PoZiTiv4iK
Mercedes создал электромобиль с имитацией рева двигателя и пригласил рекламировать авто Брэда Питта
Mercedes-AMG представил новый электрический седан GT 4 Door Coupe с системой имитации звука двигателя. В рекламной кампании автомобиля снялся Брэд Питт и гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

Немецкий автопроизводитель решил добавить «голоса» своим бесшумным электрокарам. Новый Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe получил систему, которая воспроизводит звук, похожий на рычание спортивного двигателя.

Презентация прошла в Лас-Вегасе во время Гран-при Формулы-1. Компания привезла слегка закамуфлированный прототип и пригласила двух знаменитостей — актера Брэда Питта и гонщика Mercedes Джорджа Рассела.

В рекламном ролике Рассел выполняет на прототипе дрифты и трюки на подземной парковке отеля, после чего передает ключи Питту. Съемки прошли сразу после работы актера над фильмом о Формуле-1.


Инженеры AMG оснастили автомобиль тремя электродвигателями с аксиальным потоком. Суммарная мощность превышает 1000 лошадиных сил. Для пуристов, скучающих по звуку ДВС, добавили систему генерации реалистичного рычания.

Седан построили на специализированной платформе AMG-EA с использованием алюминия, стали и композитных материалов. Модель должна составить конкуренцию Porsche Taycan и Audi RS e-tron GT. Производитель подчеркивает: несмотря на электрическую начинку, автомобиль сохранил острые ощущения от вождения. Тестовые заезды с участием гонщика Формулы-1 подтвердили динамические характеристики прототипа.

#электромобиль #реклама #mercedes #amg #брэд питт #джордж рассел
Сейчас обсуждают

AKS
20:00
продолжайте в том же ключе! очень интересно...
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
NuclearMissionJam
19:52
Нет. В этой игре они были реально сложные и непонятные
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
artemuss1990
19:49
Да как так сейчас вылезет чимбал и покажет вам какое амд гавно в Linux
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Денис Пескишев
19:44
Головоломки сделали проще. Под современный молодежный мейнстрим
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
corsi
19:44
До сих пор две живые HD6930 от HIS трудятся, аффтор опять забыл принять таблетки.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
unhurtable
19:42
Да поскорее бы забрали, надоело уже ждать, тогда можно будет ссылаясь на прецендент просто ассиметрично объявить национализированными западные активы в РФ, их правда поболее, но это ничего, переживем
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
unhurtable
19:34
Догадывается, потому что его в Питер не пустили из Московского Шереметьево
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
valderm
19:33
настройки графики пробило даже бетонный пол
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Гильермо
19:28
Там мозга нет, одна русофобия и ненависть к РФ. И читать он не умеет, а понять написанное тем более.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
A_K_
19:11
Просто так сейчас деньги ни кто не выделяет. Речь скорее всего идёт о помощи в закупке уже разработанного и сертифицированного в России оборудования, такого как литограф на 350нм, стоимость которого в...
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
