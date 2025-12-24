Что называется, шила в мешке не утаишь, особенно в том случае, когда ты и не пытаешься это сделать

Можно долго спорить, стали ли многочисленные провалы испытаний гиперзвуковых разработок оборонной корпорации Lockheed Martin той самой соломинкой, которая в итоге и сломала верблюду спину, однако сейчас уже довольно очевидно, что оборонный конгломерат сегодня попал в немилость Пентагона.

Во всяком случае трудно припомнить, когда в последний раз на Lockheed Martin натравливали управление Генерального инспектора, которое является независимым подразделением министерства обороны США, подчиняющимся главе Пентагона напрямую.

Кстати, весьма любопытные выдержки из изысканий управления относительно эксплуатацииF-35 недавно публиковало издание Bloomberg. В частности, управление Генерального инспектора отметило, что в финансовом году 2024 самолеты F-35 были не в состоянии нести боевую службу в половине всех случаев. Другими словами, баснословно дорогие истребители пятого поколения проводят минимум шесть месяцев в году в ремонтных ангарах.

Таким образом подразделение минобороны по предотвращению финансовых злоупотреблений и махинаций пришло к выводу, что имеющиеся на вооружении истребители не удовлетворяют даже минимально необходимым требованиям качества, предъявляемым к боевым самолетам в США, однако же Пентагон выплатил Lockheed в том же финансовом году 1,7 миллиарда долларов за обслуживание авиапарка F-35, не требуя при этом с корпорации никаких неустоек.

При этом управление Генерального инспектора напрямую подчеркивает неспособность ответственных офицеров в рядах ВВС США требовать от Lockheed Martin исполнения контрактных обязательств в полном объеме. Однако пресс-секретарь корпорации уже проболтался журналистам, что нынешняя администрация США уже вынудила Lockheed Martin подписать контракт, в котором содержатся «финансовые стимулы», которые вынудят корпорацию предпринимать реальные шаги по повышению уровня готовности всех наличных F-35 к несению боевой службы.

Издание напоминает, что минобороны США уже срезало в половину объем закупок истребителей F-35 на следующий год, однако на этом проблемы корпорации Lockheed Martin, судя по всему, так пока и не закончились, поскольку процедура и прозрачность закупок F-35 Пентагоном уже критиковалась счетной палатой США в сентябре этого года, а тут дело дошло и до управления Генерального инспектора.

В общем, все указывает на то, что имеющийся парк F-35 Пентагон будут пытаться переквалифицировать в импровизированные самолеты ДРЛОиУ. Однако для этого у министра обороны США Пита Хегсета должна накопиться на столе критическая масса изобличающих Lockheed Martin документов, после чего политик сможет заявить о том, что у него попросту не было другого выхода и он вынужден был пустить программу разработки истребителя под нож. Собственно, процесс накопления этих документов уже идет полным ходом.