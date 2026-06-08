Фермер в 1999 году отдал городу Тейлор почти 88 акров под парк за символические $10. Спустя годы участок продали под дата‑центр за $10 млн.

Земельный спор в Техасе привлек внимание местных жителей и прессы. Участок, который по документам должен был навсегда остаться парковой зоной, теперь готовят под застройку. Активисты нашли оригинал дарственной 1999 года и пытаются оспорить сделку в суде. 7 июля 1999 года фермер по фамилии Блэнд оформил дарственную на участок площадью 87,97 акра. Формальным получателем стал общественный фонд Texas Parks and Recreation Foundation. Плата за землю составила $10. В документе указано условие: использовать в будущем надел только как парковую зону. Изображение - ChatGPT

В 2003 году фонд передал землю другой некоммерческой организации — Williamson County Park Foundation. Та через месяц переоформила участок на город Тейлор. В 2008 году городские власти продали землю местной корпорации экономического развития TEDC за $15 000. А в 2025 году TEDC реализовала участок компании Blueprint, которая строит дата-центры. Сумма сделки — $10 миллионов.

Ожидается, что за следующее десятилетие проект принесет городу около $30 миллионов налоговых поступлений, из которых $20 миллионов получат школы. Городской совет заявляет, что не может остановить стройку. Участок находится в зоне Employment Center, где власти регулируют только внешний вид здания, а не функцию объекта. Компания Blueprint пока не получила окончательные разрешения на строительство.

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Местная жительница Памела Гриффин наняла юриста и подала иск. Суды пока на стороне застройщика. Гриффин готовит апелляцию в Остине. Ее позиция: дело не в дата-центре, а в нарушении условий дарственной. В Техасе к таким документам относятся строго. В оригинале четко сказано, что земля передается в доверительное управление для использования как парк.