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Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК

На этот раз в обзоре участвует ноутбук от MSI в лице Alpha 15 с дискретной видеокартой AMD Radeon RX 5600M и процессором AMD Ryzen 7 4800H, и ради интереса будет проведено сравнение с ПК.
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Предисловие

На этот раз мне в руки попался игровой ноутбук MSI Alpha 15 (MS-16UK, A4DEK-011RU, G51-N1PRD62-CB8), естественно я не мог упустить возможность протестировать его и сделать обзор.

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Но делать обычный обзор было бы слишком просто, потому я решил сделать сравнительное тестирование с моим основным ПК.

К сожалению тестировать игры в обзоре я не буду ввиду ограниченного количества времени, но несколько тестов использующих видеокарту здесь будет.

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Прежде чем начать обзор упомяну одну мелочь, параметры электропитания Windows я настроил на максимальную производительность когда подключен блок питания, это пожалуй первое, что следует делать на любом ноутбуке.

Комплект и обзор

В распаковке ничего сложного, первая коробка из обычного картона, вторая коробка сделана уже по красоте, её и в руки взять уже намного приятнее.

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Сам ноутбук подвешен на вставках из утеплителя, им же обложен снизу и сверху, кроме ноутбука есть одна коробочка с блоком питания и инструкция, всё достаточно надежно упаковано.

На верхней крышке ноутбука есть пленка для защиты от отпечатков, поверхность довольно маркая как оказалось после снятия пленки.

Днище ноутбука имеет хорошую продуваемость, через решето видно несколько турбин и 7 тепловых трубок.

При первом открытии между экраном и корпусом ноутбука можно обнаружить несколько защитных прокладок.

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Немного классических наклеек, куда без них, клавиатура выглядит приятно, работает хорошо.

Подсветка по умолчанию работает следующим образом, на глаз оно не заметно, но на видео видно небольшое мерцание (широтно-импульсная модуляция, PWM).

Подсветкой можно гибко управлять утилитой SteelSeries Engine 3, в этой же утилите можно переназначить клавиши клавиатуры, есть некоторое количество уже настроенных профилей подсветки.

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Работает все без нареканий, разве что белый цвет подсветки отдает небольшой голубизной, но кто имел дело с RGB светодиодами без рассеивателя поймет данную ситуацию.

Из примечательного еще упомяну MSI App Player (для работы с Android приложениями и играми), и MSI Dragon Center, хотя для меня лично эти приложения интереса не представляют.

Из более или менее полезного я нашел управление зарядкой аккумулятора и систему резервного копирования системы, на этом моменте я решил убрать масштабирование рабочего стола которое Windows 10 почему-то всегда включает.

BIOS аккуратный, функционал с разгоном конечно я не нашел.

К слову, Radeon Settings так же не обладает параметрами для разгона видеокарты, в общем ловить с разгоном нечего подручными средствами.

Снаружи выглядит ноутбук довольно тонко, но с нижней стороны вид совершенно иной.

Единственное, что USB порты просят чуть больше расстояния между собой, но и так все поместилось:

Экран, звук и уровень шума

Данный раздел не является абсолютно точным, т.к. фотокамера не является идеальным инструментом проверки экрана и дополнена моим мнением, как и оценка звука и уровня шума.

По поводу звука не скажу что все ужасно, но и не скажу что хорошо, любителям большой громкости и басов определенно нужна будет адекватная реализация в виде отдельной акустики/наушников.

Уровень шума под нагрузкой ощутимый, хотя если сказать относительно Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2), то разницы особой нет по уровню шума в нагрузке, оба ощутимо шипят.

Матрица ноутбука явно не из дешевых, если без фанатизма с углами наклона то всё отлично:

Технические характеристики

Технические характеристики будут указаны как для ноутбука, так и для ПК с которым будет проведено сравнение в бенчмарках, чисто для удобства.

