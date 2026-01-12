Вместо того чтобы резко скорректировать свою ценовую политику, обеспечив тем самым более высокий спрос на свою продукцию, руководство «АвтоВАЗа» осенью прошлого года решило назвать происходящее кризисом перепроизводства и перейти на четырёхдневную рабочую неделю, пока ранее произведённые автомобили не будут распроданы.
По всей видимости, «кризис перепроизводства» преодолён, поскольку с сегодняшнего дня тольяттинский автогигант вновь работает в привычном режиме пятидневной рабочей недели. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев.
Напомним, что с 1 января наступившего года главный производитель легковых автомобилей в России в среднем на несколько процентов поднял цены на основные модели машин. В целом же в этом году автолюбители ожидают от «АвтоВАЗа» как минимум пару громких новостей. Во-первых, летом должны стартовать продажи нового флагмана предприятия — кроссовера Lada Azimut, а во-вторых, в течение года должна быть представлена «спортивная» версия Lada Vesta с форсированным двигателем.