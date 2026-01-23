Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
МЧС направит на Камчатку три Ил-76 с дополнительной снегоуборочной техникой
Разгребать последствия разбушевавшейся стихии предстоит ещё не один день.

Хоть в России и привыкли к тому, что зимой холодно и обычно выпадает снег, но вызванный циклоном рекордный снегопад, накрывший практически всю обжитую территорию России, это всё-таки форс-мажор, на который обычно никто не рассчитывает. Больше всего снега выпало на Камчатке, где дома и машины буквально завалило снегом, и, вопреки расхожему мнению на фоне безумного распространения за последнее время нейросетевых материалов, эти кадры подлинные.

Выполнять уборку снега из дворов и с дорог на Камчатке предстоит ещё много дней, и чтобы ускорить процесс, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России сообщило о том, что направит на полуостров три грузовых самолёта Ил-76 с дополнительной снегоуборочной техникой. На момент написания этих строк, вероятно, транспортники уже летят в направлении восточной конечной части России.

Отмечено, что самолёты привезут на Камчатку дополнительные погрузчики, снегоходы, вездеходы и снегоуборщики. В общей сложности этими тремя бортами будет доставлено девять единиц техники.

Добавим, что это не первый и явно не последний такой спецрейс МЧС России на Камчатку. Пик снегопадов на полуострове уже пройден, и можно спокойно заниматься устранением его последствий.

#россия #экономика #погода
