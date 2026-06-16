Пока большинство современных геймеров в интернете наслаждаются RTX 5090 и мечтают о следующей итерации видеокарт от Дженсена Хуанга, существует мир бюджетного гейминга – запретная тема для широкой общественности. Современный маркетинг искажает действительность и создает впечатление, будто играть на устройстве дешевле $5000 – это казуальный гейминг. Но правда жизни состоит в том, что подавляющее число пользователей покупают игровые устройства и сидят на них, пока те включаются – 10–15 лет давно стали нормой. Для таких людей игровые агрегаты являются бытовыми гаджетами, а не смыслом жизни.

Источник: Открытые источники / Fortnite на консоли Xbox Series S

Предисловие

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Пару месяцев назад ко мне пришел племянник за консультацией – хочет взять игровой ПК в рассрочку. Конский ценник, улетающий в космос, его не пугал, так как равными долями на три года выходила приемлемая для его кошелька сумма. Квартира досталась от бабушки, детей нет, вся зарплата уходит на девушек и развлечения. На мои уговоры взять игровую консоль за вдвое меньшую сумму получил четкий отказ – ребенку хочется играть в DOTA 2 на максимальных настройках. В данной ситуации меня удивило не то, что ребенку хочется чего-то большого и чистого, а цена на комплектующие через шесть лет после старта текущего поколения игровых консолей Sony PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Источник: Valve Corporation / Игровая карта Dota 2

Данный материал не про сравнение и игровые возможности двух философий, а про ценообразование последнего времени. Про то, как мир сходит с ума.

Релиз Xbox 360 в 2005 году

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На мой скромный взгляд – самое значительное событие в игровой индустрии за последние двадцать лет. Сильнейший пинок всем техногигантам и создателям контента. Прорывное устройство, установившее новые стандарты индустрии. Microsoft совершила невозможное и изменила мир к лучшему. Самое интересное в произошедшем – это оптимизация всего процесса игровых возможностей: от создания контента до ценообразования и доступности железной начинки.

Унифицированная архитектура памяти – самое значимое изобретение, перевернувшее индустрию.

Сегодня в игровых персональных компьютерах используется оперативная и видеопамять – данные гоняются впустую между разными комплектующими. Более того, за каждый отдельный тип памяти нужно дополнительно платить. В Xbox 360 был единый пул, и данные не нужно было дублировать для разных компонентов устройства, не нужны были связующие магистрали и прочие нюансы. Подобный реверанс позволил значительно сократить себестоимость конечного продукта.

Источник: Microsoft Corporation / Схема архитектуры Xbox 360

В коробочку за $400 с геймпадом помещался персональный компьютер минимум за $900, а то и дороже. Выгода в приобретении игровой консоли была неоспоримой.

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Нас же интересует 2013 год и то, что можно было собрать за сумму в $400 новым в магазине. Примерная конфигурация была такой: Radeon HD 7770, AMD Athlon II X4 750K и 8 ГБ оперативной памяти. Стационарный компьютер напрочь разрывал конкурирующую платформу. Пятикратное преимущество в производительности не оставляло ни единого шанса.

То есть на простом примере мы можем проследить путь за семь лет: от «кое-как за $900» до пятикратного разгрома в ценовом диапазоне $400.

Релиз Xbox Series S за $300 в 2020 году

Самая большая глупость и просчет Microsoft на консольном рынке. Некоторые пользователи интернета могут возразить: мол, она отлично продавалась, лучше других устройств – это не глупость, а четко выверенный, дальновидный шаг. Проблема подобного рассуждения заключается в том, что в 2021–2022 годах на прилавках не было других игровых гаджетов из-за пандемии. Популярность XsS – исключительно везение, когда приставка была единственным доступным устройством, а не рациональный и дальновидный план.

