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С чего всё началось

Внимание! Разборку видеокарты и более полноценные сравнительные тесты я проведу в отдельном обзоре т.к. видеокартой я пользуюсь всего 1 день (06.12.2020), если с ней ничего не случиться за пару недель само по себе тогда будет полноценный обзор с разборкой.

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Возможно с учетом времени на создание и публикацию обзора как раз пройдет несколько недель, тем не менее на разборку и более обширные тесты может уйти много времени, в моем случае обзор может увеличиться до неприличных объемов если я все сразу буду делать...

Т.к. свою R9 290 я отдал другому человеку, у меня встал вопрос видеокарты, RX 560 конечно есть в запасе, но это скорее в браузере сидеть и в относительно простые игры играть, либо в низком разрешении т.к. большего она просто не вытягивает.

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В итоге было решено купить другую видеокарту, и в этот раз я решил не смотреть в сторону 4 GB вариантов, ибо даже для RX 560 бывает мало 4 GB видеопамяти в некоторых случаях.

6 GB варианты тоже опустил в итоге, думал некоторое время в сторону GTX 1660 из магазина, но передумал т.к. дополнительные 2 GB погоду не сделают после 4 GB, и как показала практика в первой же игре в которую я играю 6 GB памяти были заполнены как нечего делать.

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Варианты в лице GTX 1060 на 6 GB и RX 470-580 на 8 GB я посчитал неадекватными по стоимости для их уровня, в итоге я пришел к GTX 1070 на 8 GB.

Было довольно сложно договориться на доставку видеокарты, многие варианты интересные в итоге остались продаваться дальше, ну а я нашел того, кто согласился мне отправить видеокарту.

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На видеокарту я не нашел обзоров, от чего данная модель стала еще более интересна, и меня не пугало что плата выполнена в референс варианте, как и турбина, о которой часто любят сочинять сказки про сильный шум.

Таким образом видеокарта оказалась у меня, учитывая сложности с которыми я столкнулся при поиске видеокарты, она мне обошлась примерно в 194$ на 06.12.2020, пока сложно сказать стоит ли она этих денег, но дешевле купить в моем случае вряд ли вышло бы.

Внешний вид и характеристики

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Видеокарту мне доставили в такой коробочке, а внутри обвернута пупыркой.

Пыли на видеокарте не много, довольно заметно лишь на турбине, выход нагретого воздуха реализован со стороны крупных отверстий на задней панели, а сзади видеокарты есть прорезь как у RX 5700XT для дополнительного захвата воздуха из корпуса.

Немного приключений во время извлечения штекеров питания из видеокарты от Asus (HD7870 Direct CU II TOP), и GTX 1070 благополучно установлена в систему.

GPU-Z:

Первый опыт использования

Пожалуй первое что мне стало интересно это нагрев и шум, и для этого я воспользовался игрой 7 Days to die, но в FullHD слегка нехватило нагрузки чтобы выжать из видеокарты "100%" по показаниям GPU-Z, в итоге я продолжил в QHD разрешении.

Шум от видеокарты я так и не услышал особо на фоне всего остального охлаждения, но есть и проблема, меня напрягал инпутлаг которого не было с видеокартами от AMD, это приводит к раздражению во время игры.

Еще FPS крайне неохотно изменялся при изменении параметров игры, если в случае R9 290 и других видеокарт от AMD изменение одной настройки могло значительно повлиять на FPS, то в случае GTX 1070 нужно как минимум 3-4 ресурсоёмкие настройки изменить, чтобы пошатнуть значительно FPS, это крайне подозрительно...

Производительность шейдеров в режиме FP64 оставляет желать лучшего, стоковая RX 560 не так уж и далеко находится по отношению к GTX 1070, боюсь смотреть что по производительности в FP16 режиме, которая у GTX 1070 в ~27 раз ниже чем у RX 560.

На этом мои приключения не закончились, ради интереса я скачал и запустил Quake II RTX в Steam, 16 FPS при 720p разрешении...

Что еще забавно, так это отсутствие галочки Ray Tracing в GPU-Z, хотя по факту я запустил Quake II RTX, или это все обман маркетинговый?

Пока TechPowerUp не может определиться кому и как выдавать галочку Ray Tracing, я просто делаю этот обзор и проверяю тот самый Ray Tracing, причем не только на видеокартах от nVidia, но и на старых видеокартах от AMD прямиком из 2012 года...

Quake II RTX и Yamagi Quake II с рейтрейсингом, правда Quake II RTX выглядит ничем не лучше, чем Yamagi Quake II если отключить подавление шума, и в отличие от RTX, оно работает на видеокартах за пределами проприетарного лагеря зеленых...

Возможно уже сделали более новую версию Quake II с рейтрейсингом, но я не стал тратить время на поиски, и так на фоне всего этого галочка которую раздает TechPowerUp ничего не стоит в принципе.

