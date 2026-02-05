Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве появится 168-метровый комплекс для испытаний скоростных лифтов
По плану, комплекс откроется в 2028 году.

Современное городское строительство немыслимо без лифтов: «пятиэтажки» в условиях мегаполиса неэффективны, поскольку занимают слишком много полезного пространства, а высотные «человейники» необходимо обеспечивать как минимум двумя лифтами на каждый подъезд.

Может быть интересно

Источник изображения: Mos.ru / Карачаровский механический завод.

Сейчас России не оставлено, по сути, никакого другого выхода, кроме полного перехода на отечественное лифтовое оборудование, и вот, осознавая, что история подогнала идеальный момент, московский Карачаровский механический завод (КМЗ) запланировал к 2028 году ввести в эксплуатацию современный комплекс для испытаний скоростных лифтов.

На испытательном комплексе, площадь которого превысит 16 тысяч квадратных метров, а высота составит 168 метров (из них 138 метров — только сама лифтовая шахта), будут проверять лифты, движущиеся со скоростью до 8—8,5 метров в секунду, или примерно до 30,5 километров в час. Проще говоря, на максимальной скорости такие лифты проезжают примерно два этажа, что, согласитесь, достаточно быстро.

Примечательно, что данный объект станет первым в России испытательным комплексом скоростных лифтов с вышеуказанными характеристиками и возможностями.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
5
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
12
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

CoverLocker
20:15
Банана генерит лучше.
Phys.org: Ожоги могли быть ключевым фактором в эволюции человека
DANYNAFIG
19:57
Это типо китаю запретят пиндосы пользоваться своим продуктом у себя на территории , ахахахахахахахахахахаха
Поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок могут сократиться на 30% в первом квартале 2026 года
Mixail80
19:56
Ну и зачем они им уже? :)
Valve не может назвать дату выхода и стоимость Steam Machine из-за кризиса на рынке памяти
Юрий Соколов
19:54
а говорят, что кошки не понимают за что их наказывают, почему тогда за что хвалят понимают?
«Газета.ru»: Профессор Андрей Руденко рассказал, как и зачем кошки манипулируют хозяевами
AndreySE-VL
19:30
Новость похоже оплачена ВТБ Mobile ))
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
Китя.
19:24
Проще мать скинуть MSI B450-A PRO MAX и купить мать по лучше там и звук будет лучше и Wi-Fi и Bluetooth и Pci-E 4.0 больше разъёмов под SSD M2 и подсветка RGB. Zystax не занимается ерундой.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
atmos714
19:15
Тут можно смотреть все фильмы в рус Dolby Atmos https://atmos-films.site/
Фильмы со звуком DOLBY ATMOS на русском языке стали доступны на NVIDIA SHIELD TV
Muro
19:06
Фэйбл жду с нетерпением. Очень уж уютная сказка сказок.
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Voldemaar
19:04
Нитро недавно бахнул 2600K до 5.4.
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
Muro
18:46
А при чем тут опять США?! Что самому Китаю чипы не нужны? Индии? России?
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter