По плану, комплекс откроется в 2028 году.

Современное городское строительство немыслимо без лифтов: «пятиэтажки» в условиях мегаполиса неэффективны, поскольку занимают слишком много полезного пространства, а высотные «человейники» необходимо обеспечивать как минимум двумя лифтами на каждый подъезд.

Источник изображения: Mos.ru / Карачаровский механический завод.

Сейчас России не оставлено, по сути, никакого другого выхода, кроме полного перехода на отечественное лифтовое оборудование, и вот, осознавая, что история подогнала идеальный момент, московский Карачаровский механический завод (КМЗ) запланировал к 2028 году ввести в эксплуатацию современный комплекс для испытаний скоростных лифтов.

На испытательном комплексе, площадь которого превысит 16 тысяч квадратных метров, а высота составит 168 метров (из них 138 метров — только сама лифтовая шахта), будут проверять лифты, движущиеся со скоростью до 8—8,5 метров в секунду, или примерно до 30,5 километров в час. Проще говоря, на максимальной скорости такие лифты проезжают примерно два этажа, что, согласитесь, достаточно быстро.

Примечательно, что данный объект станет первым в России испытательным комплексом скоростных лифтов с вышеуказанными характеристиками и возможностями.