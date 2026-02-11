Последние остававшиеся импортными композиты были заменены российскими.

Будучи одним из самых современных в мире и самым передовым в России, пассажирский лайнер МС-21 должен соответствовать сегодняшним требованиям к топливной эффективности. Ключевую роль здесь играет КПД двигателей, но и масса самолёта имеет немалое значение. Исключить из общей массы лайнера людей и грузы нельзя, если, конечно, не заставить всех быть сдержаннее в еде, а вот максимально облегчить сам самолёт можно.

Для этой цели при производстве МС-21 широко применяются композиционные (композитные) материалы. На заре проекта значительная часть «композитов» в МС-21 имела иностранное происхождение, но вследствие известной геополитической турбулентности доступ к ним был перекрыт, и отечественные авиастроители в авральном режиме этот технологический пробел восполняли.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о полном завершении «большого комплекса работ по внедрению отечественных композиционных материалов» в конструкцию МС-21. Последними выполненными из композитов элементами самолёта, получившими одобрение главного изменения в сертификат типа, стали силовые элементы кессонов киля и стабилизатора.

Как отметили в ОАК, завершение данного процесса является одним из ключевых этапов сертификации МС-21 в его полностью импортозамещённом виде. Напомним, что испытания лайнера будут вестись ещё несколько месяцев, а поставки серийных образцов заказчикам начнутся ближе к концу текущего года. МС-21 относится к классу среднемагистральных лайнеров и является прямым конкурентом таким широко известным ветеранам рынка, как Airbus A320 и Boeing 737.