Министерство транспорта США предложило запретить камеры фиксации нарушений ПДД на дорогах округа Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Столичные власти США могут лишиться одного из самых спорных, но прибыльных инструментов контроля за дорогами. Речь идет о камерах, которые автоматически штрафуют водителей.

Как пишет издание Carscoops, Министерство транспорта США направило в Белый дом документ с предложением запретить камеры видеофиксации. Под запрет попадут устройства, которые ловят водителей на превышении скорости, проезде на красный свет и игнорировании знака «стоп». Сейчас только в округе Колумбия работает 546 таких камер. Штрафы от них колеблются от 100 до 500 долларов.

Сторонники запрета, как конгрессмен Скотт Перри, считают, что камеры — это не про безопасность, а про сбор денег. По его словам, города используют их как инструмент для наполнения бюджета, а не для защиты людей.

Но именно бюджетная составляющая и становится главной проблемой. Для Вашингтона камеры превратились в мощный финансовый рычаг. В ушедшем году они принесли в городскую казну 267,3 миллиона долларов. Мэр города Мюриэл Баузер заявила, что отмена камер создаст дыру в бюджете в миллиард долларов и заставит урезать городские службы.

Есть и другая сложность. Член городского совета Кристина Хендерсон опасается, что без камер основная тяжесть контроля за соблюдением правил ляжет на полицейские патрули. Это может еще больше истощить и без того ограниченные ресурсы полиции.