Источник: Промо-материалы Xbox Series X|S через XBOX STUDIO

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Главный стратегический провал – Xbox Series S была слабее Xbox One X, агрегата прошлого поколения, дополнительно лишилась привода для дисков и получила вдвое меньший объем хранилища за те же деньги. На гаджете из 2020 года игры выглядели на два порядка хуже, чем на предыдущем устройстве из 2017-го.

Почему в Microsoft пожалели денег и не сравняли XsS с XoX по производительности, остается загадкой.

На момент своего выхода, без учета пандемии и криптолихорадки, белая коробочка была гигантским клубком компромиссов. В это время в бюджетном сегменте главенствовали RX 580 после предыдущего майнингового бума. Старатели отдавали отличные карты с минимальным износом за копейки, и стационарник на ее базе обходился дешевле при лучшей производительности (все новое плюс RX 580).

То есть для обывателя, который экономит на всем, устройство выглядело сомнительно. Для владельца восьмого поколения оно не давало минимальных преимуществ, но требовало доплатить $300. А пользователи персональных компьютеров пожинали плоды майнеров в полной мере.

Xbox Series S за $400 в 2026 году

Кульминационный момент. Прошло шесть лет с релиза неудачного устройства – примерный срок, за который ПК-сегмент в прошлой истории с Xbox 360 нарастил восьмикратную производительность на вложенный рубль.

Сравнил цену устройства сегодня с минимально возможным конкурентом на рынке персональных компьютеров. Для примера взял цены в одном магазине, чтобы не было расхождений из-за наценки. Готовое устройство стоит 36 000 рублей.

Самый бюджетный альтернативный вариант из самых дешевых комплектующих, чтобы достичь аналогичных характеристик в 2026 году. Минимальная планка без клавиатуры, мышки, операционной системы, Wi-Fi, кабелей и с самостоятельной сборкой обойдется в 44 000 рублей.

Я напомню, что прошло шесть лет с момента релиза игровых консолей текущего поколения. Консоль подорожала, но персональные компьютеры подорожали еще больше.

Кто-то намекнет на видеокарты со вторичного рынка, мол, в 2020 году это работало. Но условия поменялись. RX 580 в 2020 году пережила одну волну «копателей» длительностью 6–9 месяцев. Эта же карта в 2026-м пережила уже две волны – это живой труп без пяти минут в могиле. На вторичном рынке сейчас нет адекватных карт – они застыли в цене.

Абсурдность всего происходящего в последние годы

В эпоху Xbox 360 на своем излете игровые консоли были мало пригодны для продвинутого гейминга. Новый ПК за адекватную сумму даже в бюджетном сегменте был на три головы впереди.

Сегодня обрубок из 2020 года дает фору любому ПК в бюджетном сегменте. Разрыв в стоимости даже с увеличением цены игровой консоли только вырос. Сказать, что это нонсенс, – значит отвесить щедрые комплименты настольным устройствам. Но мы только в начале надвигающегося коллапса. Большинство бюджетных карт снято с производства, а в магазинах лежат старые запасы.

Самая бюджетная затычка RTX 5050 актуального поколения стартует с 27 000 рублей.

Послесловие

Когда-то давно продвигался тезис: «Компьютер – это не роскошь, а бытовое устройство», но последние несколько лет нам четко и ярко дают понять, что игровые гаджеты все смелее переходят из обыденности в удел избранных. Долгое время нам рассказывали, что главной угрозой традиционным игровым устройствам являются мобильные платформы – они доступны и имеют широчайшее распространение. Но сегодня мы оказались в ситуации, когда цены растут и не дают ничего взамен. В 2026 году стоимость бюджетных систем преодолела психологическую отметку – вместо роста производительности растет лишь цена. И это не дело пары месяцев или кризиса в полупроводниковой отрасли – это тенденция нескольких последних лет.

Самое невероятное в сложившейся ситуации – время перестало быть союзником геймера. Режим «ждуна» лишь ухудшает положение и отбирает все имеющиеся преимущества. Xbox Series S из 2020 года не стал ни на грамм лучше, но сегодня в бюджетном сегменте он на голову превосходит конкурирующую платформу.