Очевидно выражена предвзятость у TechPowerUp с галочкой Ray Tracing, и раздают они эту галочку даже GTX видеокартам семейства Pascal, но не пользователям Windows 7 (ох я негодник в Quake II RTX "поиграл" на Windows 7 без галочки от TechPowerUp), причем AMD данную галочку выдавили лишь для видеокарт Big Navi.

И возвращаясь к началу, в настройках драйвера нашлась одна интересная настройка, называется "Режим низкой задержки", по умолчанию он выключен.

Это довольно умный ход назвать настройку "режимом", это позволяет её задать изначально в отключенном состоянии.

По факту смысл настройки инвертируется, nVidia сделали "костыль" потенциально повышающий FPS, но его нужно как-то включить по умолчанию, и тут приходит на помощь "режим", они полное отсутствие "костыля" подразумевают включенной настройкой, это и есть инверсия смысла.

Довольно сомнительный поступок на самом деле со стороны nVidia, особенно забавно выглядят варианты "Вкл" и "Ультра", вариант "Вкл" ограничивает количество кадров в очереди до 1шт., когда вариант "Ультра" ограничивает количество кадров в очереди до минимума.

Это получается "Ультра" уменьшает количество кадров в очереди на рендеринг до нуля? То есть на рендер не подготавливаются кадры? Или отключает "костыль", придуманный nVidia?

Как то неоднозначно выглядит описание настройки, но тем не менее она отключена по умолчанию ("костыль" включен по умолчанию), и это реально портит мне игру на восприятие.

Слава богам хоть полный диапазон RGB по умолчанию выставили драйвера nVidia на мой монитор, как при подключении HDMI так и при подключении DP, можете сами проверить если обладаете видеокартой от nVidia, в зависимости от конфигурации ПК драйвер может выставить ограниченный RGB диапазон на HDMI.

Еще отмечу что при использовании DSR (VSR у AMD), у меня не получалось сделать скриншоты в играх при разрешении выше чем разрешение монитора, игры просто закрывались с ошибками или без ошибок в зависимости от игры, возможно это проблемы драйверов, т.к. при использовании GTX 570 эта функция работала адекватно, и ничего не крашилось при попытке сделать скриншот.

Тесты

Уровень шума:

Первое пожалуй будет уровень шума, турбины шумные говорили мне, турбины вжвжвжвжвжжжжж...

Я снимал специально фотокамерой (обзор которой все никак не закончу...), чтобы не проводилось шумоподавление, примерно так и слышно в реальности как передает камера, конечно работает не только видеокарта, но еще турбина охлаждающая ОЗУ, кулер БП и ЦП, 140мм на передней панели.

Эта видеокарта даже более тихая чем моя бывшая Sapphire TRI-X R9 290 OC, которая славиться своей тихой системой охлаждения.

Кто-то скажет что достигнутые ~80 градусов при закрытом корпусе с минимальным уровнем шума это очень много, только вот целевая температура у видеокарты это 83 градуса, та самая температура которая прописана в биосе в качестве рабочей температуры.

Я очень доволен данной видеокартой от MSI в плане шума, и это несмотря на то, что часть отверстий перекрыта моим корпусом, я недоумеваю почему другие производители не делают такие широкие каналы на отвод нагретого воздуха.

Даже относительно новые RX 5700XT имеют очень плохую реализацию воздушного канала для отвода нагретого воздуха, очень много ребер железных которые создают огромное сопротивление воздушному потоку, MSI же решили адекватно сделать, и оно отлично работает даже с препятствиями со стороны корпуса.

Думаю больше нечего сказать по поводу шума, для меня все очевидно в этом вопросе, R9 290 TRI-X даже с андервольтом более шумная чем GTX 1070 AERO от MSI.

AIDA64 GPGPU:

Для сравнения я достал результаты, которые делал на R9 290 и 7870XT (Tahiti), отчетливо можно заметить разницу в шине PCI-E (Memory Read-Write), видеокарты от AMD как я заметил, достигают скоростей в ~13 ГБ/c через шину PCI-E 3.0 x16, когда видеокарты от nVidia способны лишь на ~12 ГБ/с.

Пожалуй нагляднее будет сделать небольшую табличку:



