События в мире Михаил Андреев
«Ведомости»: производство автомобилей Omoda переедет из Калининграда в Санкт-Петербург
Так лучше с логистической точки зрения.

Превращение Калининградской области в один из центров российского автомобилестроения в своё время было не таким уж необдуманным решением. Даже наоборот: пока существовало взаимодействие с европейскими поставщиками машинокомплектов, географическое положение Калининградской области работало в «плюс». В текущих же реалиях, когда поставщики машинокомплектов расположились на другом конце света, а основные потребители автомобилей — за сотни километров от завода «Автотор», такое расположение стало недостатком, удорожающим стоимость конечной продукции.

Источник изображения: Chery / Omoda.

И его хотят нивелировать в китайской автомобилестроительной корпорации Chery. Так, согласно сведениям, полученным изданием «Ведомости», из логистических соображений компания собирается перевести сборку автомобилей своего суббренда Omoda в Санкт-Петербург на бывший автозавод General Motors.

Согласно сведениям издания, на петербургском предприятии уже идёт настройка и пусконаладка оборудования под сборку кроссоверов Omoda.

Какие конкретно модели Omoda будут производиться в Санкт-Петербурге, пока не уточняется, однако в конце прошлого года российские сертификаты одобрения типа транспортного средства получили модели C5 и C7. Поэтому можно предположить, что с конвейера бывшего завода GM будут сходить именно эти автомобили.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #chery #omoda
+

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter