Пока не понятно, собирается ли Honor выпустить смартфон на мировом уровне или сосредоточится только на внутреннем рынке Китая

Известный источник Weibo SmartPikachu утверждает, что серийное производство Honor Robot Phone стартует в первой половине следующего года. Пока неясно, планирует ли Honor глобальный релиз или сосредоточится исключительно на китайском рынке, но компания однозначно намерена вывести на рынок этот футуристический гаджет.

Устройство можно будет закрепить на кармане рубашки и вести видеоблог. Или прикрепить к велосипеду или автомобилю и отправиться в путешествие. Однако это еще не все. Предполагается, что робот получит алгоритмы компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта, способные определять эмоции. А благодаря возможности вращать «головой» и обозревать окружающее пространство, включая пользователя, он будет больше напоминать ИИ из кинофильмов.

По слухам, презентация Honor Robot Phone состоится в августе, однако официального подтверждения пока нет.