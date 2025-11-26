Московский фармпроизводитель «Велфарм-М» начинает строительство нового комплекса. На заводе будут производить препараты для онкологических больных и пациентов с орфанными заболеваниями.

Столичный фармпроизводитель «Велфарм-М» запускает масштабный проект. Компания строит современный научно-производственный комплекс в особой экономической зоне «Технополис Москва».

На строительство завода компания получила ₽10 млрд. Кредит льготный — его предоставили при поддержке городского фонда. Проект соответствует стратегии развития московской промышленности, которую утвердил мэр Сергей Собянин.

Новое производство разместится в Алабушево. Площадь комплекса — почти 34 тысячи квадратных метров. Предприятие оснастят современным оборудованием — планируют закупить 1700 единиц техники. Главная задача — наладить выпуск препаратов для лечения онкологических и редких заболеваний. Сейчас такие лекарства чаще завозят из-за рубежа.

Проект создаст 1000 новых рабочих мест. Соглашение о строительстве подписали еще на Петербургском экономическом форуме. В городском департаменте инвестиционной политики считают: это серьезный шаг в импортозамещении лекарств.