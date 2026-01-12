Сайт Конференция
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
Как и было обещано, после новогодних праздников «пятидневка» возвратилась.

Вместо того чтобы резко скорректировать свою ценовую политику, обеспечив тем самым более высокий спрос на свою продукцию, руководство «АвтоВАЗа» осенью прошлого года решило назвать происходящее кризисом перепроизводства и перейти на четырёхдневную рабочую неделю, пока ранее произведённые автомобили не будут распроданы.

По всей видимости, «кризис перепроизводства» преодолён, поскольку с сегодняшнего дня тольяттинский автогигант вновь работает в привычном режиме пятидневной рабочей недели. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев.

Напомним, что с 1 января наступившего года главный производитель легковых автомобилей в России в среднем на несколько процентов поднял цены на основные модели машин. В целом же в этом году автолюбители ожидают от «АвтоВАЗа» как минимум пару громких новостей. Во-первых, летом должны стартовать продажи нового флагмана предприятия — кроссовера Lada Azimut, а во-вторых, в течение года должна быть представлена «спортивная» версия Lada Vesta с форсированным двигателем.