. MSI Alpha 15 (MS-16UK) ПК (B450M H)
Форм-фактор ~15" ~2.4 кг.
~357.7 x 248 x 26.9 mm.		 ATX, >10 кг.
~450 x 420 x 190 mm.
Только системный блок
Цвет корпуса Чёрный
(пластик)		 Зависит от корпуса
(белый, металл)
Клавиатура Per-Key RGB SteelSeries Отдельно (KB-S305)
Указатель Встроенный тачпад Отдельно (SBM-352-GK)
Монитор 15.6", 1920x1080, 144Hz, IPS Отдельно
(25", 2560x1440, 60Hz, IPS)
Камера 1 Мп Отдельно
Микрофон 2 штуки Отдельно
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
~4.2 GHz boost		 Отдельно
AMD Ryzen 5 1600AF, 3.2 GHz.
3.6 GHz boost (3.7 GHz OC)
Дискретная видеокарта AMD Radeon RX 5600M
6 GB GDDR6		 Отдельно
MSI GeForce GTX 1070 AERO OC
8 GB GDDR5
ОЗУ 2 слота SODIMM, макс 64 GB.
DDR4 3200 MHz 8 + 8 GB.		 2 слота DIMM, макс 64 GB.
Модули отдельно
DDR4 OC 3400 MHz 8 + 8 GB.
Накопители Слоты: 2 x M2 PCI-E, 2280
Kingston 512GB
(OM8PCP3512F-AI1)
1 слот свободен		 1 x M2 PCI-E, 2242, 2260, 2280
4 x SATA III
Накопители отдельно
(3 x 1 Tb HDD + 256 GB NVMe)
Сеть 1) Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
2) Intel(R) Wireless Bluetooth(R) (USB - Device ID 8087-0029)
3) Realtek(R) RTL8168H GbE LAN (10/100/1000 Мбит)		 Realtek(R) RTL8118AS GbE LAN (10/100/1000 Мбит)
Аудио порты 3.5 мм. 1 x Микрофон
1 x Наушники		 2 x Микрофон
2 x Наушники
1 x Линейный вход
Внешние порты ввода / вывода 1 x RJ45 (LAN)
1 x SD (XC/HC)
1 x HDMI (4K60)
1 x Mini-DisplayPort
1 x USB Type-C (3.2 Gen1)
3 x USB 3.2 Gen1		 1 x RJ45 (LAN)
2 x PS/2
1 x D-Sub (зависит от ЦП)
1 x HDMI (зависит от ЦП)
4 x USB 3.x (зависит от ЦП)
2 x USB 2.0 / 1.1
Источник питания Chicony A230A016P
100-240v 50-60Hz
19.5v, 11.8A, 230W		 Отдельно
(Chieftec GPS-700A8)
700W
Батарея 6 ячеек, Li-Ion, 12.6v, 65W -
Примерная стоимость ~1560 $ Всего затрачено на сборку: ~1030$ (без учета апгрейдов, некоторые комплектующие б/у)
Актуальная стоимость (05.2021) на аналогичную новую систему без видеокарты примерно ~870$
Аналогичная новая система с видеокартой ~1800$
Стоимость на комплектующие может быть другой в зависимости от региона и даты.
. MSI Alpha 15 (MS-16UK) ПК (B450M H)
Подробные характеристики ЦП
. AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 5 1600AF
Техпроцесс 7 nm
9.8 billion transistors		 12nm (ядра) 14 nm (остальное)
4.8 billion transistors
TDP ~45W (35-54W) 65W+
Сокет 1140 Ball BGA
25x35 mm.		 AM4 1331 Pin uOPGA
40x40 mm.
Количество ядер 8 ядер 16 потоков 6 ядер 12 потоков
Частота До ~4200 MHz 3700 MHz
Параметры ОЗУ 2 x 16 GB - M471A1K43DB1-CWE
3200 MHz - 22-22-22-52 CR1
Single Ranks, Dual Channel		 2 x 16 GB - M378A1G43TB1-CTD
OC 3400 MHz - 18-20-18-28 CR1
Dual Ranks, Dual Channel
L1 кэш Data: 8 x 32 KB - 8-way
Inst.: 8 x 32 KB - 8-way		 Data: 6 x 32 KB - 8-way
Inst.: 6 x 64 KB - 4-way
L2 кэш 8 x 512 KB - 8-way 6 x 512 KB - 8-way
L3 кэш 8 MB - 16-way 2 x 8 MB - 16-way
L1, L2, L3 общее Pipeline Burst, Write-Back, Multi-bit ECC, 64-byte line size
Инструкции x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AVX, AVX2, FMA3, AES, SHA, BMI1, BMI2, ABM. CVT16/F16C, CLMUL, RDRAND, SME.
Виртуализация GMET, MBE, VTE. -
Виртуализация общее AMD-V, AMD-Vi, SVML, vGIF, AVIC, SEV-ES, NRIPS, SEV, (SVM, Pacifica), Decode Assists, Encrypted Microcode Patch, LBR Virtualization, Flush by ASID, Nested Paging (NPT, RVI), PAUSE Filter Threshold, PAUSE Intercept Filter, Virtualized VMLOAD and VMSAVE, VMCB Clean Bits.
Чипсет Встроенный в ЦП (Ryzen SOC) Встроенный в ЦП (Ryzen SOC)
+ внешний AMD B450
Версия PCI-Express 3.0
Подробные характеристики видеокарт
. Vega 7 (ГП в ЦП) RX 5600M (Navi 10) GTX 1070 OC (GP104)
Техпроцесс 7 nm 7 nm 16 nm
Интерфейс PCI
(показания драйвера)		 PCI-E 3.0 x8 PCI-E 3.0 x16
Кол. транзисторов - 10 300 million 7 200 million
Лимит мощности (BIOS) - - 190W
Тип памяти DDR4 (до 2 GB) 6 GB GDDR6 (192 bit) 8 GB GDDR5 (256 bit)
ROPs | TMU | Shaders 8 | 28 | 448 64 | 144 | 2304 64 | 120 | 1920
Частота ГП | памяти 1600 MHz | 1600 MHz Заявленная, boost
1248 MHz | 2000 MHz		 Фактическая в играх
~1820 MHz | 2000 MHz
Производительность GPGPU, FP32 | FP64 GFlops
1428 | 89.2		 GFlops
7692 | 494.6		 GFlops
6759 | 225.3
Скорость видеопамяти (копирование) ~41 204 MB/s ~232 002 MB/s ~186 551 MB/s

