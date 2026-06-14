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Global_Chronicles
В США за четыре месяца заблокировали более 75% проектов дата-центров на 130 млрд $
В США усиливается сопротивление строительству центров обработки данных.
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Быстрое расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта все чаще сталкивается с сопротивлением на местном уровне. Жители и власти в разных регионах США требуют оценить последствия таких проектов для коммунальных ресурсов и качества жизни.

 Изображение - ChatGPT

По данным исследовательской компании Data Center Watch, с начала 2026 года в США заблокировали или отложили свыше 75% центров обработки данных общей стоимостью примерно 130 миллиардов $. По сути, за несколько месяцев количество таких случаев достигло уровня, который ранее фиксировали за весь 2025 год.

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Карта активных противодействий строительству центров обработки данных в США в первом квартале 2026 года,  Data Center Watch

Одновременно растет недовольство среди населения. Согласно опросу Ipsos, проведенному в конце прошлого года, почти половина американцев не хотела появления дата-центра рядом с их местом проживания. Спустя несколько месяцев этот показатель увеличился до 70%.

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Основные претензии связаны с возможным ростом тарифов на электроэнергию, высоким потреблением воды и шумом. На этом фоне местные власти начали вводить ограничения. К маю 2026 года не менее 69 муниципальных и региональных органов приняли различные запреты или паузы на реализацию подобных проектов.

Одним из крупнейших примеров стал Сиэтл, где ввели годичный мораторий, затронувший пять предложенных объектов. В штате Мэн также рассматривали временный запрет на строительство крупных новых дата-центров до октября 2027 года, однако губернатор отклонил соответствующий законопроект.

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Противодействие исходит от представителей обеих политических партий. Часть законодателей поддерживает развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта, тогда как другие выступают за дополнительную оценку ее влияния на местные сообщества.

#сша #искусственный интеллект #ии #электроэнергия #центры обработки данных #цод
Источник: tomshardware.com
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