Об этом сообщила глава регионального Министерства экономического развития и промышленности.

В текущих реалиях, когда продажи электромобилей в России находятся приблизительно на уровне статистической погрешности, установка дорогостоящих зарядных станций для них влетает частному инвестору в круглую сумму, которая только окупаться может годами, если не десятилетиями, в зависимости от конкретной локации.

Источник изображения: TG-канал Анны Королёвой / НПО «Телеметрия».

Как вы понимаете, на столь долгосрочную перспективу отечественные инвесторы планировать не привыкли, и тому, увы, есть масса объективных причин, никак от их воли не зависящих, поэтому государство частично субсидирует закупку, установку и подключение зарядных станций для электромобилей. Соответственно, теперь серийное производство недорогих зарядных станций является интересом одновременно и частного инвестора, и государства.

И вот, как сообщила министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королёва, НПО «Телеметрия» в Калуге запустило серийное производство доступных зарядных станций Pandora Duet для электрокаров.

Согласно комментарию Королёвой, калужские инженеры оптимизировали конструкцию зарядной станции и снизили её себестоимость, причём без ущерба безопасности и функциональности самой станции.

Предполагается, что данная станция будет устанавливаться на парковках торговых центров, жилых комплексов и офисных зданий. Полноценная презентация Pandora Duet состоится в рамках выставки YugBuild-2026, которая пройдёт с 25 по 28 февраля включительно.