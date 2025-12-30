События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» с 1 января повысит цены на основные модели Lada, но Aura и Largus станут дешевле
Причём Lada Aura — резко и значительно дешевле.

Новый год это не только период вступления в силу различных законов, правил и поправок, но и изменения ценовой политики различных компаний. Так, например, с новыми ценами в новый год решил войти «АвтоВАЗ», официально в своей новостной ленте сообщивший о том, что с 1 января цены на основные модели Lada подрастут.

Производитель называет этот процесс «корректировкой» и отмечает, что в среднем рост цен будет кратно ниже среднегодового уровня инфляции за 2025 год. Самая «ходовая» модель «АвтоВАЗа» в лице Lada Granta в базовой комплектации подорожает с нынешних 750 тысяч рублей до 850 тысяч рублей, а Lada Niva Legend — с 1,059 млн рублей до 1,099 млн рублей.

Более современная Lada Niva Travel подорожает с 1,314 млн рублей до 1,420 млн рублей, Lada Iskra — с 1,249 млн рублей до 1,277 млн рублей, ну а ценник на Lada Vesta практически не изменится: подрастёт с 1,579 млн рублей до 1,581 млн рублей. Ещё раз отметим, что речь идёт об автомобилях в самых начальных и не особо ликвидных комплектациях.

Самое интересное начинается дальше: судя по всему, спрос на удлинённый седан Lada Aura не оправдывает никаких ожиданий производителя, поэтому цену на них не просто снизят, а даже без преувеличения «срежут» — с нынешних 2,599 млн рублей до 2,245 млн рублей. К вопросу о том, насколько данный автомобиль переоценён «АвтоВАЗом», и за сколько его можно и нужно продавать на самом деле.

Также снижение цены коснётся Lada Largus. Не такое серьёзное, как в случае с Lada Aura, конечно, но тоже приятно: с 1,660 млн рублей до 1,587 млн рублей.

В завершение пресс-релиза глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил намерение тольяттинского автогиганта в следующем году начать серийный выпуск кроссовера Lada Azimut, который станет флагманом в линейке Lada, вывести на рынок модификацию Lada Vesta Sport, а также начать агрегатировать Lada Niva Legend 1,8-литровым двигателем.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз»
Сейчас обсуждают

Offtop2006
16:40
Полокраины кизяком топятся, через Тису бегут, а они всё скачут.
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Offtop2006
16:39
Звиздёшь. Очередной РосПил. Не верю!
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Offtop2006
16:38
Снимки прямо так и кричат "меня сделали с ИИ! Меня сделали с ИИ!"
Миссия Artemis II в понедельник доберётся до обратной стороны Луны
Offtop2006
16:34
А потом выяснится, что никуда они, дальше павильона или, максимум МКС, не летали. И это сговор.
NASA впервые разрешило астронавтам взять с собой iPhone во время облёта Луны
Китя -конч и обсос
16:28
Завидовать тому что ты клешнепалый и живешь в курятнике.нет спасибо.и как ты карты с процами пропивал -все в курсе)))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя.
16:28
В шутерах 6Х хорошо работает. а в онлайн играх еще плохо. но эта технология новинка демо. до пилят со временем.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя -конч и обсос
16:27
боюсь представить этот треш.я вчера 4 посомтрел у знакомого.это такое гавно что словами не описать.ну ты дальше хвались калом
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Imun
16:24
Вадя кудахцев, прекращай обтекать. И сиди на своем амудекале и завидуй. Ты же помнишь... бабки не проблема 😏 Даже в мысле не было амудню покупать... хватило 6800хт... вечные краши и вылеты с игр... ...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
vlad600
16:24
Но Чимбал не унимался...))))
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
Китя.
16:23
По фиг. Это в Stalker 2 играю мир без шовный с 6х приколюха ФПС сыпет на запредельных настройках не хило. Могу видео закинуть по смотришь ?
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
