Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кроссовер Lada Azimut представлен официально — в перспективе машина получит 150-сильный турбомотор
Почему турбодвигатель представлен не на старте, не уточняется.

После того как «АвтоВАЗ» зарегистрировал торговую марку Azimut и объявил о том, что новый кроссовер компании будет официально представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), автолюбителям оставалось лишь ждать 18 июня как первого дня работы данного форума.

Что ж, указанный день настал, и тольяттинский автогигант приподнял завесу тайны со своего нового и первого после возобновления самостоятельной работы кроссовера. Новую модель нарекли Lada Azimut. Дизайн новинки развивает «X-образную» тему, которая появилась у автомобилей «АвтоВАЗа» около десяти лет назад вместе с Lada Vesta, только в случае с Azimut зарубежные специалисты предприятию уже не помогали: дизайн Lada Azimut, по словам пресс-службы «АвтоВАЗа», от начала и до конца выполнен российскими специалистами.

Кроссовер заявлен как полностью соответствующий современным технологическим и техническим требованиям. В машине в максимальной комплектации реализована беспроводная зарядка для смартфонов, электрическая регулировка положения сидений, панорамная крыша, двухзонный «климат», дверь багажника с электроприводом, камеры кругового обзора, несколько режимов движения, а также мультимедийная система с программным обеспечением отечественной разработки от «Сбера» и навигацией с картами 2ГИС.

Также на месте бесключевой доступ, функция контроля давления в шинах, 18-дюймовые колёсные диски, а также полностью светодиодные фары, дневные ходовые огни, указатели поворота и задние фонари. Важным для ретроградов моментом станет наличие физических (не сенсорных) кнопок управления климатической установкой.

Теперь самое интересное — силовая установка. На начальном этапе «АвтоВАЗ» предложит Lada Azimut с собственными модернизированными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Работать эти двигатели, в зависимости от комплектации, будут в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или же в паре с вариатором (бесступенчатой трансмиссией). В будущем, и на данный момент производитель не уточняет, насколько отдалённом, машину будут агрегатировать турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим совместно с классическим гидротрансформаторным «автоматом».

Цены пока не объявлены, но «АвтоВАЗ» утверждает, что Lada Azimut в своём сегменте станет лучшим в соотношении цена-качество. Как вы понимаете, в максимальной комплектации со 150-сильным турбодвигателем, «автоматом», двухзонным «климатом», продвинутой мультимедийной системой и электроприводами сидений и регулировки руля мало эта машина стоить не сможет в принципе. А что в представлении «АвтоВАЗа» является лучшим соотношением цены-качества, узнаем в обозримой перспективе.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#экономика #автомобили #промышленность #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
26
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
6
О пиратстве - взгляд с другой стороны
32
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
53
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
10
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
1
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
8
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
92
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3

Сейчас обсуждают

baran
15:39
Неси на помойку вместе со мной
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Alex Z
15:39
то есть по сути это мясорубка. на входе стейк, а на выходе фарш)
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
swr5
15:33
Хорошая новость, надо будет попробовать.
Владелец AMD Radeon RX 7900 XTX сумел задействовать FSR 4 в играх под Linux
Куйбышев
15:27
Судя по наличию хвоста ты либо чёрт либо козёл. Таким не завидуют.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
OgoGoLog
15:25
И что тебе недозаплатили, нонейм из интернета?
Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития транспортной инфраструктуры России
Дато Нижегородский
15:24
Купил на днях эту видеокарту, сейчас наслаждаюсь. Завидуйте
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Snooper
15:17
Автор действует по принципу: "Смотрю в книгу - вижу фигу". Натырил результатов и не смог в интерпретацию. Видеокарты с достаточным объемом видеопамяти от версии PCIe не зависят.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
222
15:14
еще бы прокомментировал ситуацию с дикими неплатежами бюджета....
Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития транспортной инфраструктуры России
User User
15:13
лол, ты смысл приставки вообще не понимаешь, у меня телек LG 83C3, две приставки обе прошки и комп с 7900 XTX, ты в курсе, чтобы купить такой комп, видяху, телек и приставку, нормальному чуваку, без в...
Microsoft объявила о долгосрочном партнёрстве с AMD для создания будущих игровых устройств Xbox
Anna Nova
15:10
Имею i9 10980xe+64ram+4090 и проблем не вижу любые игры летают
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем