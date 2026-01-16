Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Минтрансе не считают необходимым повышать максимальную скорость движения по платным магистралям
Ранее неоднократно озвучивались предложения по повышению ограничения скорости до 150 км/ч.

Всякий раз, когда речь заходит об ограничениях скорости, приходится вспоминать, что эти лимиты создавались во времена, когда автомобили ещё не были настолько совершенными, как сейчас. Тормозные системы современных автомобилей вполне способны остановить полуторатонную «самоходную бричку» за безопасное время даже при разумном превышении лимита скорости.

В связи с этим в России периодически озвучиваются предложения о повышении ограничения скорости хотя бы на платных автомагистралях, дабы сделать движение по ним более комфортным и, чего уж греха таить, оправданным. Инерционность государственной машины, впрочем, остаётся непреодолимой, и сегодня глава Минтранса России Андрей Никитин в комментарии агентству ТАСС сообщил, что в ведомстве не видят оснований для увеличения лимита скорости.

Как отметил Никитин, сейчас на некоторых платных трассах действует ограничение скорости в 130 км/ч. Если добавить сюда нештрафуемый порог в 20 км/ч, то получается, что по отдельным платным трассам и так можно передвигаться со скоростью в 150 км/ч, и повышать этот лимит, считает глава Минтранса, не требуется, поскольку его более чем достаточно.

В чём Никитин видит смысл, так это в том, чтобы поднять ограничение скорости на трассах, на которых оно сейчас и впрямь крайне низкое. Например, на дорогах с ограничением в 90 км/ч, на которых, исходя из их конструктивных особенностей, безопасно можно двигаться со скоростью в 110 км/ч и выше.

Справедливости ради, движение со скоростью, превышающей 130 км/ч, уже укладывается в характеристику «неразумного» вождения. Не стоит забывать о двух вещах: 150 км/ч это всего на 15% быстрее, чем 130 км/ч, то есть, выигрыш во времени незначительный, но вот тормозной путь и расход топлива в таком режиме езды растут уже непропорционально, не говоря уже о резком сокращении времени на реакцию и отсутствии права на ошибку.

#россия #экономика #транспорт #дороги
