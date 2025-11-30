Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
ФБР сняло гриф секретности с досье снежного человека
Досье по большей части — это письма от охотников за снежным человеком в адрес ФБР и ответы из ведомства, датированные 1976-1977 годами

В воображении миллионов ФБР (FBI) — это царство суровых агентов, борющихся с шпионажем, терроризмом и организованной преступностью. Их архивы, как мы привыкли думать, хранят дела о громких убийствах, похищениях и государственных тайнах. Но среди этого массива информации нашлось место для персонажа, которого принято считать порождением фольклора и городских легенд. Речь идет о Снежном человеке.

Благодаря Закону о свободе информации (FOIA), ФБР создало обширную открытую библиотеку Vault, где любой желающий может бесплатно изучить тысячи рассекреченных документов. Здесь есть досье на Аль Капоне(Al Capone), Анну Николь Смит(Anna Nicole Smith) и других знаменитостей. Но одно дело выделяется на общем фоне, заставляя улыбнуться и задуматься одновременно: 22-страничное досье, посвященное легендарному йети.Сам факт существования этого файла косвенно указывает на две поразительные вещи. Во-первых, согласно внутренней классификации ФБР, данное существо официально считается умершим. А раз оно умерло, значит, с бюрократической точки зрения, оно когда-то существовало — по крайней мере, на бумаге. Во-вторых, легенда оказалась настолько живучей и влиятельной, что власти были вынуждены отреагировать и провести собственное, хоть и ограниченное, расследование.

Легендарный сасквоч, известный также как йети или, в некоторых регионах США, «скунсовая обезьяна», десятилетиями будоражил умы криптозоологов и энтузиастов. Особенно популярны истории о встречах с ним в лесах северо-запада Тихоокеанского региона — влажных и труднопроходимых лесах Орегона и Вашингтона. Именно настойчивость последователей этой теории в конечном счете заставила федеральные власти откликнуться.

Изучив документы, датированные 1976–1977 годами, понимаешь, что это не отчет о поимке существа, а скорее курьезный эпизод в истории Бюро. Основное содержание досье — это переписка между неким «Информационным центром снежного человека» из города Даллес, штат Орегон, и Научно-техническим отделом ФБР.

В 1976 году директор этого центра, Питер Бирн, отправил в ФБР посылку, которая, как он верил, могла стать сенсацией. Внутри находились 15 волос с фрагментом кожи, которые, по мнению Бирна, могли принадлежать загадочному сасквочу. В своем сопроводительном письме он с почти детской надеждой отметил, что «за шесть лет исследований это — первый образец, действительно заслуживающий внимания».

Реакция ФБР изначально была сдержанной и вполне предсказуемой. В ответном письме ведомство вежливо, но твердо указало, что их криминалистические лаборатории работают исключительно по официальным уголовным делам и не занимаются проверкой мифических существ. Казалось бы, на этом история могла бы и закончиться.

Однако у Питера Бирна и его команды был козырь — общественный резонанс. Информацией о необычном образце и отказе ФБР его исследовать заинтересовались такие влиятельные издания, как Washington Star-News и New York Times. Перспектива увидеть в газетах заголовки о том, как ФБР «уклоняется от расследования дела о йети», явно не входила в планы пресс-службы Бюро.

Под давлением прессы эксперты ФБР нехотно, но согласились провести анализ. Несколько месяцев образец изучали с помощью самых современных на тот момент методов. И наконец, в 1977 году, результаты были направлены Бирну.

Вердикт ФБР был категоричным и разочаровывающим для всех, кто надеялся на научное признание сасквоча. Проведенная экспертиза установила, что представленные волосы «не имеют никакого отношения к феномену снежного человека». Более того, в своем заключении специалисты прямо указали на их происхождение: волосы принадлежали… члену семейства оленевых. Проще говоря, лосю, оленю или подобному животному.

Эта история навсегда останется в архивах как забавный и поучительный эпизод, доказавший, что ведомство Эдгара Гувера иногда получало куда более странные запросы, чем можно представить.

#фбр #юмор #fbi #vault #городские легенды #foia #washington #рассекреченные документы #dulles #oregon
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
AyaNeo действительно готовит топовую консоль Next 2 с 16-ядерным Ryzen AI Max+395
1
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
10
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
AMD готовит к релизу видеокарты Radeon R9700S и R9600D
1
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
В России резко вырос спрос на наличные деньги
6
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
8
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+
Пэт Гелсингер: Квантовые вычисления сделают графические процессоры бесполезными
2
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
11
В Чёрном море недалеко от турецкого пролива Босфор загорелись два танкера
3

Популярные статьи

Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
146
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
4
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
+
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
2

Сейчас обсуждают

Nikza
10:49
В налоговой прекрасно видят, что в тени. Как только налоговой будет отмашка, команда "фас", то все гендиректоры с бухгалтерами дружно уедут в мордовские лагеря.
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:44
И ещё - люди массово стали выводить свои деньги с банковских депозитов, потому что нет да нет - проходит информация о возможной заморозке банковских накопительных счетов, поэтому бумажки под подушкой ...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:40
Люди теряют доверие к банкам и к банковской системе в целом. Всё большую массовость приобретают случаи, когда люди не могут воспользоваться своими деньгами или у них возникают дополнительные трудности...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
ClubeR
10:32
То есть 1% шутка на любом разрешении тоже?
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Avator
10:31
И действительно, зачем указывать в ностти такие незначительные характеристики, как диагональ экрана....
Dreame представила два новых телевизора с подсветкой Mini LED
zerokatana
10:13
Ох уж эта секта свидетелей амд апгрейда. Механически в б350 можно запихать 5800х3д, но в этом нет вообще никакого смысла. Если собрать нормальную, актуальную платформу, никакой апгрейд ей не нужен, ма...
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Alex TOPMAN
09:27
За концовку Мглы (фильм) - респект!
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
corsi
09:26
Финал Мглы шокирующий, но со знаком минус. Мне финал книги больше понравился. Про Шоушенк - хз, фильм и книга по-своему хороши. Доктор Сон - извините, но фильм чушь собачья, а называть его "гениальным...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Nikita Davydov
09:01
Доктор сон прям очень расстроил. Пытались сшить вселенную фильма и книгу, в итоге, как и в случае с фильмом Кубрика, не раскрыли ни одну затронутую тему. Самой ожидаемой сцены с Джеком тоже не было, п...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Dmitry Belavin
08:27
Смешно
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter