Мероприятие проходит в Эр-Рияде.

С 8 по 10 февраля в Эр-Рияде проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Саудовская Аравия». Размах мероприятия большой, и вот, как уточнили в Минпромторге РФ, в выставке участвуют свыше 250 российских компаний, связанных с машиностроением, металлургией и материаловедением, промышленной автоматизацией, транспортом, энергетикой и многими другими ресурсо- и наукоёмкими сферами.

Источник изображения: biwexpo.com.

Обычно на выставках такого уровня заключаются контракты на миллиарды долларов, но о конкретных успехах участники саудовского «Иннопрома» пока комментариев не дают. Известно лишь, что вчера большое внимание посетителей привлёк макет высокоскоростного поезда от «Уральских локомотивов», который будет курсировать по будущей ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Сейчас Россия и Саудовская Аравия наращивают взаимодействие не только в политических и энергетических вопросах, что, вообще-то, само по себе огромное достижение, но и в инвестиционной и промышленной сферах экономики. Суть в том, что все заинтересованы в появлении на рынке новых участников, предлагающих востребованные товары с высокой добавленной стоимостью, и Россия более чем способна эту роль исполнить.