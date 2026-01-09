MSI AI Edge будет оснащен 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000, из них 96 ГБ будут отведены для встроенного графического процессора Radeon 8060S

На выставке CES 2026, прошедшей на этой неделе, компания MSI представила целый ряд инновационных устройств, в том числе обновленную версию Claw 8 AI Plus, особенностью которой является ожидаемый слот M.2 2280. Также был анонсирован новый мини-ПК с поддержкой искусственного интеллекта, ставший продолжением прошлогоднего запуска EdgeXpert AI, использующего Nvidia DGX Spark. Информации о ценах и дате поступления в продажу компания MSI пока не предоставила, сосредоточившись на демонстрации аппаратных возможностей, основанных на платформе AMD Strix Halo.

MSI AI Edge предложит до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, из которых 96 ГБ будут выделены для встроенной видеокарты Radeon 8060S. На данный момент известно, что 4-литровый мини-ПК будет оснащен процессором Ryzen AI Max+ 395. Однако, учитывая одновременный выход AI Edge и расширение линейки AMD Strix Halo, нельзя исключать появление более бюджетных моделей APU Ryzen AI Max.

MSI утверждает, что AI Edge способен обрабатывать до 120 миллиардов LLM, выдавая при этом 15 токенов в секунду (TPS). Это достигается в основном благодаря NPU XDNA 2, обеспечивающему теоретическую производительность в 50 TOPS.