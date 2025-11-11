Новый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном практически неизбежен

По данным The New York Times (NYT), региональные аналитики и чиновники все громче заявляют о практически неизбежном возобновлении полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном. Причина — полный крах дипломатических каналов.

Сделка, ограничивавшая иранскую ядерную программу, официально истекла, а новое соглашение не заключено. В итоге вышло так, что сейчас нет ни переговоров, ни ясности с запасами обогащенного урана Ирана, ни независимого надзора. Эксперты называют это опасной патовой ситуацией. По утверждению NYT, многие государства Персидского залива уверены: эта неопределенность делает израильскую атаку на Иран неизбежной. Тель-Авив десятилетиями считает ядерные амбиции Ирана прямой угрозой своему существованию.

При этом Иран, судя по всему, не станет отвечать сдержанно, как в прошлый раз. Али Ваез из Международной кризисной группы утверждает, что иранские ракетные заводы работают в три смены. В случае войны Тегеран якобы планирует одним махом запустить по Израилю до 2000 ракет. Их цель — полностью подавить систему ПВО. Для сравнения: в столкновении в июне за 12 дней выпустили около 500.

Дипломатические каналы практически парализованы. Иранский МИД отверг американское предложение о прямых переговорах и полном прекращении обогащения урана, назвав его невыполнимым. Тегеран готов к диалогу, но лишь при гарантиях отказа от атак и снятия санкций — на что Вашингтон не пойдет. Министр иностранных дел Ирана уже предупредил Израиль о «ужасных последствиях» любого удара.

Внутри самого Ирана нет единства. Одна группа чиновников выступает за компромисс, опасаясь, что экономический кризис и давление извне могут разрушить страну изнутри. Другие настроены на конфронтацию, считая бесполезными переговоры с администрацией, которая в одностороннем порядке разорвала предыдущую сделку. Но, по словам Ваеза, оба лагеря сходятся в одном: новый раунд боевых действий с Израилем неизбежен.