Результаты тестов

Прежде чем тестировать я сменил видеодрайвер на актуальный (WHQL) от AMD, собственно здесь же некоторая техническая информация.

И немного информации с ПК:

AIDA64

Для начала скриншоты GPGPU:

Теперь cachemem:

MSI Alpha 15 и ПК:

CPU-Z

MSI Alpha 15 и ПК:

Cinebench R20

MSI Alpha 15 и ПК:

Superposition Benchmark v1.1

MSI Alpha 15 и ПК:

Из примечательного лишь то, как бенчмарк определил видеокарту в ноутбуке, RX 5700XT, оно и логично если учесть что конфигурация чипа одинакова у 5700XT и 5600M.

Waifu2x OpenCL

MSI Alpha 15 и ПК:

Сводная таблица и сравнение с ПК

Для начала просто покажу как выглядит ПК в данный момент для сравнения с ноутбуком, просто некоторые его части переместились во второй ПК ради другой статьи, но этого вполне достаточно для проведения тестов (речь о бруске алюминия на процессоре).

. MSI Alpha 15
R7 4800H + RX 5600M		 ПК
R5 1600 + GTX 1070
AIDA64 (cachemem, benchmarks)
RAM - Read | Write | Copy (MB/s)
RAM - Latency pRND | FWD		 46219 | 45799 | 40117
83.2 ns | 7.7 ns		 52620 | 52005 | 48220
67.4 ns | 7.3 ns
L1 - Read | Write | Copy (GB/s)
L1 - Latency pRND | FWD		 2126.1 | 1067.6 | 2115.0
0.9 ns | 0.9 ns		 688.6 | 345.3 | 688.6
1.1 ns | 1.1 ns
L2 - Read | Write | Copy (GB/s)
L2 - Latency pRND | FWD		 1067.6 | 1034.9 | 1059.5
2.8 ns | 1.3 ns		 671.3 | 336.8 | 600.2
3.3 ns | 1.5 ns
L3 - Read | Write | Copy (GB/s)
L3 - Latency pRND | FWD		 680.8 | 682.0 | 667.1
9.4 ns | 1.4 ns		 385.9 | 329.3 | 381.5
10.8 ns | 1.7 ns
CPU Queen 99436 67248
CPU PhotoWorxx 27101 MPix/s 27577 MPix/s
CPU ZLib 833.1 MB/s 532.4 MB/s
CPU AES (256) 74567 MB/s 49601 MB/s
CPU SHA3 2609 MB/s 1597 MB/s
FPU Julia 79829 28892
FPU Mandel 41922 15128
FPU SinJulia 14459 9498
FP32 Ray-Trace 14673 KRay/s 5900 KRay/s
FP64 Ray-Trace 8042 KRay/s 3008 KRay/s
CPU-Z 1.96.0 - Один поток (многопоток) MT Ratio
Version 17.01.64 524.5 (5607.9) 10.69x 431.2 (3420.6) 7.93x
Version 19.01.64 (beta) 176.7 (1911.1) 10.82x 150.5 (1155.9) 7.68x
Version 19.01.64 AVX2 (beta) 534.7 (5176.5) 9.68x 403.9 (2740.5) 6.79x
. MSI Alpha 15
R7 4800H + RX 5600M		 ПК
R5 1600 + GTX 1070
