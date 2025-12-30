Причём Lada Aura — резко и значительно дешевле.

Новый год это не только период вступления в силу различных законов, правил и поправок, но и изменения ценовой политики различных компаний. Так, например, с новыми ценами в новый год решил войти «АвтоВАЗ», официально в своей новостной ленте сообщивший о том, что с 1 января цены на основные модели Lada подрастут.

Производитель называет этот процесс «корректировкой» и отмечает, что в среднем рост цен будет кратно ниже среднегодового уровня инфляции за 2025 год. Самая «ходовая» модель «АвтоВАЗа» в лице Lada Granta в базовой комплектации подорожает с нынешних 750 тысяч рублей до 850 тысяч рублей, а Lada Niva Legend — с 1,059 млн рублей до 1,099 млн рублей.

Более современная Lada Niva Travel подорожает с 1,314 млн рублей до 1,420 млн рублей, Lada Iskra — с 1,249 млн рублей до 1,277 млн рублей, ну а ценник на Lada Vesta практически не изменится: подрастёт с 1,579 млн рублей до 1,581 млн рублей. Ещё раз отметим, что речь идёт об автомобилях в самых начальных и не особо ликвидных комплектациях.

Самое интересное начинается дальше: судя по всему, спрос на удлинённый седан Lada Aura не оправдывает никаких ожиданий производителя, поэтому цену на них не просто снизят, а даже без преувеличения «срежут» — с нынешних 2,599 млн рублей до 2,245 млн рублей. К вопросу о том, насколько данный автомобиль переоценён «АвтоВАЗом», и за сколько его можно и нужно продавать на самом деле.

Также снижение цены коснётся Lada Largus. Не такое серьёзное, как в случае с Lada Aura, конечно, но тоже приятно: с 1,660 млн рублей до 1,587 млн рублей.

В завершение пресс-релиза глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил намерение тольяттинского автогиганта в следующем году начать серийный выпуск кроссовера Lada Azimut, который станет флагманом в линейке Lada, вывести на рынок модификацию Lada Vesta Sport, а также начать агрегатировать Lada Niva Legend 1,8-литровым двигателем.