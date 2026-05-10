Жители одного из американских штатов заплатят $2 млрд за модернизацию электросети за пределами штата.

Центры обработки данных для ИИ требуют огромного количества электроэнергии, поэтому операторы сетей закладывают миллиарды долларов на строительство линий и подстанций. Когда эти траты попадают в тарифы, жители начинают внимательно смотреть, для кого именно строят новую инфраструктуру.

Изображение - ChatGPT

В одной из жалоб в Федеральную комиссию по регулированию энергетики американский регулятор в сфере защиты прав потребителей указывает, что часть расходов на модернизацию энергосетей для центров обработки данных ИИ перекладывают на обычных абонентов. В случае с PJM Interconnection, крупнейшим оператором магистральных электрических сетей в стране, речь идёт о планах вложить около $22 млрд в новые проекты, из которых несколько миллиардов разнесут по счетам жителей и бизнеса в затронутых регионах. Местные власти и надзорные органы настаивают, что заказчики дата‑центров и крупные технологические компании должны оплачивать такие проекты напрямую, а не распределять их стоимость по платежкам населения.

Параллельно усиливается сопротивление самим стройкам. По данным U.S. Data Center Moratorium Tracker, в стране действуют десятки локальных запретов на новые дата‑центры, а суммарно различные формы моратория ввели почти 70 юрисдикций. Отдельный опрос Redfin и Ipsos показывает: около 47% жителей США не хотят видеть центр обработки данных в своем районе, при том что сторонников примерно 38%. Причины называют вполне приземленные — в пояснениях люди часто говорят о росте потребления электроэнергии и воды, повышении счетов, экологических рисках и общем недоверии к тому, как искусственный интеллект повлияет на рабочие места.