Cinebench R20 - Один поток (многопоток) MP Ratio
R20 487 (4471) 9.18x 375 (2873) 7.66x
Superposition benchmark v1.1
1080p Extreme (DirectX) 3237
(Min 19.69, Avg 24.22, Max 28.45)		 3321
(Min 20.31, Avg 24.84, Max 28.54)
1080p Extreme (OpenGL) 2628
(Min 16.21, Avg 19.66, Max 22.39)		 3016
(Min 19.44, Avg 22.56, Max 25.64)
1080p Medium (DirectX) 11033
(Min 67.18, Avg 82.52, Max 101.26)		 12593
(Min 73.82, Avg 94.19, Max 125.52)
Waifu2x OpenCL (DeadSix27) - Gflops (Gflops Filter)
GPU block-size 384 1545.80 (2403.50) 1170.90 (1796.63)
GPU block-size 512 1574.24 (2483.65) 1219.78 (1932.24)
GPU block-size 1024 1627.14 (2728.46) 1268.89 (2284.96)
GPU block-size 1536 1558.35 (2795.48) 1146.31 (2319.79)
GPU (Vega 7) block-size 1024 423.32 (492.11) -
CPU block-size 1024 426.77 (478.63) 188.59 (201.15)
. MSI Alpha 15
R7 4800H + RX 5600M		 ПК
R5 1600 + GTX 1070
AIDA64 GPGPU - Видеокарты
. Vega 7 (ГП в ЦП) RX 5600M GTX 1070 OC
Скорость шины (PCI-E) ~11 500 MB/s ~6 680 MB/s ~12 250 MB/s
Копирование в памяти ~41 024 MB/s 232 002 MB/s ~186 551 MB/s
SP-GFLOPS 1428 7692 6759
DP-GFLOPS 89.2 494.6 225.3
24-bit int GIOPS 1428 6767 2366
32-bit int GIOPS 285.5 1519 2382
64-bit int GIOPS 74.7 389.3 389.2
AES-256 4114 MB/s 22218 MB/s 19122 MB/s
SHA-1 15940 MB/s 45700 MB/s 38477 MB/s
SP Julia 299.6 FPS 1331 FPS 1314 FPS
DP Mandel 29.1 FPS 171.4 FPS 69.78 FPS
AIDA64 GPGPU - Процессоры
. Ryzen 7 4800H
MSI Alpha 15		 Ryzen 5 1600AF
ПК
SP-GFLOPS 1056
(132+ на ядро)		 354.5
(59 на ядро)
DP-GFLOPS 526.6
(66+ на ядро)		 177.3
(29.5 на ядро)
24-bit int GIOPS 265.4 88.6
32-bit int GIOPS 265.3 88.6
64-bit int GIOPS 66.3 44.3
AES-256 73076 MB/s 49561 MB/s
SHA-1 24939 MB/s 16749 MB/s
SP Julia 388.8 FPS 144.4 FPS
DP Mandel 203.8 FPS 75.67 FPS

Заключение

Ноутбук MSI Alpha 15 вполне способен заменить средний ПК, корпус довольно прочный, ничего не скрипит, экран небольшой, но качественный, клавиатура приятная и с динамической подсветкой в зависимости от игры, тачпад удобен в использовании.

Особо отмечу возможность переназначения любой клавиши клавиатуры, а так же управление подсветкой вплоть до каждой клавиши в отдельности.

