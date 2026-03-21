Существенным улучшением зарядных устройств стала магнитная поверхность

Xiaomi расширила свой ассортимент зарядных устройств линейки Black Shark новой серией с названием Blade 2+. Новая серия представлена двумя моделями зарядных устройств. Обе модели выделяются тонким дизайном корпуса, способностью обеспечивать быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт и стартовой ценой в 23 доллара США.

Источник изображения: Notebookcheck

Существенным улучшением стала магнитная поверхность: в новых устройствах она покрыта особым покрытием, как утверждает производитель, якобы полученной с использованием UV-эксимерной обработки.

Одна из моделей оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, а вторая — 10000 мАч. При этом первая имеет толщину корпуса 0,8 см, а вторая — 1,36 см. Вес этих портативных зарядных устройств составляет 105 г и 175 г соответственно.

По части скорости зарядки, оба гаджета поддерживают беспроводную передачу энергии на мощности 15 Вт. Проводная зарядка для модели на 5000 мАч осуществляется со скоростью 18 Вт, тогда как версия на 10000 мАч может заряжаться со скоростью до 22,5 Вт.

Портативные зарядные устройства Black Shark Blade 2+ обладают индикаторами уровня заряда. Боковая кнопка служит для отображения остаточной емкости (однократное нажатие) или для отключения устройства (двойное нажатие).

Источник изображения: Notebookcheck

Среди прочих достоинств зарядных устройств — использование магнитов N52 для надежного крепления, поддержка разнообразных протоколов зарядки и доступность в двух цветовых решениях. В Китае Black Shark Blade 2+ с батареей на 5000 мАч стоит примерно 23 долларов США, а версия на 10000 мАч — 27 долларов США.