случаях.

6 GB варианты тоже опустил в итоге, думал некоторое время в сторону GTX 1660 из магазина, но передумал т.к. дополнительные 2 GB погоду не сделают после 4 GB, и как показала практика в первой же игре в которую я играю 6 GB памяти были заполнены как нечего делать.

реклама

Варианты в лице GTX 1060 на 6 GB и RX 470-580 на 8 GB я посчитал неадекватными по стоимости для их уровня, в итоге я пришел к GTX 1070 на 8 GB.

Было довольно сложно договориться на доставку видеокарты, многие варианты интересные в итоге остались продаваться дальше, ну а я нашел того, кто согласился мне отправить видеокарту.

реклама

На видеокарту я не нашел обзоров, от чего данная модель стала еще более интересна, и меня не пугало что плата выполнена в референс варианте, как и турбина, о которой часто любят сочинять сказки про сильный шум.

Таким образом видеокарта оказалась у меня, учитывая сложности с которыми я столкнулся при поиске видеокарты, она мне обошлась примерно в 194$ на 06.12.2020, пока сложно сказать стоит ли она этих денег, но дешевле купить в моем случае вряд ли вышло бы.

Внешний вид и характеристики

реклама

Видеокарту мне доставили в такой коробочке, а внутри обвернута пупыркой.

Пыли на видеокарте не много, довольно заметно лишь на турбине, выход нагретого воздуха реализован со стороны крупных отверстий на задней панели, а сзади видеокарты есть прорезь как у RX 5700XT для дополнительного захвата воздуха из корпуса.

Немного приключений во время извлечения штекеров питания из видеокарты от Asus (HD7870 Direct CU II TOP), и GTX 1070 благополучно установлена в систему.

GPU-Z:

Первый опыт использования

Пожалуй первое что мне стало интересно это нагрев и шум, и для этого я воспользовался игрой 7 Days to die, но в FullHD слегка нехватило нагрузки чтобы выжать из видеокарты "100%" по показаниям GPU-Z, в итоге я продолжил в QHD разрешении.

Шум от видеокарты я так и не услышал особо на фоне всего остального охлаждения, но есть и проблема, меня напрягал инпутлаг которого не было с видеокартами от AMD, это приводит к раздражению во время игры.

Еще FPS крайне неохотно изменялся при изменении параметров игры, если в случае R9 290 и других видеокарт от AMD изменение одной настройки могло значительно повлиять на FPS, то в случае GTX 1070 нужно как минимум 3-4 ресурсоёмкие настройки изменить, чтобы пошатнуть значительно FPS, это крайне подозрительно...

Производительность шейдеров в режиме FP64 оставляет желать лучшего, стоковая RX 560 не так уж и далеко находится по отношению к GTX 1070, боюсь смотреть что по производительности в FP16 режиме, которая у GTX 1070 в ~27 раз ниже чем у RX 560.

На этом мои приключения не закончились, ради интереса я скачал и запустил Quake II RTX в Steam, 16 FPS при 720p разрешении...
Что еще забавно, так это отсутствие галочки Ray Tracing в GPU-Z, хотя по факту я запустил Quake II RTX, или это все обман маркетинговый?

Пока TechPowerUp не может определиться кому и как выдавать галочку Ray Tracing, я просто делаю этот обзор и проверяю тот самый Ray Tracing, причем не только на видеокартах от nVidia, но и на старых видеокартах от AMD прямиком из 2012 года...

Quake II RTX и Yamagi Quake II с рейтрейсингом, правда Quake II RTX выглядит ничем не лучше, чем Yamagi Quake II если отключить подавление шума, и в отличие от RTX, оно работает на видеокартах за пределами проприетарного лагеря зеленых...

Возможно уже сделали более новую версию Quake II с рейтрейсингом, но я не стал тратить время на поиски, и так на фоне всего этого галочка которую раздает TechPowerUp ничего не стоит в принципе.

Очевидно выражена предвзятость у TechPowerUp с галочкой Ray Tracing, и раздают они эту галочку даже GTX видеокартам семейства Pascal, но не пользователям Windows 7 (ох я негодник в Quake II RTX "поиграл" на Windows 7 без галочки от TechPowerUp), причем AMD данную галочку выдавили лишь для видеокарт Big Navi.

И возвращаясь к началу, в настройках драйвера нашлась одна интересная настройка, называется "Режим низкой задержки", по умолчанию он выключен.