Благодаря установленному процессору от AMD в лице Ryzen 7 4800H, данный ноутбук вполне способен в некоторых местах выходить на уровень настольного I9 10900K (FPU SinJulia), и это при уровне энергопотребления 35-54вт (10900K ~125вт при базовой частоте 3,70 GHz), а благодаря проработанному контроллеру памяти значительно обходит 10900K (CPU PhotoWorxx, ~27.1 Gpix/s против ~20.5 Gpix/s у 10900K в рейтинге FinalWire).

FPU Mandel тоже показал значительный рост производительности относительно старого 1600AF, настольный 10900K из рейтинга FinalWire хоть и впереди, но не за горами оказался.

В задачах шифрования AES-256 ноутбук показал отличные результаты значительно опередив как 1600AF, так и 10900K из рейтинга FinalWire (74567 MB/s против 55876 MB/s у 10900K), результат 4800H не сильно отличается от 2700X, но Zen3 очевидно подняли еще на одну ступень скорость шифрования AES-256...

Есть конечно и SHA3 в котором преимущество за Intel (ранее был SHA1, но FinalWire его убрали из тестов, там было тотальное преимущество за AMD), однако в реальности я применяю AES-256.

В целом по процессорной части ноутбук оказался более чем достойным, и легко заменит ПК с 2700X или даже с 3700X, но с видеокартой не всё однозначно.

В графическом бенчмарке RX 5600M оказалась немного слабее чем настольная GTX 1070 OC, а вот в вычислительной задаче (обработка графики, Waifu2x OpenCL) GTX 1070 OC показала удручающие результаты по сравнению с RX 5600M.

Мало того GTX 1070 OC при любом размере блока показала результаты хуже, чем худший результат RX 5600M, так еще видеокарта от nVidia теряет значительно больше производительности при работе с небольшими размерами блока.

Хотя ноутбук и назван игровым, но с "игровой" задачей он справился хуже, чем с "рабочей", разогнанную с завода GTX 1070 обойти не удалось в графическом бенчмарке, но и сильного отставания нет, особенно учитывая что ноутбук целиком потребляет до 230Вт, когда одна только GTX 1070 OC имеет лимит в 190Вт...

MSI Alpha 15 в паре с процессором от AMD заставил меня подумать над целесообразностью ПК в целом, конечно, ноутбук не позволяет разгон, дополнительную производительность выжать не выйдет из него как из ПК, да и стоимость может отпугнуть с первого взгляда, хотя если посмотреть, то можно заметить что в ноутбуке уже всё включено, не нужно ничего собирать, включай и пользуйся.

При желании можно без проблем установить 64 ГБ ОЗУ, что делает ноутбук еще более привлекательным по сравнению с ПК, а второй M2 слот позволяет установить дополнительный накопитель.

И что немаловажно, это уровень энергопотребления, который в любом случае будет ниже чем у ПК сопоставимой производительности, как минимум за счёт наличия всего одного блока питания на всю систему и оптимизации платформы под конкретную начинку.

А если сравнить стоимость моей системы и стоимость ноутбука, и при всём этом еще учесть что я видеокарту покупал б/у ещё по адекватной стоимости, я считаю что лучше купить ноутбук если нет особых требований к количеству накопителей и установке специфических карт расширения.

Я в игры нечасто играю, хотя MSI Alpha 15 даже игры вполне способен вытянуть, а в задачах обработки изображений мобильная RX 5600M показала значительно более высокую производительность чем настольная GTX 1070 OC.

Пример задачи по обработке изображения, в которой мобильная Radeon RX 5600M оказалась заметно быстрее настольной GeForce GTX 1070 OC:

В целом я считаю этот ноутбук более чем удачным за свою стоимость с 8 ядерным процессором и возможностью добавить второй SSD, есть конечно более дешевые варианты с видеокартами от nVidia, но они мягко говоря плохо подойдут для работы за пределами операционной системы Windows.

На этом всё, благодарю за внимание.

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Елизавета Тохтамышева тебе привет передает, земляк. Вот зачем стыдиться своих ордынских корней, или мокшанских?! https://static.mk.ru/upload/entities/2019/04/13/16/articles/detailPicture/a5/03/dd/03/b...
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tarick
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скоро. надо только потерпеть.
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А если я тебе скажу что на нем можно играть в топ проекты на норм настройках и вполне нормально. Ты повесился или скажешь что это нереально?)
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табурет под тобой уже прогорел насквозь
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что, мать его, я только что прочитал? Феникс, вернись со своим экселем! мы скучаем!
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