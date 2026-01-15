Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Таксопарки просят распространить на них право эксплуатировать автомобили иностранного производства
Пока что такие послабления сделаны только для самозанятых таксистов, и то — временно.

С марта этого года в России вступит в силу закон, по которому таксопарки должны будут использовать исключительно автомобили с высокой степенью локализации. Пока что перечень подходящих под эти требования машин крайне невелик, и многие из них, чего уж кривить душой, в такси проходят разве что в тарифе «Эконом». Учитывая, как много таксистов сейчас работают на несоответствующих букве данного закона автомобилях, во избежание коллапса сферы извоза, особенно в крупных городах, в закон были внесены поправки, разрешающие самозанятым водителям таксовать на иностранных автомобилях, находящихся в их собственности.

На самозанятых распространяется 25-процентная квота от общего числа автомобилей, и действовать она будет до 2033 года. Как вы понимаете, юридические лица, а именно таксопарки, особенно небольшие, были поставлены данным законом в крайне затруднительное положение, и теперь они просят внести в него ещё ряд поправок. В частности, предложено распространить действие квоты по нелокализованным автомобилям и на таксопарки тоже.

Как отмечают защитники интересов таксопарков, исполнение закона о локализации такси вызывает сложности по причине крайне долгой окупаемости машин, связанной с их чрезмерно и экономически необоснованно высокой стоимостью, и отсутствия у значительной части таксопарков свободных средств на замену автомобилей. Кроме того, таксопарки сетуют на то, что пассажиры по тем или иным причинам отказываются от «локализованных» машин, предпочитая кататься на иномарках, пролезающих в более высокий тариф такси.

На текущем этапе ситуация остаётся непростой, и в случае игнорирования проблемы со стороны законотворцев будет вынуждать таксопарки искать лазейки в законе, дабы оставаться в бизнесе. Кроме того, времени на размышления остаётся всё меньше: не успеем мы и глазом моргнуть, как наступит вышеупомянутое время «Ч», а именно — 1 марта.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #такси
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter