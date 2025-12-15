Южнокорейский оборонный конгломерат Hanwha планирует построить в США завод стоимостью один миллиард долларов. Предприятие будет выпускать модульные заряды для 155-мм артиллерийских систем армии США.

Ключевой поставщик боеприпасов для Южной Кореи решил повторить свой успех по другую сторону Тихого океана. Инвестиция в миллиард долларов — это часть стратегии по превращению американского филиала в полноценного игрока местного рынка.

Компания сейчас выбирает площадку для строительства. Проект полностью профинансируют из собственных средств Hanwha. Если планы не изменятся, строительство начнется в 2026 году, а на полную мощность завод выйдет к 2030. Ожидаемый годовой доход после этого должен составить около 500 миллионов долларов.

Завод станет точной копией высокоавтоматизированных предприятий, которые Hanwha уже имеет в Корее. Речь идет о вертикально интегрированном производстве. Это значит, что на одной площадке будут делать все — от ключевых химических компонентов до готовых изделий. Предприятие сможет производить нитроцеллюлозу и нитроглицерин, а также перерабатывать нитрогуанидин. Из этого сырья затем будут создавать трехкомпонентные пороховые заряды.

Эти заряды поместят в горючие гильзы, соберут в модули — и получатся готовые системы для 155-мм гаубиц. В прицеле у Hanwha — снабжение как текущих систем армии США (калибр 39), так и перспективных (калибр 52). Компания даже рассматривает возможность производства на этом же заводе корпусов снарядов.

Американское подразделение Hanwha Defense USA уже начало набирать местных инженеров для проектирования объекта. В январе компания планирует подать документы на получение экологических разрешений. При этом корейский конгломерат оставляет за собой право на расширение. В будущем на площадке могут запустить линию по производству ракетных двигателей для артиллерийских снарядов или даже зенитных боеприпасов увеличенной дальности. Все будет зависеть от того, в чем будет заинтересован Пентагон.

Для Hanwha это логичный шаг. Компания контролирует свыше 90% южнокорейского рынка боеголовок и двигательных установок. Сейчас ее завод в Йосу выпускает около 1.2 миллиона модулей в год. Строящийся завод в Боэуне должен выйти на похожие мощности к 2027 году. Американское предприятие станет третьим крупнейшим звеном в этой цепочке, но уже непосредственно внутри ключевого рынка сбыта.