В США усиливается сопротивление строительству центров обработки данных.

Быстрое расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта все чаще сталкивается с сопротивлением на местном уровне. Жители и власти в разных регионах США требуют оценить последствия таких проектов для коммунальных ресурсов и качества жизни.

Изображение - ChatGPT

По данным исследовательской компании Data Center Watch, с начала 2026 года в США заблокировали или отложили свыше 75% центров обработки данных общей стоимостью примерно 130 миллиардов $. По сути, за несколько месяцев количество таких случаев достигло уровня, который ранее фиксировали за весь 2025 год.

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Карта активных противодействий строительству центров обработки данных в США в первом квартале 2026 года, Data Center Watch

Одновременно растет недовольство среди населения. Согласно опросу Ipsos, проведенному в конце прошлого года, почти половина американцев не хотела появления дата-центра рядом с их местом проживания. Спустя несколько месяцев этот показатель увеличился до 70%.

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Основные претензии связаны с возможным ростом тарифов на электроэнергию, высоким потреблением воды и шумом. На этом фоне местные власти начали вводить ограничения. К маю 2026 года не менее 69 муниципальных и региональных органов приняли различные запреты или паузы на реализацию подобных проектов.

Одним из крупнейших примеров стал Сиэтл, где ввели годичный мораторий, затронувший пять предложенных объектов. В штате Мэн также рассматривали временный запрет на строительство крупных новых дата-центров до октября 2027 года, однако губернатор отклонил соответствующий законопроект.

Противодействие исходит от представителей обеих политических партий. Часть законодателей поддерживает развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта, тогда как другие выступают за дополнительную оценку ее влияния на местные сообщества.