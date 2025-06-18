Почему турбодвигатель представлен не на старте, не уточняется.

После того как «АвтоВАЗ» зарегистрировал торговую марку Azimut и объявил о том, что новый кроссовер компании будет официально представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), автолюбителям оставалось лишь ждать 18 июня как первого дня работы данного форума.

Что ж, указанный день настал, и тольяттинский автогигант приподнял завесу тайны со своего нового и первого после возобновления самостоятельной работы кроссовера. Новую модель нарекли Lada Azimut. Дизайн новинки развивает «X-образную» тему, которая появилась у автомобилей «АвтоВАЗа» около десяти лет назад вместе с Lada Vesta, только в случае с Azimut зарубежные специалисты предприятию уже не помогали: дизайн Lada Azimut, по словам пресс-службы «АвтоВАЗа», от начала и до конца выполнен российскими специалистами.

Кроссовер заявлен как полностью соответствующий современным технологическим и техническим требованиям. В машине в максимальной комплектации реализована беспроводная зарядка для смартфонов, электрическая регулировка положения сидений, панорамная крыша, двухзонный «климат», дверь багажника с электроприводом, камеры кругового обзора, несколько режимов движения, а также мультимедийная система с программным обеспечением отечественной разработки от «Сбера» и навигацией с картами 2ГИС.

Также на месте бесключевой доступ, функция контроля давления в шинах, 18-дюймовые колёсные диски, а также полностью светодиодные фары, дневные ходовые огни, указатели поворота и задние фонари. Важным для ретроградов моментом станет наличие физических (не сенсорных) кнопок управления климатической установкой.

Теперь самое интересное — силовая установка. На начальном этапе «АвтоВАЗ» предложит Lada Azimut с собственными модернизированными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Работать эти двигатели, в зависимости от комплектации, будут в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или же в паре с вариатором (бесступенчатой трансмиссией). В будущем, и на данный момент производитель не уточняет, насколько отдалённом, машину будут агрегатировать турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим совместно с классическим гидротрансформаторным «автоматом».

Цены пока не объявлены, но «АвтоВАЗ» утверждает, что Lada Azimut в своём сегменте станет лучшим в соотношении цена-качество. Как вы понимаете, в максимальной комплектации со 150-сильным турбодвигателем, «автоматом», двухзонным «климатом», продвинутой мультимедийной системой и электроприводами сидений и регулировки руля мало эта машина стоить не сможет в принципе. А что в представлении «АвтоВАЗа» является лучшим соотношением цены-качества, узнаем в обозримой перспективе.