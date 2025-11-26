Mercedes-AMG представил новый электрический седан GT 4 Door Coupe с системой имитации звука двигателя. В рекламной кампании автомобиля снялся Брэд Питт и гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

Немецкий автопроизводитель решил добавить «голоса» своим бесшумным электрокарам. Новый Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe получил систему, которая воспроизводит звук, похожий на рычание спортивного двигателя.

Презентация прошла в Лас-Вегасе во время Гран-при Формулы-1. Компания привезла слегка закамуфлированный прототип и пригласила двух знаменитостей — актера Брэда Питта и гонщика Mercedes Джорджа Рассела.

В рекламном ролике Рассел выполняет на прототипе дрифты и трюки на подземной парковке отеля, после чего передает ключи Питту. Съемки прошли сразу после работы актера над фильмом о Формуле-1.





Инженеры AMG оснастили автомобиль тремя электродвигателями с аксиальным потоком. Суммарная мощность превышает 1000 лошадиных сил. Для пуристов, скучающих по звуку ДВС, добавили систему генерации реалистичного рычания.

Седан построили на специализированной платформе AMG-EA с использованием алюминия, стали и композитных материалов. Модель должна составить конкуренцию Porsche Taycan и Audi RS e-tron GT. Производитель подчеркивает: несмотря на электрическую начинку, автомобиль сохранил острые ощущения от вождения. Тестовые заезды с участием гонщика Формулы-1 подтвердили динамические характеристики прототипа.