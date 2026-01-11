Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
На практике это 18 «быстрых» зарядных станций, 4 из которых — сверхбыстрые.

Несмотря на то, что продажи электромобилей в России были и остаются на уровне погрешности, поскольку их стоимость необоснованно высока и превышает стоимость традиционных автомобилей даже невзирая на тот факт, что конструктивно они гораздо проще последних, конкретно в Москве «электричек» ездит относительно много. И для них в столице регулярно открывается всё новая и новая зарядная инфраструктура.

В частности, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии рядом со станцией метро «Волоколамская» на Новотушинском проезде зарядного хаба для электромобилей. Столичный градоначальник отметил, что это крупнейший в России инфраструктурный объект такого рода. На практике же данный хаб состоит из 18 зарядных станций, из которых 14 «быстрых» и 4 «супербыстрых».

Зарядные станции оснащены всеми основными типами разъёмов, а «супербыстрые» из них способны выдавать до 240 кВт мощности. Так что в данном случае скорость зарядки будет ограничена уже электроникой и системами защиты в самом электромобиле.

Вышеуказанный хаб, отметил Собянин, рассчитан на обслуживание до 500 электромобилей в сутки. А чтобы владельцы электрокаров не скучали во время пусть и «супербыстрой», но всё же радикально более медленной по сравнению с заправкой топливного бака традиционного автомобиля зарядки, на территории хаба обустроена специальная зона отдыха.

