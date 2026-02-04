Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На автозаводе в Санкт-Петербурге в этом году планируют выпустить 8 тысяч машин Lada Iskra
Количество небольшое, но удовлетворить спрос поможет.

Как вы помните, старт продаж Lada Iskra был достаточно проблемным: количество произведённых и готовящихся к сходу с конвейера автомобилей не соответствовало спросу, в результате чего возник дефицит. Впрочем, достаточно быстро его удалось преодолеть, и посильную лепту в решение данной задачи внесло производство «Искр» на площадке «Автозавод Санкт-Петербург» в северной столице.

Источник изображения: «Автозавод Санкт-Петербург».

Предприятие будет выпускать новую модель от «АвтоВАЗа» и в текущем году, и, как сообщила в комментарии изданию Auto.ru пресс-служба питерского завода, на 2026 год на нём запланирован выпуск 8 тысяч единиц Lada Iskra, или примерно по 750 единиц в месяц. Автомобили на заводе производятся методом крупноузловой сборки из поставленных из Тольятти машинокомплектов.

Напомним, что Lada Iskra, по изначальному замыслу, должна была заменить собой уже давным-давно морально устаревшую Lada Granta, но из-за событий, начавшихся в 2022 году, во-первых, долго доходила до стадии готовности, а во-вторых, вынужденно стала промежуточной моделью между Granta и Vesta. В конечном счёте Lada Granta всё-таки уйдёт на заслуженный покой, полностью отдав своё место в модельном ряду «АвтоВАЗа» новой Lada Iskra, но теперь этот процесс сдвинулся на несколько лет.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada iskra
+
Написать комментарий (0)
