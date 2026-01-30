GizmoChina рассказало о гибридном носимом устройстве Rogbid Fusion. Это гибрид кольца и часов, который включает в себя все необходимые функции для отслеживания здоровья.

Новое устройство Rogbid Fusion, о котором мы узнали из публикации в GizmoChina, сложно назвать просто умными часами или кольцом. По сути, это гибрид кольца и часов, в котором сочетаются идеи из обеих категорий носимой электроники.

Изображение - GizmoChina

Может быть интересно

Его ключевая особенность — два способа ношения. В базовой комплектации устройство можно носить как кольцо, используя прилагаемый миланский ремешок. Если такой вариант кажется слишком нетрадиционным, в коробке также лежит нейлоновый ремешок — с ним Fusion превращается в самые маленькие в мире часы для запястья.

При весе чуть больше 14 граммов и размерах 20.6 x 21 x 8.2 мм устройство действительно компактно. Металлический корпус защищен от воды по стандарту 5ATM, что позволяет не снимать его во время плавания. Небольшой OLED-экран на 0.49 дюйма отображает базовые данные: время, пульс, уровень кислорода в крови, сон и количество шагов.

Несмотря на миниатюрность, это полноценный фитнес-трекер. Он поддерживает более 100 спортивных режимов, синхронизируется со смартфонами на Android и iOS через Bluetooth и работает до пяти дней без подзарядки. Производитель оценил новинку в 49.99 долларов США, предлагая покупателям выбор между черным, серебристым и золотым цветами корпуса.