Это довольно умный ход назвать настройку "режимом", это позволяет её задать изначально в отключенном состоянии.

По факту смысл настройки инвертируется, nVidia сделали "костыль" потенциально повышающий FPS, но его нужно как-то включить по умолчанию, и тут приходит на помощь "режим", они полное отсутствие "костыля" подразумевают включенной настройкой, это и есть инверсия смысла.

Довольно сомнительный поступок на самом деле со стороны nVidia, особенно забавно выглядят варианты "Вкл" и "Ультра", вариант "Вкл" ограничивает количество кадров в очереди до 1шт., когда вариант "Ультра" ограничивает количество кадров в очереди до минимума.

Это получается "Ультра" уменьшает количество кадров в очереди на рендеринг до нуля? То есть на рендер не подготавливаются кадры? Или отключает "костыль", придуманный nVidia?

Как то неоднозначно выглядит описание настройки, но тем не менее она отключена по умолчанию ("костыль" включен по умолчанию), и это реально портит мне игру на восприятие.

Слава богам хоть полный диапазон RGB по умолчанию выставили драйвера nVidia на мой монитор, как при подключении HDMI так и при подключении DP, можете сами проверить если обладаете видеокартой от nVidia, в зависимости от конфигурации ПК драйвер может выставить ограниченный RGB диапазон на HDMI.

Еще отмечу что при использовании DSR (VSR у AMD), у меня не получалось сделать скриншоты в играх при разрешении выше чем разрешение монитора, игры просто закрывались с ошибками или без ошибок в зависимости от игры, возможно это проблемы драйверов, т.к. при использовании GTX 570 эта функция работала адекватно, и ничего не крашилось при попытке сделать скриншот. 

Тесты

Уровень шума:

Первое пожалуй будет уровень шума, турбины шумные говорили мне, турбины вжвжвжвжвжжжжж...

Я снимал специально фотокамерой (обзор которой все никак не закончу...), чтобы не проводилось шумоподавление, примерно так и слышно в реальности как передает камера, конечно работает не только видеокарта, но еще турбина охлаждающая ОЗУ, кулер БП и ЦП, 140мм на передней панели.

Эта видеокарта даже более тихая чем моя бывшая Sapphire TRI-X R9 290 OC, которая славиться своей тихой системой охлаждения.

Кто-то скажет что достигнутые ~80 градусов при закрытом корпусе с минимальным уровнем шума это очень много, только вот целевая температура у видеокарты это 83 градуса, та самая температура которая прописана в биосе в качестве рабочей температуры.

Я очень доволен данной видеокартой от MSI в плане шума, и это несмотря на то, что часть отверстий перекрыта моим корпусом, я недоумеваю почему другие производители не делают такие широкие каналы на отвод нагретого воздуха.

Даже относительно новые RX 5700XT имеют очень плохую реализацию воздушного канала для отвода нагретого воздуха, очень много ребер железных которые создают огромное сопротивление воздушному потоку, MSI же решили адекватно сделать, и оно отлично работает даже с препятствиями со стороны корпуса.

Думаю больше нечего сказать по поводу шума, для меня все очевидно в этом вопросе, R9 290 TRI-X даже с андервольтом более шумная чем GTX 1070 AERO от MSI.

AIDA64 GPGPU:

Для сравнения я достал результаты, которые делал на R9 290 и 7870XT (Tahiti), отчетливо можно заметить разницу в шине PCI-E (Memory Read-Write), видеокарты от AMD как я заметил, достигают скоростей в ~13 ГБ/c через шину PCI-E 3.0 x16, когда видеокарты от nVidia способны лишь на ~12 ГБ/с.

Пожалуй нагляднее будет сделать небольшую табличку:


