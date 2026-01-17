Столичные власти США могут лишиться одного из самых спорных, но прибыльных инструментов контроля за дорогами. Речь идет о камерах, которые автоматически штрафуют водителей.
Как пишет издание Carscoops, Министерство транспорта США направило в Белый дом документ с предложением запретить камеры видеофиксации. Под запрет попадут устройства, которые ловят водителей на превышении скорости, проезде на красный свет и игнорировании знака «стоп». Сейчас только в округе Колумбия работает 546 таких камер. Штрафы от них колеблются от 100 до 500 долларов.
Сторонники запрета, как конгрессмен Скотт Перри, считают, что камеры — это не про безопасность, а про сбор денег. По его словам, города используют их как инструмент для наполнения бюджета, а не для защиты людей.
Но именно бюджетная составляющая и становится главной проблемой. Для Вашингтона камеры превратились в мощный финансовый рычаг. В ушедшем году они принесли в городскую казну 267,3 миллиона долларов. Мэр города Мюриэл Баузер заявила, что отмена камер создаст дыру в бюджете в миллиард долларов и заставит урезать городские службы.
Есть и другая сложность. Член городского совета Кристина Хендерсон опасается, что без камер основная тяжесть контроля за соблюдением правил ляжет на полицейские патрули. Это может еще больше истощить и без того ограниченные ресурсы полиции.