GTX 1070 (stock) R9 290 (stock) RX 560 (stock) HD 7870XT (stock) Memory Read

(PCI-E) ** 3.0 x16

12 500 MB/s

~79% из 15 800 3.0 x16

13 344 MB/s

~86% из 15 800 2.0 x4 - 1 541 MB/s

~77% из 2 000

2.0 x8 - 3 742 MB/s

~93% из 4 000 2.0 x1 - 346 MB/s

~69% из 500

*** Memory Copy

(скорость видеопамяти) 186 503 MB/s

~73% из 256 GB/s 272 127 MB/s

~77% из 352 GB/s 87 567 MB/s

~78% из 112 GB/s 148 465 MB/s

~77% из 192 GB/s SP FLOPS (FP32) 6 771 GFLOPS 5 038 GFLOPS 2 628 GFLOPS 2 958 GFLOPS DP FLOPS (FP64) 225 GFLOPS

1/32 FP32 624 GFLOPS

1/8 FP32 164 GFLOPS

1/16 FP32 735 GFLOPS

1/4 FP32 24-bit integer 2 367 GIOPS

1/3 FP32 5 035 GIOPS

1/1 FP32 2 626 GIOPS

1/1 FP32 2 957 GIOPS

1/1 FP32 32-bit integer 2 378 GIOPS

1/3 FP32 1 677 GIOPS

1/3 FP32 525 GIOPS

1/5 FP32 500 GIOPS

1/6 FP32 64-bit integer 389 GIOPS

~1/18 FP32 416 GIOPS

1/12 FP32 131 GIOPS

1/20 FP32 147 GIOPS

1/20 FP32 AES-256 19 033 MB/s 26 951 MB/s 13 928 MB/s 15 800 MB/s SHA-1 Hash 38 395 MB/s 63 253 MB/s 34 602 MB/s 32 761 MB/s SP Julia * ~1 300-1 400 FPS

1 / 5 FP32 ~764 FPS

1 / 6,6 FP32 ~459 FPS

1 / 5,7 FP32 ~446 FPS

1 / 6,6 FP32 DP Mandel ~71 FPS

1 / 3,2 FP64 ~87 FPS

1 / 7,2 FP64 ~44 FPS

1 / 3,7 FP64 ~140 FPS

1 / 5,25 FP64

* - GTX 1070 не дает стабильного результата в тесте SP Julia.

** - В данном случае RX 560 работала в режиме PCI-E 2.0, потому расчетов для режима 3.0 нет и добавлять не буду, т.к. я планирую сделать сравнительные тесты имеющихся видеокарт в отдельном обзоре, среди них как раз будет RX 560.

*** - Тесты для 7870XT в режиме 3.0 x16 где-то затерялись, если найду тесты GPGPU сделанные когда видеокарта работала в 3.0 режиме x16, тогда добавлю, в таблице режим 2.0 x1 через чипсет системной платы подключение с помощью райзера (удлинителя).

Опция "Режим низкой задержки"

Вот и настал черед данной настройки, думаю слова тут будут лишними.

Учитывая что данная настройка по стандарту установлена в положение "Выкл." (т.е. "фича" nVidia включена), и данная настройка обещает повысить пропускную способность рендеринга за счет задержек, то выводы напрашиваются сами собой, а именно: nVidia придумали "костыль" для повышения FPS, но жертвующий временем, но т.к. это "костыль" его они не могут включить по умолчанию без подозрений, потому они прибегли к сложной логике когда назвали этот "костыль" и делали описание.

Я бы и внимания не обратил на данную подставу от nVidia, если бы я не заметил повышенный инпутлаг после видеокарт от AMD в игре, в которую я уже давно играю.

Выводы

Я рад что нашел еще более тихую видеокарту чем R9 290 TRI-X, особенно хочу отметить что турбина, в отличие от вентиляторных видеокарт, не нагревает внутренний объем корпуса, это крайне благоприятно сказывается на общем охлаждении системы, а в случае реализации MSI еще и сама видеокарта издает крайне мало шума (видеокарта фактически теряется на фоне общего шума комплектующих системы).

Но есть плохая сторона, по умолчанию включенные "костыли" в драйверах nVidia, и они включены опцией "выкл." благодаря логическим ухищрениям, это негативно сказывается на задержках, и судя по описанию позволяет "накрутить" FPS в играх за счет задержек.

Еще напрягает DSR у nVidia, игры просто падают при попытке скриншоты делать фрапсом если разрешение выше номинального для монитора, это весьма неприятный момент.

В играх GTX 1070 быстрее чем моя бывшая R9 290, но если R9 290 я "из коробки" могу установить и играть без проблем, то в случае GTX 1070 nVidia подложила самую что ни есть "свинью" в драйверах, если человек не имеет опыта с более быстрыми в плане задержек видеокартами, то и не заметит скорее всего такой подставы, но меня раздражает если в одних и тех же играх изменяется инпутлаг в худшую сторону.

Отдельно строчку про систему охлаждения вставлю, тут я выражаю MSI свое уважение, сделать открытые воздушные каналы для отвода нагретого воздуха наверное непосильная задача, и MSI с этой задачей справились (не скажу что идеально, DVI все еще занимает много площади), создав эффективное отведение тепла без лишнего сопротивления за пределы корпуса.

Полноценные тесты я не собираюсь в этом обзоре делать, включая разборку и разгон, продавец предоставил мне гарантию и я не хочу создавать лишние риски для видеокарты разборкой или разгоном выжимая все.

Но в любом случае я уже вижу что карта будет без проблем, так что полноценный обзор скорее всего будет, в комментариях можете сделать свои предложения в отношении полноценного обзора данной видеокарты от MSI.

А на этом все, благодарю за внимание.