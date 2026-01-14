Ранее предполагалось, что кроссовер начнёт колесить по дорогам уже летом.

Главной новостью российского автомобильного рынка в этом году должно стать начало серийного выпуска и последующих продаж анонсированного летом 2025 года кроссовера Lada Azimut. В момент анонса озвучивалось, что старт продаж новой модели запланирован на лето уже наступившего 2026 года, однако, по всей видимости, планы «АвтоВАЗа» были вынужденно скорректированы, и сегодня руководитель предприятия Максим Соколов в рамках пресс-конференции по итогам прошлого года сообщил, что продажи Lada Azimut начнутся в IV квартале этого года.

В переводе на привычный календарь это означает период с октября по декабрь включительно. А чтобы подготовиться к началу продаж, серийное производство «Азимутов» начнётся кварталом ранее, то есть, примерно за три месяца до начала их реализации на рынке.

Цены на новую модель пока не объявлены, но следует отдавать себе отчёт в том, что это будет «старшая» и самая «навороченная» модель «АвтоВАЗа». Поэтому логично будет предположить, что она будет стоить ощутимо дороже Lada Vesta; возможно, даже примерно на уровне «представительской» Lada Aura. Будут ли у отечественного кроссовера, оснащаемого двигателями мощностью 120 л. с. или 132 л. с., и при этом в принципе лишённого полноприводных версий, за такие деньги покупатели из числа физических лиц, вопрос пока открытый. И ответ на него мы, судя по всему, узнаем только в конце года.