 GTX 1070 (stock) R9 290 (stock) RX 560 (stock) HD 7870XT (stock)
Memory Read
(PCI-E) **		 3.0 x16
12 500 MB/s
~79% из 15 800		 3.0 x16
13 344 MB/s
~86% из 15 800		 2.0 x4 - 1 541 MB/s
~77% из 2 000
2.0 x8 - 3 742 MB/s
~93% из 4 000		 2.0 x1 - 346 MB/s
~69% из 500
***
Memory Copy
(скорость видеопамяти)		 186 503 MB/s
~73% из 256 GB/s		 272 127 MB/s
~77% из 352 GB/s		 87 567 MB/s
~78% из 112 GB/s		 148 465 MB/s
~77% из 192 GB/s
SP FLOPS (FP32) 6 771 GFLOPS 5 038 GFLOPS 2 628 GFLOPS 2 958 GFLOPS
DP FLOPS (FP64) 225 GFLOPS
1/32 FP32		 624 GFLOPS
1/8 FP32		 164 GFLOPS
1/16 FP32		 735 GFLOPS
1/4 FP32
24-bit integer 2 367 GIOPS
1/3 FP32		 5 035 GIOPS
1/1 FP32		 2 626 GIOPS
1/1 FP32		 2 957 GIOPS
1/1 FP32
32-bit integer 2 378 GIOPS
1/3 FP32		 1 677 GIOPS
1/3 FP32		 525 GIOPS
1/5 FP32		 500 GIOPS
1/6 FP32
64-bit integer 389 GIOPS
~1/18 FP32		 416 GIOPS
1/12 FP32		 131 GIOPS
1/20 FP32		 147 GIOPS
1/20 FP32
AES-256 19 033 MB/s 26 951 MB/s 13 928 MB/s 15 800 MB/s
SHA-1 Hash 38 395 MB/s 63 253 MB/s 34 602 MB/s 32 761 MB/s
SP Julia * ~1 300-1 400 FPS
1 / 5 FP32		 ~764 FPS
1 / 6,6 FP32		 ~459 FPS
1 / 5,7 FP32		 ~446 FPS
1 / 6,6 FP32
DP Mandel ~71 FPS
 1 / 3,2 FP64		 ~87 FPS
 1 / 7,2 FP64		 ~44 FPS
 1 / 3,7 FP64		 ~140 FPS
 1 / 5,25 FP64

* - GTX 1070 не дает стабильного результата в тесте SP Julia.    
** - В данном случае RX 560 работала в режиме PCI-E 2.0, потому расчетов для режима 3.0 нет и добавлять не буду, т.к. я планирую сделать сравнительные тесты имеющихся видеокарт в отдельном обзоре, среди них как раз будет RX 560.
*** - Тесты для 7870XT в режиме 3.0 x16 где-то затерялись, если найду тесты GPGPU сделанные когда видеокарта работала в 3.0 режиме x16, тогда добавлю, в таблице режим 2.0 x1 через чипсет системной платы подключение с помощью райзера (удлинителя).

Опция "Режим низкой задержки"

Вот и настал черед данной настройки, думаю слова тут будут лишними.

Учитывая что данная настройка по стандарту установлена в положение "Выкл." (т.е. "фича" nVidia включена), и данная настройка обещает повысить пропускную способность рендеринга за счет задержек, то выводы напрашиваются сами собой, а именно: nVidia придумали "костыль" для повышения FPS, но жертвующий временем, но т.к. это "костыль" его они не могут включить по умолчанию без подозрений, потому они прибегли к сложной логике когда назвали этот "костыль" и делали описание.

Я бы и внимания не обратил на данную подставу от nVidia, если бы я не заметил повышенный инпутлаг после видеокарт от AMD в игре, в которую я уже давно играю.

Выводы

Я рад что нашел еще более тихую видеокарту чем R9 290 TRI-X, особенно хочу отметить что турбина, в отличие от вентиляторных видеокарт, не нагревает внутренний объем корпуса, это крайне благоприятно сказывается на общем охлаждении системы, а в случае реализации MSI еще и сама видеокарта издает крайне мало шума (видеокарта фактически теряется на фоне общего шума комплектующих системы).

Но есть плохая сторона, по умолчанию включенные "костыли" в драйверах nVidia, и они включены опцией "выкл." благодаря логическим ухищрениям, это негативно сказывается на задержках, и судя по описанию позволяет "накрутить" FPS в играх за счет задержек.

Еще напрягает DSR у nVidia, игры просто падают при попытке скриншоты делать фрапсом если разрешение выше номинального для монитора, это весьма неприятный момент.

В играх GTX 1070 быстрее чем моя бывшая R9 290, но если R9 290 я "из коробки" могу установить и играть без проблем, то в случае GTX 1070 nVidia подложила самую что ни есть "свинью" в драйверах, если человек не имеет опыта с более быстрыми в плане задержек видеокартами, то и не заметит скорее всего такой подставы, но меня раздражает если в одних и тех же играх изменяется инпутлаг в худшую сторону.

Отдельно строчку про систему охлаждения вставлю, тут я выражаю MSI свое уважение, сделать открытые воздушные каналы для отвода нагретого воздуха наверное непосильная задача, и MSI с этой задачей справились (не скажу что идеально, DVI все еще занимает много площади), создав эффективное отведение тепла без лишнего сопротивления за пределы корпуса.

Полноценные тесты я не собираюсь в этом обзоре делать, включая разборку и разгон, продавец предоставил мне гарантию и я не хочу создавать лишние риски для видеокарты разборкой или разгоном выжимая все.

Но в любом случае я уже вижу что карта будет без проблем, так что полноценный обзор скорее всего будет,  в комментариях можете сделать свои предложения в отношении полноценного обзора данной видеокарты от MSI.

А на этом все, благодарю за внимание.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.9 из 5
голосов: 10
Добавить в закладки

Теги

nvidia msi geforce gpgpu ray tracing aero techpowerup задержки gtx1070 msi geforce gtx 1070 aero 8gb
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
40
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
36

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti, 3070 Ti, 3060 и 3050 – спецификации и цены
56
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
25
Xiaomi завершила жизненный цикл 7 актуальных смартфонов – названия и официальные причины
3
Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать
7
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
83
Asus представила первую кастомную видеокарту Radeon RX 6900 XT с массивной системой охлаждения
9
Видеокарта с разъемом M.2 появилась в ассортименте ASRock
8
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
14
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
28
Кража 40 ящиков с видеокартами RTX 3000 с фабрики MSI усугубила дефицит в магазинах
17
Intel прекращает производство Core i9-9900K и других процессоров 9-го поколения – цены могут вырасти
12
В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
10
Состоялся полноценный релиз Minecraft RTX
11
«Если надо всё сжечь дотла — пусть горит»: релизный трейлер Cyberpunk 2077
41
«Новогоднее наступление 2021» в World of Tanks стартует уже завтра утром
21
Началась бесплатная раздача Seven: Enhanced Edition от бывших разработчиков игр серии «Ведьмак»
1
Релиз World of Warcraft Shadowlands стал крупнейшим в истории PC
9
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
16
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
53
Вендор Manli подтвердил скорый выход видеокарт RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050
2

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
8
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
36
Не "киберпанковый" Cyberpunk
51
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
5
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17

Сейчас обсуждают

Евгений Андронов
01:39
Так он и купил бы игру, если бы не дебильная зомби пропаганда из каждого утюга, на протяжении последнего времени. Когда такой вал медиа, ты видишь игру на стриме а там какое то неубедительное овно, ли...
Не "киберпанковый" Cyberpunk
ахахах
01:25
где ваши доказательста?А вобще рано ти впускать-стадо можно и на этих доить,пока коровы непомрут(а потом сдать их на мясо)
В драйверах партнёра NVIDIA обнаружены доказательства существования GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб
Listoman
01:17
Поиграл ты в кваку с лучами из-за того, что там юзается вулкан с уникальной реализацией лучей, ибо в вулкане на тот момент не было инструментария для их поддержки. Gpu-z тебе пишет про поддержку лучик...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
ахахах
01:16
я незагорюю,если ничего невыйдет там
Облачный игровой сервис xCloud от Microsoft в будущем году появится на PC и iOS
Игорь Ииии
01:08
Ну так ходят же легенды, что старые карты зеленые замедляют - раз не работает на полную, то и охлаждать особо не надо ;) Ну и как свидетель печ 470, r9 290 и 5700xt (все реф - все турбо) могу сказ...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
temrus63
01:04
краснопопый сел на зелёный кактус и решил поделиться ощущениями) серьёзно?) сидел бы на своей 290 до могилы. взял карту чтобы тестить ФП16.. а пел про песни и 8гб))) ну юморист)))) садись, кол.
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Astaroth_AiR
00:54
Перечислите мне "много хороших игр" в 2020, которым прям необходимо 5800х + 3080 Выходят игры, в которых графика жрёт все больше и больше, а геймплей всё тупее и тупее Ну или ремастеры старья, или дер...
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
Reqder
00:42
Ну и что бакс подскочил? Зарплаты то тоже подогнали более менее. Цены на карты то в баксах как раз подросли а не только в рублях. И связано это с пандемией, экономическим кризисом и хомо майнерами. Ни...
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
wwr222
00:39
Моральные уроды,вот кто...Это же нормально:захотелось доченьки миллиардера стать дизайнером одежды-пожалуйста,папа поможет.Захочет дочурка стать певицей-только попроси.Ну а эти видно таким образом зас...
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Adam01
00:33
Материалы фанатов амд нужно красным помечать, противно читать...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем